Чем еще, кроме яркой игры на поле, могут выделиться футболисты? Раньше это были прическа, номер на футболке, необычного цвета бутсы. Сейчас все чаще звезды игры миллионов обращают на себя внимание благодаря татуировкам на теле.

Некоторые нательные рисунки отличаются не только экстравагантностью, но и странностями, вызывающими неоднозначные эмоции у публики. Знакомимся со странными, глупыми, вычурными, а порой и смешными татуировками известных футболистов.

Месси не сразу, но все-таки пристрастился к нательным рисункам. Этим он отличается от своего главного многолетнего конкурента – Криштиану Роналду, который является противником тату.

На теле аргентинца – несколько изображений на семейную тему. Лионеля начали называть маменьким сынком, когда он показал тату женщины на своем теле. Звезда футбола парировал нападки критиков тем, что эту тату он посвятил своей бабушке, которая привела его в футбольную секцию.

Маме Месси посвятил надпись: “С днем рождения, мама”, которую могли лицезреть болельщики после забитого звездой в ворота соперников гола и снятой по этому поводу футболки. За эту выходку Лионель отделался штрафом.

Есть на теле аргентинца тату “Глаз Антонеллы”, “Корона”, “Лотос”, “Окно розы” и другие.

Самой провокационной татушкой можно считать губы жены футболиста Антонеллы, которые красуются в области паха игрока.

Серхио Агуэро

Интересной татуировкой украшена правая рука еще одного аргентинца – Серхио Агуэро. Тем, кто знаком с трилогией Джона Толкина “Властелин колец”, легче будет расшифровать написанное на выдуманном языке из знаменитого произведения.

Серхио себя считает поклонником вселенной, поэтому не удержался от написания банальной на первый взгляд, но почти мистической фразы: “Кун Агуэро”.

Футболист закончил выступления в 2021-м году.

У итальянского опорника Даниэле Де России есть татуировка на футбольную тему. Даниэль отличался довольно жесткой игрой, поэтому предупреждающий знак, который можно прочитать как “Подкат неизбежен”, очень гармонично смотрелся на правой голени футболиста.

Эта татуировка в стиле дорожного знака благородно предупреждала соперников о вероятном контакте и предлагала им держаться подальше.

Де Росси закончил карьеру в 2019-м году.

Серхио Рамос

Серхио Рамос, выступающий в 2025 году за мексиканский “Монтеррей”, имеет множество татуировок, в каждую из которых вложен определенный смысл.

В частности, на теле игрока присутствуют тату в память о погибших и пострадавших от террористических атак в Нью-Йорке и Мадриде.

Эдерсон

У голкипера “Манчестер Сити” 3/4 тела украшают татуировки. Он не скрывает, что является фанатом татуажа.

Тематика изображений – самая разнообразная, но превалирует религия и семья. В числе татуировок есть картинки на библейскую тематику.

Также на теле игрока уместились Посейдон и Будда, обычный смайлик под левым ухом и роза под правым. На шее у футболиста – яблоко Адама и череп.

Спина Эдерсона украшена годом его рождения (1993), образом Христа и крыльями ангела. Там же – лев, орел и вратарские перчатки, держащие мяч.

Нанесены на тело, как признавался сам футболист, имена родителей, жены, детей и братьев. Присутствуют также женщины, череп, часы, плюс завоеванный еще в составе “Бенфики” первый чемпионский трофей.

Игрок лондонского “Арсенала” должен был объясняться в свое время с антивоенной общественностью в связи с татуировкой винтовки, нанесенной на правую ногу.

Футболист рассказал, что его отца расстреляли, когда Рахиму было 2 года. После этого он дал себе обещание, что никогда не возьмет в руки оружие. Инцидент был исчерпан, и Стерлинг продолжил выступать за сборную Англии, из состава которой его призывали исключить за провокационное тату.

На теле у Дэвида Бекхэма насчитали 62 татуировки. Английский полузащитник закончил карьеру в 2013 году, когда тату только набирали популярность.

Бекхэм был одним из законодателей татуировочной моды в футбольных кругах, будучи игроком. Завершив выступления, он продолжил наносить нательные рисунки.

Тематика его тату – семейная и религиозная. На левой груди футболиста красуется имя дочери “Harper” и надпись “Pretty Lady”, что переводится как “Прекрасная дама”. Левую сторону шеи украшает роза, а на правой – прозвище старшего сына Бруклина Джозефа “Baster”.

На правой груди Дэвида красуется татуировка “Lady in forest” (“Дама в лесу”). Как предполагают бекхэмоведы, она может быть посвящена матери футболиста Сандре или жене Виктории. Несколько татуировок посвящены непосредственно супруге.

В числе татуировок на религиозную тематику выделим “Ангел” на правом плече, “Херувимы” на правом бицепсе. В честь третьего сына Круза Бекхэм сделал татуировку “Херувим и иврит” на левой руке с ивритской надписью “Мой сын, не забывай моих учений, но храни мои заповеди в своем сердце”. На правых ребрах красуется библейский текст, на правой руке – изображение Ангела с надписью: “Пусть они ненавидят, лишь бы боялись”.

Завершивший карьеру в 2019 году испанский нападающий тоже является поклонником тату. В числе прочих нательных рисунков на правой руке Торреса красуется цифра “9” – номер игрока в сборной Испании, а также имя своей дочери (Нора). На левую руку нанесены два имени на эльфийском языке: “Олалья” – жена игрока, “Фернандо” – ушедший из жизни дядя звезды.

В честь своей супруги Оливии Фернандо на правой ноге набил цифры VII-VII-MMI (7.7.2001). Как рассказывает сам носитель тату, 7 июля 2002 года – знаменательная для него дата первого поцелуя с любимой.

Артур Боруц

Завершивший выступления на высшем уровне в 2022-м году польский голкипер Артур Боруц запомнился болельщикам не только достижениями, но и своей татуировкой.

Внизу живота Артура набита улыбающаяся обезьяна, неприлично демонстрирующая всем задницу, роль которой исполняет пупок футболиста.