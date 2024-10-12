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    Самые богатые футболисты мира по заработку и личному капиталу


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    Сегодня, 14:04
    ТОП-10 самых богатых футболистов мира по личному капиталу и заработку: в топе Месси и Роналду

    Современная футбольная индустрия при оплате работы звездных игроков оперирует цифрами со многими нулями. Раньше многие футболисты мечтали перебраться из стран Старого Света с невысоким футбольным рейтингом, государств Африки или Южной Америки в лиги футбольных топ-стран Европы. Стремление их было понятно – играть на более высоком уровне и больше зарабатывать. В наши дни эта тенденция сохраняется с единственной поправкой – в плане оплаты труда футбольных звезд вперед вырывается Саудовская Аравия. Вашему вниманию – рейтинг топ-10 футболистов с самыми крутыми окладами.

    Где больше платят

    Большие зарплаты, конечно, платятся только высококлассным игрокам, имеющим многолетний опыт выступления в сильнейших клубах. Всем, кто мечтает получить шикарный контракт в Саудовской Аравии, придется пройти через европейские топ-клубы и продемонстрировать футбол высочайшего уровня, накопив за карьеру личные и командные достижения.

    Саудиты могут себе позволить платить игрокам астрономические суммы, потому в рейтинге – сразу 4 представителя чемпионата Саудовской Аравии. Пока у этой страны нет ограничений, которыми сдерживает зарплаты УЕФА . Напомним, в Европе действуют правила финансового фэйр-плей, из-за которого вскоре может серьезно пострадать «Манчестер Сити». Тем не менее, в нашем рейтинге – 5 представителей европейских клубов и 1 игрок из американской MLS (полагаем, вы угадали его сразу).

    Кстати, в прессе появляется все больше сообщений о скандалах с невыплатой зарплаты игрокам и необоснованных расторжениях контрактов в Саудовской Аравии. Футболисты подают в суд и выигрывают дела. Поэтому многие эксперты предостерегают саудитов от экстенсивного пути развития футбольного бизнеса. Влиятельная Международная организация FIFPro не советует игрокам продолжать карьеру в Саудовской Аравии – а она, на секундочку, представляет интересы 65 000 футболистов.

    Еще свежи в памяти многомиллионные контракты футболистов, которых переманивал Китай во второй половине 10-х годов нашего века. Но прошло несколько лет – и оказалось, что экономика страны не выдерживает такого расточительства, интерес зрителей и спонсоров уменьшается в геометрической прогрессии, начинаются проблемы с выплатами. Как следствие, наблюдается отток игроков и тренеров.

    Топ-10 футболистов мира по заработку

    Имена самых богатых игроков планеты у всех на слуху. Это действительно мастера своего дела, давно заслужившие признание публики и специалистов. Представляем вам рейтинг 10 самых высокооплачиваемых футболистов по итогам сезона-2023/24.

    Место Игрок Клуб

    Клубный контракт,млн. $ в год

    Другие доходы,млн. $ в год

    Общий доход,млн. $ в год
    1 Криштиану Роналду “Аль-Наср» 200 60 260
    2 Лионель Месси “Интер Майами” 65 70 135
    3 Неймар “Аль-Хиляль” 80 32 112
    4 Килиан Мбаппе “Реал” Мадрид 90 20 110
    5 Карим Бензема “Аль-Иттихад» 100 6 106
    6 Эрлинг Холанд “Манчестер Сити” 46 12 58
    7 Мохамед Салах “Ливерпуль” 35 18 53
    8 Садио Мане “Аль-Наср” 48 4 52
    9 Кевин де Брюйне “Манчестер Сити” 35 4 39
    10 Харри Кейн “Бавария” 26 10 36

    10. Харри Кейн – $36 млн.

    Харри Кейн вошел в топ-10 богатейших игроков в сезоне-2023/24 благодаря переходу из лондонского “Тоттенхэма” в мюнхенскую “Баварию”. Кроме 26-миллионной годовой зарплаты от немецкого гранда, Харри имеет еще 10 миллионов нефутбольных – в частности, от американского спортивного бренда FANATICS.

    Кейн занимает ту позицию, которую в 2022 году занимал Кевин де Брюйне, поднявшийся на одну ступеньку вверх.

    9. Кевин де Брюйне – $39 млн.

    Игрок поднялся с 10-го на 9-е место в рейтинге благодаря успешному выступлению за “Манчестер Сити”, где ему удался требл или “Золотой хет-трик” (победа в чемпионате, Кубке страны и завоевание еврокубка).

    Игрок имеет контракт с McDonalds, являясь лицом бренда в родной Бельгии.

    8. Садио Мане – $52 млн.

    Мане впервые вошел в десятку лучших и сразу занял 8-е место, сменив английскую Премьер-лигу на чемпионат Саудовской Аравии. Хорошей прибавкой к зарплате в клубе “Аль-Наср” является персональный контракт с брендом New Balance.

    7. Мохамед Салах – $53 млн.

    В прошлом сезоне Мохамед Салах занимал 5-е место в рейтинге футболистов с самым большим заработком. Отказавшись переезжать в Саудовскую Аравию, с тем же доходом игрок откатился на 7-е место.

    Покидать топ-10 самых богатых игроков египтянин не собирается. У него есть хороший контракт с Adidas, и финансово выгодные футбольные предложения еще последуют – по неофициальным данным, летом 2025 года Салах поддастся на уговоры саудитов. В конце августа 2024 года Мохамед мог перейти «Аль-Иттихад», где заработал бы €200 млн за три года, но трансфер сорвался.

    6. Эрлинг Холанд – $58 млн.

    Эрлинг Холанд сохранил 6-ю позицию в рейтинге, которую занимал в прошлом году. За это время норвежский бомбардир смог увеличить свои заработки как по футбольному контракту (c $35 млн до $46 млн), так и утроить другие доходы (с $3 млн до $12 млн). Такое увеличение доходов случилось благодаря яркой результативной игре норвежца, сделавшего с “Манчестер Сити” требл.

    Игрок присутствует на обложке игры EA FC 24 (игра-наследница FIFA), сотрудничает с Nike.

    5. Карим Бензема – $106 млн.

    Карим Бензема впервые вошел в топ-10 высокооплачиваемых игроков и сразу обосновался на 5-й позиции. Будучи в “Реале”, он зарабатывал около $20 млн, но в Саудовской Аравии получил договор на $100 млн, еще $6 млн – спонсорские контракты.

    Свой переезд в Саудовскую Аравию игрок обосновывал не только и не столько финансовыми выгодами, сколько желанием играть в мусульманской стране. Полагаем, что финансовый аспект сыграл не последнюю роль.

    4. Килиан Мбаппе – $110 млн.

    Лидер рейтинга-2022/23, зарабатывавший тогда $128 млн в год, потерял часть дохода ($18 млн.) и откатился на 4-е место в списке. Килиан Мбаппе остается самым высокооплачиваемым игроком, выступающим в европейском чемпионате, но соревноваться с футболистами, представляющими клубы Саудовской Аравии и MLS, пока не в силах.

    Хотя эксперты считают, что игрок еще вернется в первую тройку, а $90 млн клубного контракта и $20 млн спонсорских на сегодняшний день – очень хороший результат для 25-летнего футболиста.

    3. Неймар – $112 млн.

    Неймар совершил переход в клуб Саудовской Аравии и поднялся с 4-го места прошлогоднего рейтинга на 3-е. Зарабатывал он $87 млн в год, сейчас – $112 млн. Зарплата игрока в “Аль-Хиляле” составляет $80 млн, что в полтора раза превышает предыдущую.

    Футболист связан спонсорскими контрактами с Red Bull, Puma, Konami, коневодческой фермой Team Compline, приносящими ему еще $32 млн в год.

    2. Лионель Месси – $135 млн.

    Месси второй сезон подряд становится вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов. Первым он был в 2018-2020 годах. Стоит отметить, что сейчас аргентинец зарабатывает вне футбола больше, чем на поле.

    Договоры с MLS и Apple TV+ приносят Лионелю $70 млн, что на $5 млн больше, чем контракт с клубом MLS. С приходом Месси в “Интер Майами” увеличилась стоимость билетов на игры клуба и посещаемость лиги в целом. На матчах, в которых принимает участие Месси, стадионы почти всегда заполнены.

    1. Криштиану Роналду – $260 млн.

    Первое место со значительным отрывом занимает Криштиану Роналду. Это стало возможным благодаря переходу в клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср» (впрочем, как и у многих представителей рейтинга). В предыдущем году игрок занял в рейтинге вторую позицию со скромными по сравнению с нынешними цифрами $100 млн. Удвоение зарплаты вывело мастера на первую строчку таблицы.

    Еще $60 млн игрок получает, сотрудничая и представляя интересы Herbalife, Clear, Binance и других брендов.

    Топ-10 футболистов по личному капиталу

    Для полноты картины предлагаем вашему вниманию топ-10 богатейших футболистов в мире, имеющих наибольшие личные накопления. Этот список отличается от предыдущего, но есть и знакомые имена. Цифры указаны в фунтах стерлингов.

    Место Игрок Клуб

    Личный капитал, £
    1 Фаик Болкиах “Чонбури” 16 млрд.
    2 Лионель Месси “Интер Майами” 516 млн.
    3 Криштиану Роналду “Аль-Наср” 476 млн.
    4 Неймар “Аль-Хиляль” 198 млн.
    5 Килиан Мбаппе “Реал” Мадрид 143 млн.
    6 Поль Погба “Ювентус” 99 млн.
    7 Антуан Гризманн “Атлетико” Мадрид 71 млн.
    8 Мохаменд Салах “Ливерпуль” 71 млн.
    9 Роберт Левандовски “Барселона” 67 млн.
    10 Давид де Хеа “Фиорентина” 60 млн.

    Наверняка у вас возник вопрос, что за футболист занимает первое место, опережая Роналду, Месси и остальных с огромным отрывом. Фаик Болкиах является племянником правящего султана Брунея, а отец футболиста – принц этой страны. В футбол он играет не ради заработка, а скорее из любви к своему спортивному хобби.

    С 2009 по 2020 год футболист пытался пробить в английские команды, числился в молодежках «Челси», «Арсенала» и «Лестера», но не заиграл. Став старше, провел сезон в португальском “Маритиму” (2020/2021). Так и не сыграв в официальных матчах в Португалии, Фаик в декабре 2021 года подписал контракт с клубом «Чонбури» из Таиланда. Нельзя сказать, что там он расцвел, но за 2,5 сезона провел 44 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи – уже что-то.

    Его состояние оценивается более чем в 16 млрд фунтов. Само собой, капитал Болкиах заработал не футболом – это достижение его семьи.

    Заключение

    Пример богатых футбольных знаменитостей будет всегда стимулировать молодых игроков к совершенствованию. Уже через 5-10 лет этот рейтинг обновится если не полностью, то существенно – появятся новые таланты, а шейхи Саудовской Аравии станут платить еще больше звездам на пенсии.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: https://dzen.ru/a/XoGZSV8IHiCpZZQA
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1728759915
    вчера как раз узнал про существование этого игрока, когда где-то написали про возможный матч с брунеем, и что там такое чудо водится
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