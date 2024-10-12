Современная футбольная индустрия при оплате работы звездных игроков оперирует цифрами со многими нулями. Раньше многие футболисты мечтали перебраться из стран Старого Света с невысоким футбольным рейтингом, государств Африки или Южной Америки в лиги футбольных топ-стран Европы. Стремление их было понятно – играть на более высоком уровне и больше зарабатывать. В наши дни эта тенденция сохраняется с единственной поправкой – в плане оплаты труда футбольных звезд вперед вырывается Саудовская Аравия. Вашему вниманию – рейтинг топ-10 футболистов с самыми крутыми окладами.
Где больше платят
Большие зарплаты, конечно, платятся только высококлассным игрокам, имеющим многолетний опыт выступления в сильнейших клубах. Всем, кто мечтает получить шикарный контракт в Саудовской Аравии, придется пройти через европейские топ-клубы и продемонстрировать футбол высочайшего уровня, накопив за карьеру личные и командные достижения.
Саудиты могут себе позволить платить игрокам астрономические суммы, потому в рейтинге – сразу 4 представителя чемпионата Саудовской Аравии. Пока у этой страны нет ограничений, которыми сдерживает зарплаты УЕФА . Напомним, в Европе действуют правила финансового фэйр-плей, из-за которого вскоре может серьезно пострадать «Манчестер Сити». Тем не менее, в нашем рейтинге – 5 представителей европейских клубов и 1 игрок из американской MLS (полагаем, вы угадали его сразу).
Кстати, в прессе появляется все больше сообщений о скандалах с невыплатой зарплаты игрокам и необоснованных расторжениях контрактов в Саудовской Аравии. Футболисты подают в суд и выигрывают дела. Поэтому многие эксперты предостерегают саудитов от экстенсивного пути развития футбольного бизнеса. Влиятельная Международная организация FIFPro не советует игрокам продолжать карьеру в Саудовской Аравии – а она, на секундочку, представляет интересы 65 000 футболистов.
Еще свежи в памяти многомиллионные контракты футболистов, которых переманивал Китай во второй половине 10-х годов нашего века. Но прошло несколько лет – и оказалось, что экономика страны не выдерживает такого расточительства, интерес зрителей и спонсоров уменьшается в геометрической прогрессии, начинаются проблемы с выплатами. Как следствие, наблюдается отток игроков и тренеров.
Топ-10 футболистов мира по заработку
Имена самых богатых игроков планеты у всех на слуху. Это действительно мастера своего дела, давно заслужившие признание публики и специалистов. Представляем вам рейтинг 10 самых высокооплачиваемых футболистов по итогам сезона-2023/24.
|Место
|Игрок
|Клуб
|
Клубный контракт,млн. $ в год
|
Другие доходы,млн. $ в год
|
Общий доход,млн. $ в год
|1
|Криштиану Роналду
|“Аль-Наср»
|200
|60
|260
|2
|Лионель Месси
|“Интер Майами”
|65
|70
|135
|3
|Неймар
|“Аль-Хиляль”
|80
|32
|112
|4
|Килиан Мбаппе
|“Реал” Мадрид
|90
|20
|110
|5
|Карим Бензема
|“Аль-Иттихад»
|100
|6
|106
|6
|Эрлинг Холанд
|“Манчестер Сити”
|46
|12
|58
|7
|Мохамед Салах
|“Ливерпуль”
|35
|18
|53
|8
|Садио Мане
|“Аль-Наср”
|48
|4
|52
|9
|Кевин де Брюйне
|“Манчестер Сити”
|35
|4
|39
|10
|Харри Кейн
|“Бавария”
|26
|10
|36
10. Харри Кейн – $36 млн.
Харри Кейн вошел в топ-10 богатейших игроков в сезоне-2023/24 благодаря переходу из лондонского “Тоттенхэма” в мюнхенскую “Баварию”. Кроме 26-миллионной годовой зарплаты от немецкого гранда, Харри имеет еще 10 миллионов нефутбольных – в частности, от американского спортивного бренда FANATICS.
Кейн занимает ту позицию, которую в 2022 году занимал Кевин де Брюйне, поднявшийся на одну ступеньку вверх.
9. Кевин де Брюйне – $39 млн.
Игрок поднялся с 10-го на 9-е место в рейтинге благодаря успешному выступлению за “Манчестер Сити”, где ему удался требл или “Золотой хет-трик” (победа в чемпионате, Кубке страны и завоевание еврокубка).
Игрок имеет контракт с McDonalds, являясь лицом бренда в родной Бельгии.
8. Садио Мане – $52 млн.
Мане впервые вошел в десятку лучших и сразу занял 8-е место, сменив английскую Премьер-лигу на чемпионат Саудовской Аравии. Хорошей прибавкой к зарплате в клубе “Аль-Наср” является персональный контракт с брендом New Balance.
7. Мохамед Салах – $53 млн.
В прошлом сезоне Мохамед Салах занимал 5-е место в рейтинге футболистов с самым большим заработком. Отказавшись переезжать в Саудовскую Аравию, с тем же доходом игрок откатился на 7-е место.
Покидать топ-10 самых богатых игроков египтянин не собирается. У него есть хороший контракт с Adidas, и финансово выгодные футбольные предложения еще последуют – по неофициальным данным, летом 2025 года Салах поддастся на уговоры саудитов. В конце августа 2024 года Мохамед мог перейти «Аль-Иттихад», где заработал бы €200 млн за три года, но трансфер сорвался.
6. Эрлинг Холанд – $58 млн.
Эрлинг Холанд сохранил 6-ю позицию в рейтинге, которую занимал в прошлом году. За это время норвежский бомбардир смог увеличить свои заработки как по футбольному контракту (c $35 млн до $46 млн), так и утроить другие доходы (с $3 млн до $12 млн). Такое увеличение доходов случилось благодаря яркой результативной игре норвежца, сделавшего с “Манчестер Сити” требл.
Игрок присутствует на обложке игры EA FC 24 (игра-наследница FIFA), сотрудничает с Nike.
5. Карим Бензема – $106 млн.
Карим Бензема впервые вошел в топ-10 высокооплачиваемых игроков и сразу обосновался на 5-й позиции. Будучи в “Реале”, он зарабатывал около $20 млн, но в Саудовской Аравии получил договор на $100 млн, еще $6 млн – спонсорские контракты.
Свой переезд в Саудовскую Аравию игрок обосновывал не только и не столько финансовыми выгодами, сколько желанием играть в мусульманской стране. Полагаем, что финансовый аспект сыграл не последнюю роль.
4. Килиан Мбаппе – $110 млн.
Лидер рейтинга-2022/23, зарабатывавший тогда $128 млн в год, потерял часть дохода ($18 млн.) и откатился на 4-е место в списке. Килиан Мбаппе остается самым высокооплачиваемым игроком, выступающим в европейском чемпионате, но соревноваться с футболистами, представляющими клубы Саудовской Аравии и MLS, пока не в силах.
Хотя эксперты считают, что игрок еще вернется в первую тройку, а $90 млн клубного контракта и $20 млн спонсорских на сегодняшний день – очень хороший результат для 25-летнего футболиста.
3. Неймар – $112 млн.
Неймар совершил переход в клуб Саудовской Аравии и поднялся с 4-го места прошлогоднего рейтинга на 3-е. Зарабатывал он $87 млн в год, сейчас – $112 млн. Зарплата игрока в “Аль-Хиляле” составляет $80 млн, что в полтора раза превышает предыдущую.
Футболист связан спонсорскими контрактами с Red Bull, Puma, Konami, коневодческой фермой Team Compline, приносящими ему еще $32 млн в год.
2. Лионель Месси – $135 млн.
Месси второй сезон подряд становится вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов. Первым он был в 2018-2020 годах. Стоит отметить, что сейчас аргентинец зарабатывает вне футбола больше, чем на поле.
Договоры с MLS и Apple TV+ приносят Лионелю $70 млн, что на $5 млн больше, чем контракт с клубом MLS. С приходом Месси в “Интер Майами” увеличилась стоимость билетов на игры клуба и посещаемость лиги в целом. На матчах, в которых принимает участие Месси, стадионы почти всегда заполнены.
1. Криштиану Роналду – $260 млн.
Первое место со значительным отрывом занимает Криштиану Роналду. Это стало возможным благодаря переходу в клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср» (впрочем, как и у многих представителей рейтинга). В предыдущем году игрок занял в рейтинге вторую позицию со скромными по сравнению с нынешними цифрами $100 млн. Удвоение зарплаты вывело мастера на первую строчку таблицы.
Еще $60 млн игрок получает, сотрудничая и представляя интересы Herbalife, Clear, Binance и других брендов.
Топ-10 футболистов по личному капиталу
Для полноты картины предлагаем вашему вниманию топ-10 богатейших футболистов в мире, имеющих наибольшие личные накопления. Этот список отличается от предыдущего, но есть и знакомые имена. Цифры указаны в фунтах стерлингов.
|Место
|Игрок
|Клуб
|
Личный капитал, £
|1
|Фаик Болкиах
|“Чонбури”
|16 млрд.
|2
|Лионель Месси
|“Интер Майами”
|516 млн.
|3
|Криштиану Роналду
|“Аль-Наср”
|476 млн.
|4
|Неймар
|“Аль-Хиляль”
|198 млн.
|5
|Килиан Мбаппе
|“Реал” Мадрид
|143 млн.
|6
|Поль Погба
|“Ювентус”
|99 млн.
|7
|Антуан Гризманн
|“Атлетико” Мадрид
|71 млн.
|8
|Мохаменд Салах
|“Ливерпуль”
|71 млн.
|9
|Роберт Левандовски
|“Барселона”
|67 млн.
|10
|Давид де Хеа
|“Фиорентина”
|60 млн.
Наверняка у вас возник вопрос, что за футболист занимает первое место, опережая Роналду, Месси и остальных с огромным отрывом. Фаик Болкиах является племянником правящего султана Брунея, а отец футболиста – принц этой страны. В футбол он играет не ради заработка, а скорее из любви к своему спортивному хобби.
С 2009 по 2020 год футболист пытался пробить в английские команды, числился в молодежках «Челси», «Арсенала» и «Лестера», но не заиграл. Став старше, провел сезон в португальском “Маритиму” (2020/2021). Так и не сыграв в официальных матчах в Португалии, Фаик в декабре 2021 года подписал контракт с клубом «Чонбури» из Таиланда. Нельзя сказать, что там он расцвел, но за 2,5 сезона провел 44 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи – уже что-то.
Его состояние оценивается более чем в 16 млрд фунтов. Само собой, капитал Болкиах заработал не футболом – это достижение его семьи.
Заключение
Пример богатых футбольных знаменитостей будет всегда стимулировать молодых игроков к совершенствованию. Уже через 5-10 лет этот рейтинг обновится если не полностью, то существенно – появятся новые таланты, а шейхи Саудовской Аравии станут платить еще больше звездам на пенсии.