Многие участники рейтинга поедут и на Евро в Германию.

До начала чемпионата Европы по футболу в Германии осталась ровно неделя. Соревнования стартуют 14 июня – в этот день немцы примут сборную Шотландии. Можно не сомневаться, что предстоящий Евро подарит нам огромное количество великолепных эмоций. Мы увидим невероятные сейвы вратарей, удивительные промахи из выгоднейших позиций и, конечно же, прекрасные голы. В Германию приедут самые мастеровитые нападающие мира. Каждый из них постарается получить почетное звание лучшего снайпера турнира. В этой статье мы расскажем о тех игроках, которые уже вписали свои имена в историю Евро. Они многократно радовали болельщиков своими голами. Вашему вниманию – рейтинг лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы. Погнали!

10. Тьерри Анри, сборная Франции. Матчи на Евро: 11. Голы на Евро: 6

Один из лучших нападающих в истории французского футбола трижды участвовал в финальной стадии чемпионатов Европы. Впервые поехал на турнир в 2000-м году. 22-летний форвард «Арсенала» стал одним из лидеров той блестящей сборной. Забил по голу датчанам и чехам в матчах группового этапа, в полуфинале поразил ворота португальцев. Франция добралась до решающей стадии, где обыграла сборную Италии и завоевала трофей. Четыре года спустя Анри поехал на чемпионат Европы в Грецию. Забил два мяча – оба в группе швейцарцам. Французы остановились на стадии четвертьфинала, уступив будущим чемпионам – грекам. На Евро-2008 Анри забил один гол – сборной Нидерландов. Французы тогда не сумели преодолеть барьер групповой стадии.

9. Ромелу Лукаку, сборная Бельгии. Матчи на Евро: 10. Голы на Евро: 6

Тяжеловес из итальянской «Ромы» еще может улучшить свои показатели в рейтинге главных бомбардиров турнира. Лукаку попал в заявку своей сборной на Евро-2024. Это будет третий чемпионат Европы в карьере Ромелу. На турнире 2016-го года он забил два мяча – оба в игре групповой стадии с Ирландией. Бельгийцы в том розыгрыше не сумели преодолеть барьер четвертьфинала, уступив сборной Уэльса. На Евро-2020 Лукаку отличился четырежды. В первом туре он дважды поразил ворота сборной России, а еще забил финнам на групповой стадии и будущим чемпионам – итальянцам – в 1/4 финала. Как нетрудно догадаться, Бельгия тогда не справилась со «Скуадрой Адзуррой» и вновь не добралась до полуфинала.

8. Альвара Мората, сборная Испании. Матчи на Евро: 10. Голы на Евро: 6

Испанский форвард забил те же 6 голов в 10 матчах турнира, что и Лукаку, но сделал это за меньшее количество игровых минут, поэтому и расположился в рейтинге выше, чем бельгиец. Мората забил три мяча на своем дебютном чемпионате Европы – в 2016-м году. Все эти голы случились на групповой стадии. Альваро дважды отличился в игре с турками и один раз – с хорватами. Испания вышла в 1/8 финала, где уступила итальянцам. Те же три гола Мората отгрузил соперникам на Евро-2020. Досталось полякам на групповой стадии, хорватам в 1/8 финала и итальянцам в полуфинале. В решающую стадию испанцы не пробились. Также как и Лукаку, Мората попал в заявку своей сборной на Евро-2024. Ждем новых голевых свершений от нападающего «Атлетико Мадрид»!

7. Уэйн Руни, сборная Англии. Матчи на Евро: 10. Голы на Евро: 6

В отличие от Лукаку и Мораты, англичанин свой бомбардирский результат на Евро уже точно не улучшит: Руни завершил игровую карьеру в 2021-м, сейчас он пробует себя в качестве тренера. Уэйн дебютировал за сборную в 2003-м году. 17-летний юноша тогда стал самым молодым игроком в истории этой национальной команды. Чуть больше чем через год Руни поехал на свой первый чемпионат Европы. Турнир стал для британца триумфальным: он забил 4 мяча на групповой стадии – по два раза поразил ворота Швейцарии и Хорватии. Великолепный показатель для молодого игрока! Но в 1/8 финала Англия по пенальти уступила будущим финалистам турнира португальцам. Старт Евро-2012 Руни пропустил из-за дисквалификации. Забил в первом же своем матче – украинцам на групповом этапе. В четвертьфинале англичане уступили сборной Италии. Еще один гол Уэйн забил на Евро 2016-го года. Он огорчил исландцев в игре 1/8 финала, но команда Руни все равно уступила и завершила турнир.

6. Патрик Клюйверт, сборная Нидерландов. Матчи на Евро: 9. Голы на Евро: 6

Клюйверт впервые сыграл на Евро в 1996-м году. На тот турнир голландец поехал в качестве игрока «Аякса». Забил один гол – в проигранном англичанам матче групповой стадии. Несмотря на поражение со счетом 1:4, Нидерланды вышли в 1/4 финала, где в серии пенальти уступили французам. Евро-2000 стал для Клюйверта гораздо более удачным. Патрик к тому моменту уже переехал в «Барселону». Форвард забил по одному мячу на групповом этапе Дании и Франции, а потом разразился хет-триком в ворота сборной Югославии в 1/4 финала. В полуфинале голландцев остановила сборная Италии. Клюйверт поехал и на Евро-2004, но не провел там ни одного матча – всякий раз оставался на скамейке запасных.

5. Рууд ван Нистелрой, сборная Нидерландов. Матчи на Евро: 8. Голы на Евро: 6

В карьере ван Нистелроя было два чемпионата Европы. На турнире 2004-го года он забил 4 мяча. Все – в матчах групповой стадии: 1 гол Германии, столько же – Чехии и дубль в ворота сборной Латвии. В плей-офф Рууд немного забуксовал. Голландцы вылетели в полуфинале, уступив хозяевам турнира – португальцам. На Евро-2008 ван Нистелрой дебютировал с гола в матче группового этапа с итальянцами. Забил форвард и сборной России. Все мы помним, что тот гол не помешал нашим футболистам одержать, возможно, самую яркую победу в своей истории. Команда Гуса Хиддинка победила – 3:1, а Рудд и его товарищи по команде отправились домой чуть раньше запланированного.

4. Антуан Гризманн, сборная Франции. Матчи на Евро: 11. Голы на Евро: 7

Гризманн также может улучшить свою статистику, так как выступит на предстоящем Евро в Германии. Француз был лидером сборной на турнире в 2016-м году. Тогда Антуан забил гол албанцам в группе и сразу 5 голов в плей-офф. Он оформлял дубли в матчах с ирландцами и немцами, еще один раз отличился в игре в Исландией. Франция дошла до финала домашнего Евро, где уступила Португалии. На соревнованиях в 2021-м году Гризманн преуспел в атаке лишь однажды. Он забил венграм в матче группы F. Французы не сумели преодолеть барьер 1/8 финала, уступив швейцарцам.

3. Алан Ширер, сборная Англии. Матчи на Евро: 9. Голы на Евро: 7

Первый чемпионат Европы в карьере Ширера не назовешь успешным ни для игрока, ни для его команды. Англичане не одержали ни одной победы на групповой стадии, в плей-офф не вышли, а сам форвард провел лишь один матч – против французов. Голов тогда так и не случилось – ничья 0:0. Зато на Евро-1996 Ширер в полной мере показал свой бомбардирский талант. 4 гола он забил в группе. Швейцарии и Шотландии отгрузил по одному мячу, Нидерландам – два. Отличился Алан и в полуфинале с Германией. Но Англия все равно уступила и в решающую стадию не пробилась. На Евро-2000 Ширер забил дважды: немцам и румынам. Англичане, тем не менее, из группы не вышли.

2. Мишель Платини, сборная Франции. Матчи на Евро: 5. Голы на Евро: 9

Если бы не гений Криштиану Роналду, именно Платини стоило бы признать лучшим игроком в истории чемпионатов Европы. Француз лишь раз сыграл в финальной стадии этого турнира, но сумел на долгие годы застолбить за собой первое место в рейтинге лучших бомбардиров Евро. Платини забивал в кадом из пяти матчей чемпионата 1984 года. Гол датчанам, хет-трики в ворота Бельгии и Югославии. Это все случилось на групповой стадии. В полуфинале атакующий полузащитник забил португальцам, а в финале – испанцам. Сборная Франции стала чемпионом, а Платини восхитил своей игрой весь футбольный мир.

1. Криштиану Роналду, сборная Португалии. Матчи на Евро: 25. Голы на Евро: 14

Предстоящий чемпионат Европы будет уже шестым в карьере португальца. Роналду готовится стать единоличным рекордсменом по числу проведенных Евро – сейчас он делит лидерство с Икером Касильясом. Впервые в финальной стадии Криштиану сыграл, будучи 19-летним юношей, восходящей звездой мирового футбола. На домашнем турнире 2004-го года португальцы сенсационно уступили в финале сборной Греции. Роналду забил на тех соревнованиях два гола: грекам на групповом этапе и Нидерландам в полуфинале. На Евро-2008 форвард лишь раз поразил ворота соперника: досталось чехам в группе. Португалия вылетела на стадии четвертьфинала. В 2012-м команда добралась до полуфинала, где проиграла испанцам. Роналду на том турнире оформил дубль в игре группы с голландцами, а в четвертьфинале огорчил фанатов сборной Чехии. Чемпионат 2016-го года стал триумфальным для сборной Португалии и ее лидера. Команда выиграла трофей, в финале победив хозяев турнира – французов. Криштиану на тех соревнованиях забил два мяча венграм на групповом этапе и один – Уэльсу в 1/2 финала. На Евро-2020 Португалия вылетела в 1/8 финала от бельгийцев, несмотря на все старания Роналду. Капитан сборной в трех матчах группы забил пять голов – Венгрия, Германия и Франция попали под раздачу.

Друзья, как вы думаете, сколько голов Роналду забьет на предстоящем чемпионате Европы?