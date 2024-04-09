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    • Кто из россиян забивал на Евро? В рейтинге лучших бомбардиров лидирует экс-спартаковец

    Кто из россиян забивал на Евро? В рейтинге лучших бомбардиров лидирует экс-спартаковец


    4.3
    Голосов: 4
    09.04.2024 23:15
    Аршавин тоже в списке.

    Наша сборная участвовала в финальных стадиях Евро 12 раз. Сразу же оговорюсь: в расчет я брал результаты и российских, и советских футболистов. Сборная СССР выиграла самый первый чемпионат Европы. Случилось это в 1960-м году. Почитать о той великолепной победе можно здесь. Трижды сборная Советского Союза завоевывала серебряные медали – в 1964-м, 1972-м и 1988-м годах. Случилась в истории нашей национальной команды и бронза. В 2008 году россияне обрались до полуфинала, где уступили будущим чемпионам – испанцам. Шесть футболистов сборной забивали на Евро более одного гола. Речь, разумеется, о финальном этапе – без учета отборочного цикла. Вот имена голеадоров:

    3. Андрей Аршавин, Олег Протасов – по два гола на Евро

    В игровой карьере Протасова был один чемпионат Европы – 1988 года. Сборная СССР тогда дошла до финала, где уступила голландцам со счетом 0:2. Протасов забил на том турнире ирландцам – на групповой стадии и итальянцам – в полуфинале.

    Аршавин играл на двух чемпионатах Европы. В 2008 году атакующий хавбек пропустил два первых матча нашей сборной из-за дисквалификации – против Испании и Греции. Вышел на поле в заключительном туре группового этапа. Россияне обыграли шведов – 2:0, Аршавин забил один из голов. Потом был великий четвертьфинал против голландцев. Наша сборная в дополнительное время разбила соперника – 3:1. Полузащитник «Зенита» выдал шикарный голевой пас на Дмитрия Торбинского, а потом забил сам.

    На Евро-2012 Аршавин был капитаном нашей сборной, поучаствовал во всех трех матчах групповой стадии. Забить не сумел, зато сделал три голевые передачи. Россияне заняли третье место в своем квартете и не вышли в плей-офф.

    2. Алан Дзагоев, Валентин Иванов, Виктор Понедельник – по три гола на Евро

    Иванов и Понедельник забили по два мяча на турнире в 1960-м. В финальной стадии тогда участвовали 4 команды. Сборная СССР в полуфинале обыграла Чехословакию – 3:0, Иванов оформил дубль, также отличился Понедельник. Нападающий ростовского СКА забил и в решающей стадии – югославам. Тот гол оказался золотым.

    На следующем чемпионате Европы Иванов и Понедельник свою статистику улучшили. Валентин Козьмич и Виктор Владимирович поразили ворота датчан в полуфинале. В матче за титул советские футболисты уступили испанцам.

    Дзагоев играл в финальной стадии Евро в 2012-м. Дважды забил Чехии (наши победили – 4:1) и полякам (ничья – 1:1).

    1. Роман Павлюченко – четыре гола на Евро

    Спартаковский форвард стал основным нападающим сборной России на Евро-2008. Забил в первом туре испанцам. Россияне тогда уступили – 1:4. Отличился и в игре со шведами, его гол стал победным. Открыл счет в игре с голландцами. Павлюченко распечатал ворота Эдвина ван дер Сара в начале второго тайма.

    4 года спустя, на Евро-2012, забил в первом туре групповой стадии чехам.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Wu Wei, Alexander Kulebyakin, Liu Lihang / Global look press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
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    Комментарии (7)
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    alex1951
    1712612080
    Хоть,что то когда было ......А щас? Мертвая тишина.... Вроде и сборная ,вроде и тренер.... а на выходе ,,0,,
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    ...уефан
    1712649902
    ...не прогибаться!!!...
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    Axe111
    1712754361
    Фантастические показатели
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