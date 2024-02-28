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    • Драки, удаления и очень много красивых голов – вспомним самые зажигательные матчи между «Зенитом» и «Спартаком»

    Драки, удаления и очень много красивых голов – вспомним самые зажигательные матчи между «Зенитом» и «Спартаком»


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    Голосов: 2
    Сегодня, 11:20
    Совсем скоро команды встретятся вновь.

    Российский футбол выходит из зимней спячки! РПЛ возвращается в первый день календарной весны матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Ну а главное событие тура намечено на ближайшую субботу. 2 марта «Зенит» принимает «Спартак». Не будем в очередной раз напоминать о важности и принципиальности матчей между этими командами. Отметим два факта: «Спартак» не побеждал в Санкт-Петербурге с 2012 года. Возможно, именно сейчас, в первом после возобновления сезона матче, у москвичей есть шанс прервать эту затянувшуюся серию. Команды пока далеки от оптимальных кондиций, и исход таких игр часто бывает неожиданным и даже нелогичным.

    Скажем также о том, что «Зенит» сейчас оказался в непривычной для себя роли догоняющего. В первой половине сезона команда из Санкт-Петербурга искала себя, буксовала и теряла очки. На зимний перерыв в роли лидера отправился «Краснодар». «Зенит» совсем близко – на втором месте с отставанием в два балла. «Спартак» – пятый.

    Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» редко получаются пресными. Команды регулярно устраивают яркие голевые перестрелки. Случаются и разгромы. В этой статье мы вспомним пять встреч, каждая из которых оставила яркий сине-бело-голубой или красно-белый след в истории российского футбола. Конечно, таких игр было гораздо больше. Пишите в комментариях о тех матчах, которые запомнились именно вам.

    • 6 мая 2012 года, «Зенит» – «Спартак» 2:3

    Именно в тот день «Спартак» одержал свою последнюю на данный момент гостевую победу над «Зенитом». Команды тогда доигрывали самый длинный сезон в истории. Российский футбол переходил на систему «осень-весна», и чемпионат длился 15 месяцев. «Зенит» вышел на игру в майках с золотыми цифрами – к тому моменту команда уже обеспечила себе чемпионство. «Спартак» же боролся за попадание в Лигу чемпионов. У хозяев поля с первых минут играли в числе прочих Аршавин, Кержаков, Быстров и Широков. У «Спартака» в старте вышли Билялетдинов, Кариока, Макгиди и Дзюба. Тренировал ту команду Валерий Карпин, питерцев возглавлял Лучано Спаллетти.

    «Зенит» открыл счет на 23 минуте. Кержаков дотянулся до мяча после передачи Кришито и забил. Этот гол стал для нападающего сотым в чемпионатах России (первый он также отправил в ворота «Спартака»). Все главные события матча случились в концовке. На 69 минуте отличился Билялетдинов. Он завершил атаку гостей ударом в самый угол. Сергей Семак вывел хозяев поля вперед, реализовав пенальти. Это случилось на 82 минуте. И почти сразу после этого «Спартак» отыгрался. Эменике оказался самым расторопным в чужой штрафной и вколотил мяч в ворота. Нигерийский форвард отпраздновал гол, несколько раз ударив себя рукой по предплечью. Сам игрок уже после матча объяснял, что этот жест можно перевести так: «Спасибо за кровь, которая течет в моих жилах».Таким образом он поблагодарил своих родителей. Но арбитр матча Владимир Казьменко оценил эпизод по-своему и показал игроку прямую красную карточку.

    Оказавшись в меньшинстве, «Спартак» не растерял игровую инициативу и вырвал победу. Дзюба выдал передачу в штрафной на Кариоку, и бразильский полузащитник забил. А потом получил... нет, не красную, а желтую карточку – за то, что снял майку во время празднования гола. Москвичи победили и по итогам того сезона финишировали на втором лигочемпионском месте – вслед за «Зенитом».

    • 11 августа 2012 года, «Зенит» – «Спартак» 5:0

    Трудно было предположить, что уже через три месяца после того захватывающего матча «Зенит» разобьет «Спартак» там же, на стадионе «Петровский». Это был 4 тур чемпионата. Обе команды перед очной встречей одержали по три победы подряд. «Зенит» все еще возглавлял Спаллетти, в «Спартак» только-только пришел Унаи Эмери. В первом тайме питерцы забили лишь один гол – Канунников открыл счет. Во втором гости пропустили еще четырежды. «Зенит» разрывал соперника быстрыми атаками. Быстров забил своему бывшему клубу, отличился Широков (он поразил ворота своей будущей команды) и дважды Файзулин. «Спартак» не реализовал пенальти – Малафеев отразил удар Билялетдинова. Без прямой красной карточки опять не обошлось – на этот раз удалили Макгиди. «Зенит» завершил тот сезон на втором месте, уступив лидерство ЦСКА. «Спартак» финишировал на четвертой позиции.

    • 16 апреля 2017 года, «Спартак» – «Зенит» 2:1

    Весна 2017 года выдалась для «Спартака» триумфальной. Команда одержала много ярких побед и спустя 16 лет вернула себе чемпионский титул. В середине апреля московский клуб дома переиграл принципиального соперника. В первом тайме забил Промес с передачи Глушакова. После перерыва отличился Артем Дзюба. Экс-спартаковца всю игру нещадно освистывали фанаты столичного клуба, но форварда это лишь раззадорило. Он эффектно разобрался в штрафной с Джикией и забил красивым ударом с разворота. Но концовка встречи осталась за «Спартаком». Красно-белая команда провела реактивную атаку, Промес отпасовал на Самедова, и хавбек поразил ворота Лунева. 2:1 – стильная победа «Спартака». Вскоре после этого команда Массимо Карреры обеспечила себе чемпионский титул, а «Зенит», возглавляемый Мирчей Луческу, завоевал бронзовые медали.

    • 24 октября 2021 года, «Зенит» – «Спартак» 7:1

    В тот прохладный октябрьский день «Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории (речь о чемпионатах России). Игроки «Зенита» были быстрее, сильнее, настырнее оппонентов. Открыл счет Азмун – на 20 минуте он воспользовался шикарной верховой передачей Ракицкого и головой отправил мяч в ворота. Еще до перерыва голкипер московского клуба Максименко пропустил еще три гола. Азмун оформил дубль, также забивали Клаудиньо и Мостовой. «Спартак» попытался вернуться в игру и даже отквитал один мяч. Промес отличился в начале второго тайма. Но «Зенит» ответил на это еще тремя кинжальными атаками. В атаке вновь преуспел Мостовой, Дзюба забил с пенальти, а окончательный счет установил Ерохин. 7:1 – брутальная победа «Зенита».

    • 27 ноября 2022 года, «Зенит» – «Спартак» 0:0 (4:2 по пенальти)

    Этот матч точно не попал бы в нашу подборку, если бы не события, случившиеся сразу после свистка об окончании второго тайма. Команды так и не преуспели в атаке, сыграв вничью 0:0. По регламенту, судьба этой встречи Кубка России должна была определиться в серии пенальти. Но соперники еще до начала этой серии решили выяснить отношения по-своему. Барриос сцепился с Промесом, к конфликту подключились Родригао и Николсон. Ну а потом началась драка, в которой приняли участие многие участники матча. Образовалась куча-мала из игроков, колотивших друг друга. Для того, чтобы разнять футболистов, пришлось вмешаться даже службе охраны.

    Схватка завершилась вничью – 3:3. Именно столько красных карточек показал по итогам эпизода арбитр. У «Зенита» удалили Малкома, Барриоса и Родригао, у «Спартака» – Соболева, Селихова и Николсона. Успокоившись, игроки все же поучаствовали в серии пенальти. Точнее и удачливее оказались зенитовцы – 4:2 в их пользу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: FC Spartak, Zamir Usmanov, Stupnikov Alexander, Edgar Breshchanov / Global look press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии (15)
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    fakeid
    1709042515
    был ещё один матч спартак - зенит в лужниках. 2:4, вроде, сыграли. матч как матч, если бы не обстоятельства. валера перед матчем зачем-то разлаялся, что кто такой этот ваш халк. в общем, унизительно высказался. спаллетти в ответ пообещал показать валере, кто это такой. заголовки газет на следующий день: "спаллетти показал карпину халка. и витселя заодно!". можете погуглить) это был первый матч халка и витселя против спартака (в чемпионате россии, до этого халк точно уничтожал хряков в еврокубках). играли в москве. халк забил. витсель вообще двушку положил. валера сныкался)
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    fakeid
    1709043128
    как игра со спартаком в питере - так в ворота зенита постоянно ставят пенальти. не говорю, что левые, но это регулярно происходит. на-вскидку, штуки 4 могу вспомнить за последние годы. может и больше их было. короче, в субботу будет пенальти, можете на это ставить. позор спартаку и дельфину.
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    АЛЕКС 58
    1709049577
    Бом и! Трахните свинок во все дыхательные и пихательные! Даёшь 7-0!! Драть Наркотную команду!!!
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    BVG4
    1709055053
    Фигурант 2-х уголовных дел в Нидерландах Свинси Промяс, в Российской РПЛ - главный провокатор, зачинщик и инициатор той памятной драки (и не только ТОЙ), "в которой приняли участие многие участники матча Зенит- Спартак.! Образовалась куча-мала из игроков, колотивших друг друга. Для того, чтобы разнять футболистов, пришлось вмешаться даже службе охраны":))))))) Интересно, а может кто знает? - наколки и татуировки на теле и конечностях у этого (без пяти секунд) ЗК, уже есть? ) ну типа - "они устали" или " не забуду мать родную", или главной -"в виде джинна, вылетающего из кувшина", которым, в прежние годы, обозначали себя, угадайте кто? Правильно - наркоторговцы, тайные продавцы дури :)))) Или... все ещё впереди, все ещё впереди...
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    fakeid
    1709061327
    хрюкнуть здесь нечего, поэтому хряки активно делают вид, что этой статьи не существует, ни одного рыла не высунули) болотоход, понятно, отсиживается в своём двухместном бачке вместе с номэдом. скай вообще заглох, только по праздникам высовывается. но больше всего понравилась отмазка от тульского промквасовца, который вчера сообщил, что уезжает на вахту в лес, и что интернета у него не будет. и вернётся, почему-то, 8 марта. я не шучу, он реально так написал. видимо, это его профессиональный праздник. гы-гы! позор промквасу!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709067236
    12 лет как стал фармом Зенита Спартак!нравится наверное
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    erthrewfetnhtr----
    1709093780
    sdfsdf
    Ответить
    erthrewfetnhtr----
    1709093915
    w3
    Ответить
    TIMOTHY
    1709095778
    И там отличился ваш невинный промес) спровоцировал в очередной раз футболистов и спрятался чисто в спартаковском стиле за спины!) Но не виновен,карточку не получил значит не виновен))
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    Taps
    1709111652
    Наркомана и уголовника на потеху публики выпустят ?
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