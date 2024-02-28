Совсем скоро команды встретятся вновь.

Российский футбол выходит из зимней спячки! РПЛ возвращается в первый день календарной весны матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Ну а главное событие тура намечено на ближайшую субботу. 2 марта «Зенит» принимает «Спартак». Не будем в очередной раз напоминать о важности и принципиальности матчей между этими командами. Отметим два факта: «Спартак» не побеждал в Санкт-Петербурге с 2012 года. Возможно, именно сейчас, в первом после возобновления сезона матче, у москвичей есть шанс прервать эту затянувшуюся серию. Команды пока далеки от оптимальных кондиций, и исход таких игр часто бывает неожиданным и даже нелогичным.

Скажем также о том, что «Зенит» сейчас оказался в непривычной для себя роли догоняющего. В первой половине сезона команда из Санкт-Петербурга искала себя, буксовала и теряла очки. На зимний перерыв в роли лидера отправился «Краснодар». «Зенит» совсем близко – на втором месте с отставанием в два балла. «Спартак» – пятый.

Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» редко получаются пресными. Команды регулярно устраивают яркие голевые перестрелки. Случаются и разгромы. В этой статье мы вспомним пять встреч, каждая из которых оставила яркий сине-бело-голубой или красно-белый след в истории российского футбола. Конечно, таких игр было гораздо больше. Пишите в комментариях о тех матчах, которые запомнились именно вам.

6 мая 2012 года, «Зенит» – «Спартак» 2:3

Именно в тот день «Спартак» одержал свою последнюю на данный момент гостевую победу над «Зенитом». Команды тогда доигрывали самый длинный сезон в истории. Российский футбол переходил на систему «осень-весна», и чемпионат длился 15 месяцев. «Зенит» вышел на игру в майках с золотыми цифрами – к тому моменту команда уже обеспечила себе чемпионство. «Спартак» же боролся за попадание в Лигу чемпионов. У хозяев поля с первых минут играли в числе прочих Аршавин, Кержаков, Быстров и Широков. У «Спартака» в старте вышли Билялетдинов, Кариока, Макгиди и Дзюба. Тренировал ту команду Валерий Карпин, питерцев возглавлял Лучано Спаллетти.

«Зенит» открыл счет на 23 минуте. Кержаков дотянулся до мяча после передачи Кришито и забил. Этот гол стал для нападающего сотым в чемпионатах России (первый он также отправил в ворота «Спартака»). Все главные события матча случились в концовке. На 69 минуте отличился Билялетдинов. Он завершил атаку гостей ударом в самый угол. Сергей Семак вывел хозяев поля вперед, реализовав пенальти. Это случилось на 82 минуте. И почти сразу после этого «Спартак» отыгрался. Эменике оказался самым расторопным в чужой штрафной и вколотил мяч в ворота. Нигерийский форвард отпраздновал гол, несколько раз ударив себя рукой по предплечью. Сам игрок уже после матча объяснял, что этот жест можно перевести так: «Спасибо за кровь, которая течет в моих жилах».Таким образом он поблагодарил своих родителей. Но арбитр матча Владимир Казьменко оценил эпизод по-своему и показал игроку прямую красную карточку.

Оказавшись в меньшинстве, «Спартак» не растерял игровую инициативу и вырвал победу. Дзюба выдал передачу в штрафной на Кариоку, и бразильский полузащитник забил. А потом получил... нет, не красную, а желтую карточку – за то, что снял майку во время празднования гола. Москвичи победили и по итогам того сезона финишировали на втором лигочемпионском месте – вслед за «Зенитом».

11 августа 2012 года, «Зенит» – «Спартак» 5:0

Трудно было предположить, что уже через три месяца после того захватывающего матча «Зенит» разобьет «Спартак» там же, на стадионе «Петровский». Это был 4 тур чемпионата. Обе команды перед очной встречей одержали по три победы подряд. «Зенит» все еще возглавлял Спаллетти, в «Спартак» только-только пришел Унаи Эмери. В первом тайме питерцы забили лишь один гол – Канунников открыл счет. Во втором гости пропустили еще четырежды. «Зенит» разрывал соперника быстрыми атаками. Быстров забил своему бывшему клубу, отличился Широков (он поразил ворота своей будущей команды) и дважды Файзулин. «Спартак» не реализовал пенальти – Малафеев отразил удар Билялетдинова. Без прямой красной карточки опять не обошлось – на этот раз удалили Макгиди. «Зенит» завершил тот сезон на втором месте, уступив лидерство ЦСКА. «Спартак» финишировал на четвертой позиции.

16 апреля 2017 года, «Спартак» – «Зенит» 2:1

Весна 2017 года выдалась для «Спартака» триумфальной. Команда одержала много ярких побед и спустя 16 лет вернула себе чемпионский титул. В середине апреля московский клуб дома переиграл принципиального соперника. В первом тайме забил Промес с передачи Глушакова. После перерыва отличился Артем Дзюба. Экс-спартаковца всю игру нещадно освистывали фанаты столичного клуба, но форварда это лишь раззадорило. Он эффектно разобрался в штрафной с Джикией и забил красивым ударом с разворота. Но концовка встречи осталась за «Спартаком». Красно-белая команда провела реактивную атаку, Промес отпасовал на Самедова, и хавбек поразил ворота Лунева. 2:1 – стильная победа «Спартака». Вскоре после этого команда Массимо Карреры обеспечила себе чемпионский титул, а «Зенит», возглавляемый Мирчей Луческу, завоевал бронзовые медали.

24 октября 2021 года, «Зенит» – «Спартак» 7:1

В тот прохладный октябрьский день «Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории (речь о чемпионатах России). Игроки «Зенита» были быстрее, сильнее, настырнее оппонентов. Открыл счет Азмун – на 20 минуте он воспользовался шикарной верховой передачей Ракицкого и головой отправил мяч в ворота. Еще до перерыва голкипер московского клуба Максименко пропустил еще три гола. Азмун оформил дубль, также забивали Клаудиньо и Мостовой. «Спартак» попытался вернуться в игру и даже отквитал один мяч. Промес отличился в начале второго тайма. Но «Зенит» ответил на это еще тремя кинжальными атаками. В атаке вновь преуспел Мостовой, Дзюба забил с пенальти, а окончательный счет установил Ерохин. 7:1 – брутальная победа «Зенита».

27 ноября 2022 года, «Зенит» – «Спартак» 0:0 (4:2 по пенальти)

Этот матч точно не попал бы в нашу подборку, если бы не события, случившиеся сразу после свистка об окончании второго тайма. Команды так и не преуспели в атаке, сыграв вничью 0:0. По регламенту, судьба этой встречи Кубка России должна была определиться в серии пенальти. Но соперники еще до начала этой серии решили выяснить отношения по-своему. Барриос сцепился с Промесом, к конфликту подключились Родригао и Николсон. Ну а потом началась драка, в которой приняли участие многие участники матча. Образовалась куча-мала из игроков, колотивших друг друга. Для того, чтобы разнять футболистов, пришлось вмешаться даже службе охраны.

Схватка завершилась вничью – 3:3. Именно столько красных карточек показал по итогам эпизода арбитр. У «Зенита» удалили Малкома, Барриоса и Родригао, у «Спартака» – Соболева, Селихова и Николсона. Успокоившись, игроки все же поучаствовали в серии пенальти. Точнее и удачливее оказались зенитовцы – 4:2 в их пользу.