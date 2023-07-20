Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?

Большой разбор уникального явления.

Вы часто встречали это в новостях и даже видели спортсменов России на официальных мероприятиях в военной форме, погонах, фуражке. Майор Елена Исинбаева, старший лейтенант Евгений Плющенко, полковник Алексей Немов.

Насколько это масштабное явление? На Олимпиаде-2020 от России побеждали прапорщики, лейтенанты и капитаны. После нее в доме приемов Министерства обороны прошла раздача госнаград. Спортсмены ЦСКА составили треть состава сборной России и выиграли 45 медалей из 71 – это 64% от общего числа. 11 из 20 золотых медалей России взяли спортсмены ЦСКА. Они тоже в званиях:

• Золото в прыжках в высоту принесла Мария Ласицкене. В 2020 году указом министра обороны России Сергея Шойгу она получила звание капитана.

• Саблистка Софья Великая была знаменосцем России на открытии Олимпиады и выиграла две медали (золото – в командных соревнованиях, серебро – в индивидуальных). Была капитаном → стала майором.

• Прапорщик Заурбек Сидаков и лейтенант Муса Евлоев (после ОИ стал старшим лейтенантом) выиграли золото в борьбе.

Еще 16 медалей (6+5+5) получили спортсмены Росгвардии:

• Виталина Бацарашкина выиграла для России первую медаль на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматического пистолета. В Токио она отправилась в звании прапорщика Росгвардии, после возвращения стала лейтенантом.

• Прапорщик Никита Нагорный, старший лейтенант Денис Аблязин и младший сержант Артур Далалоян принесли России первое за 25 лет золото в командном многоборье по спортивной гимнастике.

• Младший лейтенант Абдулрашид Садулаев взял второе в карьере олимпийское золото по вольной борьбе.

История спортсменов со званиями тянется из СССР. Так клубы ведомств забирали лучших игроков, финансово стимулируя

Звания среди спортсменов были массовым атрибутом в СССР и распространялись в том числе на командные виды спорта: Лев Яшин уходил в отставку полковником, Вячеслав Фетисов в звании майора из-за отъезда в НХЛ конфликтовал с тренером-полковником Виктором Тихоновым.

Льву Яшину за год до «Золотого мяча» разбивали стекла в квартире и подбрасывали записки с оскорблениями

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснял: «Это было устроено в советское время. Армеец забивал голы в футболе, крутил педали, плавал. В то же время гражданские задавались резонным вопросом: на каком основании он носит погоны?

Так вот в чем смысл. В советское время людей деньгами не баловали. Зарплата у звезды футбольного ЦСКА Альберта Шестернева была 120 рублей. Директор завода имени Лихачева зазывал его в «Торпедо», предлагал в два раза больше.

Тогда армейские командиры могли пойти на хитрость: даем звание, оформляем в мотострелковый полк, доплачиваем рублей 80. Все спортсмены в то время жили бедновато, но были обязаны привозить только золото. Кроме победы, ничего не принималось. Как теперь в Китае».

Перспективные спортсмены вместо двух лет жизни в армии попадали в ЦСКА, где за достижения и чемпионства росли по службе. В «Динамо» или СКА продвижение шло за выслугу лет.

Бывший игрок хоккейного «Динамо» Юрий Леонов рассказывал: «Через два года – старший лейтенант, через три года – капитан. До майора очень сложно было дослужиться. Я в «Динамо» дослужился до капитана, а когда уехал за границу, звания меня не лишили, но в запас отправили».

Военная служба проходила в основном на бумаге. Об этом говорили, например, теннисист Андрей Чесноков и олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев, который относился к СКА. Вот воспоминание Чеснокова:

«Меня причислили к войскам связи, но поскольку я к тому времени уже был профессиональным игроком, служба свелась к банальной формальности. Меня несколько раз вызывали на сборы, и этим все ограничилось, ведь участие в турнирах и службу в армии совместить было нереально».

Сейчас аналогия с воинскими званиями среди спортсменов сохранилась, но не распространяется на командные виды. Глобально: спортсмены состоят в клубах или обществах при госорганизациях (Министерство обороны или Росгвардия), где занимают воинские должности и представляют на соревнованиях ЦСКА, СКА или «Динамо».

Военный корреспондент «Красной звезды» Леонид Хайремдинов разобрал для «Гола»:

«Не спортсмену присваивают звание, а спортсмен становится частью военного учреждения, где предусмотрены воинские должности с воинскими званиями. Званий нет без должностей – как и наоборот.

Система более сложная, чем может показаться. Не буду брать «Динамо», потому что это не только Росгвардия, но и МВД, ФСБ и ФСО. В ЦСКА есть военные должности, на этих должностях закреплены спортсмены, инструкторы, тренеры. Так было в советское время, так было в наше.

Спортсмены-военнослужащие есть не только в ЦСКА. Во-первых, это военные вузы. Их более 30. Там есть кафедры физической подготовки. Курсанты за время учебы в состоянии стать не только мастерами спорта России, но и мастерами спорта международного класса. Примеров много – от самбо до гиревого спорта.

Курсант – это и должность, и звание. Если курсант находится на должности командира отделения, он может стать младшим сержантом или сержантом. Если он на своем курсе командир группы – то старшим сержантом. Если старшина курса – то старшиной. Еще появилась практика давать обычным курсантам ефрейтора (старшего матроса). Все зависит от конкретного человека.



НОВОБРАНЦЫ СПОРТИВНОЙ РОТЫ

ИНСТАГРАМ ЦСКА

В войсках тоже немало спортсменов. Они занимают обычные должности (в отличие от ЦСКА, где конкретная должность – «спортсмен-инструктор»), предусмотренные штатом части – стрелок, механик, водитель. В свое время в авиационном полку в Волгоградской области, где мой папа был начальником физической подготовки, служили пловцы из клуба «Волга» – Евгений Садовый, Денис Панкратов и другие. Конечно, они по факту не служили, а числились.

Но это спортсмены-профессионалы элитарного уровня. Спортсмены классом ниже служат как положено и тренируются в свободное время. Лично знаю полковника (начальника одного центра во Владимире), который в 47 лет стал мастером спорта России по пауэрлифтингу.

В ЦСКА, как правило, выступают спортсмены-международники (чемпионаты мира и Европы, Олимпийские игры, CISM), в войсках – все остальные внутрироссийского уровня, которые тоже могут выступать на международных турнирах, но в основном по неолимпийским видам».

Спортсмены-офицеры = другие военнослужащие: стреляют и водят военную технику, после 20 лет службы получают пенсию и претендуют на жилье

«Военная служба многогранна, – говорит Хайремдинов. – Я военный журналист, и у меня тоже есть звание: я майор. У спортсменов так же. Военный – это не только танкист, моряк, десантник или спецназовец, но и врач, юрист, журналист, переводчик, музыкант, финансист или спортсмен.

Воинские звания – это устои, как и воинские должности. Они не придуманы и все обоснованы. В масштабах страны спортсмены-военнослужащие занимают свою нишу. Если брать спортсменов элитного уровня, то речь идет максимум о нескольких сотнях человек. Со всеми остальными – не более нескольких тысяч.

Все к этому относятся спокойно и с пониманием – у каждого свое дело. Кому-то управлять самолетом, а кому-то представлять армию и страну на спортивных площадках мира».

Служба спортсменов состоит не только из тренировок и выступлений. Хайремдинов продолжает: «У спортсменов – да, тренировки, подготовка к соревнованиям, сборы, участие в турнирах. Но при этом обязательны и чисто военные упражнения – стрельба из ПМ [пистолет Макарова] и АК [автомат Калашникова], вождение техники и другое.

Что касается учебных стрельб из ПМ, то они проводятся один-два раза в год. Другие формы к спортсменам такого калибра [например, Софья Великая или Мария Ласицкене] вряд ли применимы в силу загруженности и тренировок. Но многие военные сотрудники ЦСКА выезжают в части, где водят боевую технику».

Спортсмены попадают на службу по призыву или по контракту. Например, Елена Исинбаева в 2015 году заключила пятилетний контракт с ЦСКА и получила должность инструктора по легкой атлетике.



ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА

«У нас существует экспертный совет, который рекомендует, кого из ведущих российских спортсменов имеет смысл пригласить на военную службу, а с кем – заключить контракт, – объяснение от ЦСКА. – Первые поступают в спортроты, потом в случае успешного выступления им присваиваются воинские звания. Вторые же после истечения срока договора просто подписывают новый».

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева – подполковник запаса. Она уволилась из ЦСКА спустя 17 лет службы. Так выглядят привилегии:

«Спортсмены ЦСКА получают денежное довольствие в соответствии с воинским званием. Есть надбавки за продолжительность службы и особые достижения, разовые выплаты за рождение ребенка. После 20 лет службы – военная пенсия. Например, Леша Немов – уже пенсионер. Я прослужила 17 лет, и после выхода на пенсию мне полагалась бы квартира. Однако в связи с увольнением и переходом на госслужбу пришлось написать отказ от сертификата на жилье».

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов рассказывал: «Продвижение по службе зависит от спортивного результата. Должностная категория спортсменов штатной команды – капитан, поэтому у любого спортсмена есть возможность вырасти до этого воинского звания или даже немного его превзойти за особые заслуги».

После Олимпиады-2020 саблистка Софья Великая стала майором. В 2016 году она выиграла олимпийское золото, получила звание капитана и говорила о максимальном продвижении по службе: «Для меня очень важны пожизненная пенсия и звание капитана Советской армии. Пойду до майора».

Двукратная олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета Виталина Бацарашкина к 24 годам стала лейтенантом Росгвардии. Она инструктор спортивной команды при управлении Южного округа. На соревнования Бацарашкина возит четыре пистолета – ее тренер Наталья Кудрина говорила, что связь с Росгвардией упрощает прохождение таможенного досмотра.

Хайремдинов дополняет, что разницы между классическим офицером и офицером-спортсменом нет: «Звания одни и те же. В Санкт-Петербурге есть Военный институт физической культуры. Каждый год он выпускает около 100-150 лейтенантов.

Кто-то идет начальником физической подготовки в части, кто-то – преподавателем в военные вузы и суворовские или кадетские училища, а кто-то – по спортивной линии в ЦСКА в спорт высших достижений. И тут все едино. Если у спортсмена ЦСКА закончилась карьера, он может пойти преподавателем в какую-нибудь академию или в том же звании перевестись из ЦСКА.

Если есть должность и на ней спортсмен, то он ничем не отличается от любого другого военнослужащего. Например, капитан Сергей Шубенков имеет такой же социальный пакет, как командир танковой роты капитан Иван Иванович Петров.



СЕРГЕЙ ШУБЕНКОВ

Пожизненная пенсия – такого нет. До пенсии нужно отслужить минимальный срок – 20 лет. По жилью: есть военная ипотека, очередь, субсидия. И тоже нужно служить 20 лет до этого с той разницей, что если берешь ипотеку и увольняешься раньше 20 лет, то тебе пересчитывают ипотеку – начисленный долг перед родиной нужно погасить».

Спортроты – лифт, чтобы отслужить, но не останавливать карьеру. В 2008 году Сердюков их расформировал – и спортсмены ЦСКА оказались в казармах

Спортивные роты – особые подразделения Министерства обороны для спортсменов. В них только мужчины призывного возраста проходят альтернативную службу, где продолжают тренировки. История спортрот началась в СССР в 1923 году, когда прошел футбольный матч между военными спортсменами ОППВ [Опытно-показательная военно-спортивная площадка всевобуча]. Через пять лет она вошла в ЦДКА [Центральный Дом Красной армии].

В спортротах предусмотрена служба только по призыву. Командир спортроты ЦСКА в Самаре майор Виталий Киктев рассказывал: «Спортивная рота – это лифт, который помогает спортсменам высокого уровня пройти службу таким образом, чтобы не отрываться от тренировок и получить элементарные азы военного мастерства.

Для того чтобы военнослужащий призвался на контракт, у нас есть 14 команд ЦСКА по олимпийским видам спорта, которые базируются в Москве. Служить там предлагают наиболее перспективным спортсменам: поступает предложение от начальников команд, и непосредственно там уже идет служба по контракту».

Служба в спортроте длится один год. Для попадания в нее нужно быть кандидатом в сборную России по олимпийским видам спорта и за месяц до призыва подать заявление в соответствующую спортивную федерацию, которая направляет списки в Министерство спорта.

На базе вооруженных сил России образована группа спортивных рот, которые входят в структуру ЦСКА. Они находятся в Балашихе и Ватутинках. Филиалы действуют в Санкт-Петербурге, Самаре, Севастополе, Смоленске, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Разница – в условиях. Леонид Хайремдинов отметил «Голу»: «Везде разная база: где-то она масштабная и всеобъемлющая (например, в Самаре есть вертолетное подразделение – спортсмены-вертолетчики), где-то чуть проще».

Спортрота в Севастополе – самая молодая: она появилась в 2019 году, в декабре там прошла первая присяга. Ее представляет боксер Муслим Гаджимагомедов, который выиграл серебро на Олимпиаде-2020.



МУСЛИМ ГАДЖИМАГОМЕДОВ

Спортивные роты функционировали до 2008 года, пока их не упразднил министр обороны Анатолий Сердюков. Восстановление произошло по инициативе министра спорта Виталия Мутко – идею поддержал президент Владимир Путин. В 2013 году при новом министре обороны Сергее Шойгу началось формирование обновленных спортивных рот.

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Расформирование спортрот произошло на фоне смерти 19-летнего хоккеиста «Авангарда» Алексея Черепанова, у которого во время матча против «Витязя» остановилось сердце. Он был рядовым железнодорожных войск, поэтому не мог выступать в КХЛ. Помощник главнокомандующего железнодорожными войсками по информационному обеспечению Владимир Карпенко сказал, что откомандирование Черепанова в «Авангард» было незаконным.

«Эта старая байка, будоражащая всех уже 13 лет, – объяснил Хайремдинов. – Черепанов не имел отношения к ЦСКА. Где он мог числиться (проходить службу) на момент смерти – сказать не могу, не знаю. На тот момент таких спортрот, как сейчас, уже не было. И такого ЦСКА, как сейчас, – тоже.

Тогда нынешние филиалы были самостоятельными и могли призывать кого хотели. Система была другой. При Сердюкове же началась реформа всего спорта высших достижений в армии – из-за этого впервые не поехали на Всемирные военные игры в 2011 году. Смерть Черепанова просто совпала с началом преобразований».

Первичный итог реформы Сердюкова для ЦСКА – спортсмены призывного возраста оказались на службе в казармах. Например, баскетболист Андрей Воронцевич, который узнал о ситуации сразу после матча против «Локомотива-Ростова». Он получил на сборы три дня: неприбытие 1 марта 2009 года в воинскую часть = уход в самоволку.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин злился: «Баскетболист Воронцевич вместо того чтобы играть в ЦСКА, вместо того чтобы в составе ЦСКА готовиться к чемпионату Европы по баскетболу, до 18 июня будет проходить срочную службу в Теплом Стане. И его оружием будет не баскетбольный мяч, а, наверное, автомат или СВД, я не знаю, что дадут ему в роте охраны и что он будет охранять».

1 марта Воронцевич отправился на службу, но пробыл там несколько дней. Через сутки Мутко и Сердюков договорились, что решение Министерства обороны обойдет ЦСКА: «Проблема призыва спортсменов в армию с повестки дня временно снята. Все спортсмены, в настоящее время проходящие службу в ЦСКА, до окончания срока срочной службы могут спокойно тренироваться и выступать в прежнем режиме».



АНДРЕЙ ВОРОНЦЕВИЧ

В спортроте спортсмены 10 дней проходят курс молодого бойца со стрельбой и жизнью в казарме. Дальше – контракт, гражданская служба или уход

«Должность у военнослужащего – спортсмен, его должностные обязанности – тренироваться, выступать, представлять ЦСКА, Министерство обороны и страну», – говорил майор Виталий Киктев. Все военнослужащие спортсмены проходят курс молодого бойца, который длится 10 дней. В это время они живут в казармах, изучают воинский устав, проходят огневую и строевую подготовку.

После этого спортсмены переходят в центры подготовки – их нахождение в казармах не нужно. В спортроте в Балашихе срочную службу прошел двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун. Он принял присягу в мае-2014:

«Думаю, что на моих будущих спортивных результатах опыт службы в армии отразится самым положительным образом. Тут приходится преодолевать трудности каждый день с шести утра до двух ночи. Да и комары нас около казармы атакуют постоянно. Приходится быть бдительным. Я их тут пригоршнями ловлю.

За неделю мы прошли ускоренный курс молодого бойца. За это время у меня все перевернулось в голове. Нас ни капли не жалели! Только когда приходили снимать с телевидения, нам давали выполнять легкие задания. Когда же камеры уходили, для нас начиналась настоящая армия! Никто не смог передать, как было тяжело на самом деле.

Мы же проходили все в ускоренном режиме, а это значит – мы должны были делать то же, что и в обычной армии, но в два раза больше. Делали все: заправляли кровати, подшивались, стреляли, маршировали. Три километра бегали в быстром темпе, так что потом никто из нас не мог разогнуться. Поблажек никому не давали. В армии ты не титулованный спортсмен, ты солдат – такой же, как все».

Главное впечатление Ковтуна – работа с оружием. На первой стрельбе он попал в десятку, а потом разбирал автомат за 12 секунд: «Нам сказали, что расстояние до мишени 100 метров, но, мне кажется, там в два раза больше было! Мишень казалась просто очень маленькой. Нам сказали целиться в солнечное сплетение, и я попал с первой попытки. Такой радостный ходил потом (улыбается). Еще я никогда не забуду всю нашу амуницию – жилеты, каски – все это весит под 20-30 килограммов. Очень тяжело!»

ИНСТАГРАМ ЦСКА

Командир спортроты в центре физической подготовки и выживания ЦСКА Сергей Соколовский рассказывал: «Программа этой строевой мотострелковой роты короче, чем в обычном воинском подразделении. Это обусловлено тем, что в нашей роте служат спортсмены, показывающие высокие результаты на различных соревнованиях и являющиеся членами сборных команд России по различным видам спорта.

Призыв в армию не должен никак сказаться на спортивных достижениях наших новобранцев. Получив азы военного дела и самые основные навыки ведения боевых действий, эти ребята будут совсем скоро продолжать тренироваться и выступать, чтобы не терять свою спортивную квалификацию. Если у наших солдат заканчиваются сборы или соревнования, то они сразу возвращаются обратно в часть заниматься по программе боевой подготовки, разработанной для спортивных рот».

«Все военнослужащие спортивных рот, вступая в ряды армии, становятся рядовыми. Сразу же. Как и любой призывник, попавший в армию, – объяснил «Голу» Леонид Хайремдинов. – С учетом того, что военнослужащие проходят сборы, принимают присягу и обратно разъезжаются по своим командам в центры спортивной подготовки Министерства спорта, о продвижении говорить не приходится. В свои роты они возвращаются только через год, чтобы уволиться.

Дальше – три варианта.

Он может заключить контракт о прохождении военной службы в ЦСКА (спортивные роты относятся к ЦСКА) и служить контрактником. Пример – пловец Антон Чупков: сержант, прапорщик, лейтенант.

Второй вариант: он может остаться в ЦСКА как гражданский служащий. Пример – два олимпийских чемпиона по тхэквондо Владислав Ларин и Максим Храмцов. Сейчас после роты они не военные, но в ЦСКА.

И третий: служба закончилась, и люди просто уходят как обычные отслужившие призывники».