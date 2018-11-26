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    Пока Маркизио – провал «Зенита» и всей РПЛ


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    Голосов: 14
    26.11.2018 14:25
    Но есть шанс, что звезда исправится.

    Перед началом сезона «Зенит» сменил главного тренера, но впервые за долгое время отказался от большого количества трансферов. Для Семака вернули из аренды кучу легионеров, а затем трудоустроили неугодных ему игроков в другие команды. Сам Семак потом говорил, что «Зенит» провел неудачные переговоры сразу с несколькими потенциальными новичками. Так вышло, что клуб совершил всего одно приобретение.

    Клаудио Маркизио приехал в Санкт-Петербург из «Ювентуса», чтобы заменить травмированного Нобоа и добавить качества полузащите. Sport24 утверждает, что по двухлетнему договору у Маркизио прописан оклад в 3,5 миллиона евро за сезон, хотя сначала ходили слухи про 6 миллионов. Маркизио пришел бесплатно, но оправдать даже вложенную в его зарплату сумму никак не получается.

    К игре итальянца накопилось слишком много вопросов.

    • В РПЛ Маркизио пока провел семь матчей, где забил два мяча. Забавно, что один раз он отличился с пенальти и реализовал лишь второй одиннадцатиметровый в чемпионатах за последние пять сезонов. Клаудио сделал только пять ударов в сторону ворот и отдал столько же ключевых передач. Для игрока такого уровня атакующие показатели слишком слабые, а оборонительные вещи тоже на подобном уровне. За все встречи он выиграл 43 единоборства, а проиграл целых 25. Еще в игре Маркизио наблюдается сильный крен в сторону коротких передач (341, длинных – 26), но этот недостаток он проанализировал сам.

    • «Мне просто нужно привыкнуть к игре в российском чемпионате. Подход к игре здесь отличается от того, что я видел в Европе. Здесь все иначе и очень много длинных передач во время матча. Футболисты стараются меньше времени проводить с мячом, а скорее передают его через длинные пасы. А там уже борются за мяч. Игра выстроена по-другому. К этому нужно привыкнуть, а физически я полностью готов», – объяснял Клаудио свое состояние. Кажется, его период адаптации немного затянулся.

    • Хуже всего, что из-за Маркизио «Зенит» проигрывает матчи. В игре с ЦСКА на трибунах сидел дисквалифицированный Паредес. Его должен был заменить именно Маркизио, но Клаудио провалился. «Зенит» проиграл со счетом 0:2, а один из голов пропустил после индивидуальной ошибки Клаудио. Итальянец просто отдал мяч сопернику, когда находился под прессингом нескольких игроков ЦСКА. Семак все понял и заменил Маркизио в перерыве, а поправить уже ничего не успел. Перед этим был матч с «Динамо» (0:1), где провал Маркизио чуть менее заметен, но тоже актуален. Сначала Клаудио слабо выбил мяч после углового, потом опрометчиво бросился на соперника и позволил свободному игроку «Динамо» выполнить голевую подачу. Вот эти моменты:

    Гиф взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    • С игровыми промахами все понятно, но Маркизио вообще никак не влияет на «Зенит» с точки зрения маркетинга и популяризации бренда. Его приход позиционировался приездом большой звезды из «Ювентуса», но Клаудио остается только обычным игроком команды. Он еще привыкает к общественной жизни в Санкт-Петербурге и не дает «Зениту» никаких важных преимуществ перед конкурентами. Даже поход Клаудио в Русский музей Санкт-Петербурга – история о культуре, которая ни во что не выросла и больше шла от журналистов. Вспомните, сколько всего за пределами поля сделал для «Зенита» тот же Халк. Перспектива приглашения Маркизио выглядела еще лучше.

    • Последние новости о Маркизио в «Зените» вообще не вдохновляют, но клуб гасит все проявления активности. Во время матча с «Ростовом» Маркизио остался на скамейке запасных, а потом на повышенных тонах разговаривал с Семаком. Многие увидели в этом конфликт, но «Зенит» предпочел оставить все подробности внутри. Семак после матча назвал это внутрикомандным делом, а Маркизио выставил победные фотографии из раздевалки. Они же активно пиарились официальным аккаунтом «Зенита» в твиттере.

    Для хорошей адаптации Маркизио «Зенит» уже сделал очень много. Клаудио устроили презентацию перед тысячами болельщиков во время товарищеской игры с «Кайратом», а его сына взяли в командную академию. 9-летний Давиде Маркизио уже начал тренировки, пока его отец привыкает к российским реалиям.

    «Зенит» хотел приглашения Маркизио, а сам Клаудио отклонил не мене выгодные предложения из Китая и других лиг. Ради красивого продолжения истории стоит еще немного подождать, но прямо сейчас итальянский полузащитник только разочаровывает.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1258

      tushkanlz 27 ноября 2018, 16:56

      это его реальный уровень... прибавить - только в Китае,да и то сомнительно

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 27 ноября 2018, 14:25

      Пошли по пути Японии , Китая и арабов - скупается просроченный товар ....

      2
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      Рейтинг: +351

      Константинн 27 ноября 2018, 12:10

      Мне вообще непонятно приглашения подобных игроков. Понятно же что он не будет играть как в лучшие годы. Плюс время на адаптацию в команде, к другой стране, самому рос. футболу, после всего этого заиграет ли вообще? Чисто коммерческое приобретение. Приглашать нужно только игроков с потенциалом и желанием расти. И не заваливать деньгами игрока сразу.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 27 ноября 2018, 09:49

      если честно, ни о чем. не может такого быть в принципе, чтобы 32-летний игрок поменял обстановку, в которой находился 25(!) лет и сразу стал супер звездой в незнакомом чемпионате и стране. время, терпение и старание и все получится

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 26 ноября 2018, 16:48

      Маркизио-это попытка латания внезапной прорехи вне трансферного окна. Найти в этих условиях супер-пупер игрока невозможно. У данного подписания игрока есть свои плюсы(достался бесплатно) и минусы (оклад великоват). В итоге так на так. Вряд ли руководство Зенита питало такие большие ожидания, как декларирует автор статьи. На сколько мне известно Зенит очень колебался с подписанием Маркизио и только напряжённый игровой график клуба подтолкнул на риск в условиях цейтнота и ограниченной боеспособной обоймы игроков.

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      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy 26 ноября 2018, 16:08

      Да Маркизио сдох еще 2 года назад в далеком 2016, когда пришли Пьянич и Хедира, после пришел Матьюди и с тех пор в Юве он числился просто игроком подмены, далекого запаса и это сейчас видно, даже в элементарных действиях тотальный брак, бестолковый трансфер пенсионера на 3 млн в год и только идиот предложил бы ему столько и такие нашлись, как всегда на Неве

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