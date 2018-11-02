Карпин – король замен. Вчера он так нокаутировал «Зенит»

Но у него есть еще одна фишка.

Вчера «Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России (3:1). Во-первых, ростовчане забили первыми. Во-вторых, добили питерцев двумя голами после того, как Дриусси сравнял счет с пенальти. После матча Карпин сказал: «Зенит» тоже играл не самым основным составом, поэтому эйфории нет».

На самом деле в ситуации Карпина можно если не радоваться, то хотя бы сдержанно улыбнуться: его тренерские уловки и ходы работают. А, значит, повод пусть даже для небольшой эйфории все же есть.

Что необычного в победе

Первое – второй гол, который вывел «Ростов» вперед, забил Артур Юсупов. Он уже играл за «Зенит», а, значит, этот мяч нужно назвать принципиальным голом в ворота бывшей команды.

Второе – кажется, в последний раз Артур Юсупов забивал в прошлой жизни. На самом деле это произошло лишь в прошлом сезоне, больше года назад: 9 сентября 2017-го он поразил ворота «Арсенала».

Третье – Карпин в очередной раз угадывает с заменами (и опять же игрок забивает бывшей команде). В матче со «Спартаком» на поле появился Зуев – через две минуты он забил победный гол. В игре с «Зенитом» Юсупову удалось записать на свой счет гол спустя 12 минут после выхода на поле.

Что в этом есть еще

В запасе у Карпина стабильно сидят Песьяков, Логашов, Антон Солетрос (чередует игры в старте и попадание в запас) и несколько еще способных футболистов. Всего на замену в этом сезоне вышли следующие игроки:

Зуев – 9 раз.

Шомуродов – 8 раз (плюс еще 2 матча в основе).

Калачев – 4 раза (плюс еще 4 матча в основе).

Мирзов – 3 раза.

Юсупов – 3 раза (плюс еще 5 матчей в основе).

Кьяртанссон – 3 раза.

Щадин – 2 раза.

Логашов – 2 раза.

Гулиев – 1 раз.

Из этого списка мы видим, что Карпин предпочитает выпускать на замену определенных игроков (Зуева, Шомуродова и Калачева). Остальные либо вообще редко выходят на поле в этом сезоне, либо начинают большинство матчей в стартовом составе (как Юсупов).

Зуев и Шомуродов же стабильно освежают игру «Ростова» во второй половине встреч. Причем, если Шомуродов дважды в этом сезоне РПЛ появлялся с первых минут, то все девять выходов Зуева были исключительно с замены.

Точно объяснить такую тактику замен Карпина вряд ли получится. Этот ход можно связать с системностью тренера. Чисто теоретически: Карпину удобно стабильно работать с определенным набором футболистов. Всех остальных можно выступить либо в экстренных ситуациях (когда нужны силы для дополнительного штурма соперника), либо в ситуациях, когда «Ростов» уверенно ведет, и можно не волноваться за результат.

Курбан Бердыев (или его помощник Виталий Кафанов) угадали с заменой, выпустив Егора Сорокина за минуту до конца матча со «Спартаком». Молодой защитник забил спустя десять секунд после выхода и принес «Рубину» ничью. План с правильным выбором замены у Карпина в этом сезоне сработал дважды. Есть подозрение, что такой ход очень поможет Карпину (и другим тренерам потенциальных середняков) в играх с более сильными соперниками.

Материалы по теме:

«Зенит» продал таланта в Германию, а теперь проиграл ему в Кубке России

Лунев испортил удивительный гол «Ростова». Но «Зенит» проиграл

Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно