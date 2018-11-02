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    Карпин – король замен. Вчера он так нокаутировал «Зенит»


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    Голосов: 9
    02.11.2018 11:49
    Но у него есть еще одна фишка.

    Вчера «Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России (3:1). Во-первых, ростовчане забили первыми. Во-вторых, добили питерцев двумя голами после того, как Дриусси сравнял счет с пенальти. После матча Карпин сказал: «Зенит» тоже играл не самым основным составом, поэтому эйфории нет».

    На самом деле в ситуации Карпина можно если не радоваться, то хотя бы сдержанно улыбнуться: его тренерские уловки и ходы работают. А, значит, повод пусть даже для небольшой эйфории все же есть.

    Что необычного в победе

    Первое – второй гол, который вывел «Ростов» вперед, забил Артур Юсупов. Он уже играл за «Зенит», а, значит, этот мяч нужно назвать принципиальным голом в ворота бывшей команды.

    Второе – кажется, в последний раз Артур Юсупов забивал в прошлой жизни. На самом деле это произошло лишь в прошлом сезоне, больше года назад: 9 сентября 2017-го он поразил ворота «Арсенала».

    Третье – Карпин в очередной раз угадывает с заменами (и опять же игрок забивает бывшей команде). В матче со «Спартаком» на поле появился Зуев – через две минуты он забил победный гол. В игре с «Зенитом» Юсупову удалось записать на свой счет гол спустя 12 минут после выхода на поле.

    Что в этом есть еще

    В запасе у Карпина стабильно сидят Песьяков, Логашов, Антон Солетрос (чередует игры в старте и попадание в запас) и несколько еще способных футболистов. Всего на замену в этом сезоне вышли следующие игроки:

    Зуев – 9 раз.

    Шомуродов – 8 раз (плюс еще 2 матча в основе).

    Калачев – 4 раза (плюс еще 4 матча в основе).

    Мирзов – 3 раза.

    Юсупов – 3 раза (плюс еще 5 матчей в основе).

    Кьяртанссон – 3 раза.

    Щадин – 2 раза.

    Логашов – 2 раза.

    Гулиев – 1 раз.

    Из этого списка мы видим, что Карпин предпочитает выпускать на замену определенных игроков (Зуева, Шомуродова и Калачева). Остальные либо вообще редко выходят на поле в этом сезоне, либо начинают большинство матчей в стартовом составе (как Юсупов).

    Зуев и Шомуродов же стабильно освежают игру «Ростова» во второй половине встреч. Причем, если Шомуродов дважды в этом сезоне РПЛ появлялся с первых минут, то все девять выходов Зуева были исключительно с замены.

    Точно объяснить такую тактику замен Карпина вряд ли получится. Этот ход можно связать с системностью тренера. Чисто теоретически: Карпину удобно стабильно работать с определенным набором футболистов. Всех остальных можно выступить либо в экстренных ситуациях (когда нужны силы для дополнительного штурма соперника), либо в ситуациях, когда «Ростов» уверенно ведет, и можно не волноваться за результат.

    Курбан Бердыев (или его помощник Виталий Кафанов) угадали с заменой, выпустив Егора Сорокина за минуту до конца матча со «Спартаком». Молодой защитник забил спустя десять секунд после выхода и принес «Рубину» ничью. План с правильным выбором замены у Карпина в этом сезоне сработал дважды. Есть подозрение, что такой ход очень поможет Карпину (и другим тренерам потенциальных середняков) в играх с более сильными соперниками.

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    Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +187

      maxpav 4 ноября 2018, 10:40

      Совсем не болельщик Ростова и рад, что Карпин размазал этого главного недотренера из Питера.

      0
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 3 ноября 2018, 19:18

      Многие Недооценнивают Карпина.Он Ещё Не весь Свой Потенциал Раскрыл...

      0
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      Рейтинг: +41

      Колхоз 3 ноября 2018, 08:32

      Зенит имеет два полноценных состава и потому плач о резервистах в зачет не идет. По поводу игровых нагрузок пожалуйтесь в АПЛ, возможно они и пожалеют игроков нашего чемпа. Кст. рекомендую обратить внимание на девушек из большого тенниса. Их матч длится до трех часов и за турнир играется несколько поединков. Кто-нибудь видел, что бы они ходили пешком по корту?

      1
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > Колхоз 3 ноября 2018, 12:08

      Назови по именам этот второй полноценный состав. Посмеши народ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 3 ноября 2018, 07:24

      Простое везение не более

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 3 ноября 2018, 00:14

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      Что за заголовки. Улыбнуло. Я чего то нокаута не увидел. Может я чего то пропустил? Равная игра с почти резервом Зенита. Да и играл Зенит не дома, а в гостях. График у Ростова вольготный, а Зенит играет игры через три дня, плюс больше десяти футболистов постоянно уезжают на матчи сборных. Вы это похоже не учитываете, зато заголовки не соответствующие действительности пишите. Кстати второй гол Ростова был забит из вне игры. Вне игры было в момент подачи, а не в момент добивания. Судья Галимов лох или наглец, судил отвратительно, не замечая явные нарушения хозяев. Подмочил себе репутацию, думал он более честный и беспристрастный арбитр. Ошибся. Хотелось бы чтобы это чудо больше не судило Зенит.

      -4
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      Рейтинг: +144

      человек просто > Tribunal Z 3 ноября 2018, 07:45

      Мы с тобой соседи у меня зарплата 70 и Приора а у тебя в 5 раз зарплата больше тоже Приора? И если ты считаешь Дриуси Дзюба ну и остальные кто играл почти резервный состав не поделишься секретом кто в основном? Почестному Зенит сильнее Ростова но к данной игре он был не готов и проиграл закономерно.

      4
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      Рейтинг: +365

      Бардюр > Tribunal Z 3 ноября 2018, 21:31

      Вне игры не было. Момент разбирали, все говорят, что забили по правилам. Например, спорт-экспресс: https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/rostov-zenit-sledovalo-li-otmenit-gol-rostovchan-1474492/
      Или: https://rsport.ria.ru/football/20181102/1145300341.html

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav > Tribunal Z 4 ноября 2018, 10:42

      Резервный состав? Ну так и ГТ у зени резервный!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 2 ноября 2018, 23:45

      В.Карпин ничего не гадал, не проверял новые схемы игры.
      Просто Ростсельмаш, как команда, сыграла на своей поляне, как надо!
      Заодно освободив Зенит от третьего фронта.
      Зенит, удачи в ЛЕ в этом и следующем году!

      1
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      Рейтинг: -546

      massaboss 2 ноября 2018, 20:15

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      Автор явно напрашивается в мальчики для Карпа. Наверно также нравятся его джинсы со стразами и футболка с Джеймсом Дином

      -4
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      Рейтинг: +658

      Илья Егоров > massaboss 2 ноября 2018, 20:36

      Итак, проанализируем.

      Я заметил две довольное интересные особенности в игре: а) одного из лидеров чемпионата; б) команды, которая выбила Зенит. Разложил чисто по фактам, объяснил.

      "Автор явно напрашивается...". Интересно, по вашему мнению, все люди, констатирующие определенные факты, напрашиваются/нализывают/т.д.?

      P.S. Предпочитаю кеды Converse, черные джинсы, футболки и рубашку в клетку. Так что и тут вы мимо. Так что аут!

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      Рейтинг: -546

      massaboss > Илья Егоров 2 ноября 2018, 20:49

      Просто не пишите больше. Это не Ваше. Выводы на уровне Тушинской пивнушки никому не интересны.

      -2
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      Рейтинг: +658

      Илья Егоров > massaboss 2 ноября 2018, 20:54

      Спасибо, очень хотел услышать ваше мнение :)

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      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 2 ноября 2018, 18:44

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      Из вне игры забивать дело нехитрое.

      -5
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      Рейтинг: +161

      sidors32 > Урия Гип 2 ноября 2018, 21:23

      Смотри внимательно повтор. И на всякий случай https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/rostov-zenit-sledovalo-li-otmenit-gol-rostovchan-1474492/

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      Рейтинг: +1351

      15112007 2 ноября 2018, 17:41

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      Блондинка Карпин рулит временно. Его стандарты вчера были хороши.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 ноября 2018, 14:20

      Замены Карпина работают, если соперник предсказуемый. В 2009 помню, как он громил чемпионский Рубин: в первом тайме выпустил на фланги Быстрова и Бояру, те ушатали бердыевских латералей, а во втором выпустил бразильцев, тогда Алекс играл и кто-то масштабом поменьше. Но вот когда попадался непредсказуемый соперник, Карпин сдавал. Помнится, в Локомотиве дебютировал Маминов, и начудил с составом, я думал, что Спартак размажет его, ничуть не бывало, за Локо тогда забил 18-летний пацан, а Сычев подрался с бразильцем, обоих выгнали, но Спартак проиграл. Потом была эпопея с возвратом Быстрова в Зенит - и снова серебро. Короче, на одной этой фишке не выедешь, если клуб трясет. Ростов тоже предсказуемо провалится во второй половине.

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