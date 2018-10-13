Когда забиваешь 8 голов в одном матче, но все время сидишь на трибуне

Личная трагедия форварда из Бундеслиги.

Пока мы следили за сборной России и обсуждали историю Кокорина с Мамаевым, в мире происходили страшно бесполезные события. Товарищеские матчи клубов во время международного перерыва – история для тех неудачников, кого не вызывают в национальные сборные. Для игроков из клубов топовых чемпионатов это означает еще и дополнительную игровую практику. Почти всегда такие парни редко выходят в официальных матчах, хотя могут быть способны на очень многое.

Шведский форвард «Айнтрахта» Бранимир Хргота – один из удивительных людей. Он забил 8 голов и отдал пару голевых пасов в товарищеской игре с «Ханау», но это как бы вообще ничего не значит. Когда международный перерыв закончится, форвард просто снова сядет на скамейку. Кстати, не пытайтесь вникнуть в силу команды «Ханау». В июле ее уделал «Дармштадт» со счетом 9:0, поэтому здесь нет вообще никаких перспектив для рассуждения. Зато достижение Хрготы – самый жесткий ответ от всех резервистов, которые смотрят матчи с трибун.

В этом сезоне он вообще не играл за «Айнтрахт» в Бундеслиге. Летом клуб пытался избавиться от 25-летнего Хрготы, которого в 2016 году бесплатно забрал из менхенгладбахской «Боруссии». Контракт Бранимира действует до лета 2019 года и вряд ли будет продлен, поэтому «Айнтрахт» хотел урвать немного денег. Клубу Хргота не нужен, а до этого он провел за целый сезон Бундеслиги только шесть матчей, где выходил в среднем на 33 минуты. Избавление не удалось – Хргота все еще тренируется с командой, но в официальных играх даже не попадает в заявку.

Здесь «Айнтрахт» выиграл со счетом 13:0, а 8 голов Хрготы вряд ли кто-нибудь повторит даже в других товарищеских матчах.

Клуб «Ханау» основан в 1893 году. В 1900 он был одним из клубов-основателей футбольной ассоциации Германии, но за все время существования не выиграл вообще ничего значимого. Теперь о нем неожиданно начали читать и удивляться, что против «Айнтрахта» сыграла команда с таким символичным прошлым.

Фанаты «Айнтрахта» особенно не беспокоились, а один из нейтральных болельщиков очень показательно отреагировал на подобный результат. «В мире бессмысленных товарищеских матчей «Ханау» только что уступил 13:0 дома. Бранимир Хргота забил восемь. Мне это очень понравилось без видимой причины», – написал он в твиттере.

twit text — Alistair Leadbetter (@IndolentFop) 11 октября 2018 г.

Другой болельщик там же наехал на Хрготу: «К сожалению, Хргота всегда хорошо смотрелся против команд четвертого и пятого дивизионов. Думаю, он должен признать, что является хорошим нападающим для второго дивизиона. Но не больше».

twit text — Jannik Okocha (@JOOKO501) 12 октября 2018 г.

Все равно не думайте, что Хргота плохой парень. Швед всегда неплохо смотрелся на высоком уровне и забивал в Бундеслиге. Когда Бранимир еще выступал за «Боруссию», он однажды отметился вот таким голом.

Сейчас у «Айнтрахта» есть звездный Ребич, мощный Аллер и молодой Йович. Но разве парень с такими умениями и хладнокровием не заслуживает еще одного шанса? Будет странно, если в ближайшее время мы о нем больше ничего не услышим.

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