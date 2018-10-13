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    • Когда забиваешь 8 голов в одном матче, но все время сидишь на трибуне

    Когда забиваешь 8 голов в одном матче, но все время сидишь на трибуне


    3.8
    Голосов: 4
    13.10.2018 07:45
    Личная трагедия форварда из Бундеслиги.

    Пока мы следили за сборной России и обсуждали историю Кокорина с Мамаевым, в мире происходили страшно бесполезные события. Товарищеские матчи клубов во время международного перерыва – история для тех неудачников, кого не вызывают в национальные сборные. Для игроков из клубов топовых чемпионатов это означает еще и дополнительную игровую практику. Почти всегда такие парни редко выходят в официальных матчах, хотя могут быть способны на очень многое.

    Шведский форвард «Айнтрахта» Бранимир Хргота – один из удивительных людей. Он забил 8 голов и отдал пару голевых пасов в товарищеской игре с «Ханау», но это как бы вообще ничего не значит. Когда международный перерыв закончится, форвард просто снова сядет на скамейку. Кстати, не пытайтесь вникнуть в силу команды «Ханау». В июле ее уделал «Дармштадт» со счетом 9:0, поэтому здесь нет вообще никаких перспектив для рассуждения. Зато достижение Хрготы – самый жесткий ответ от всех резервистов, которые смотрят матчи с трибун.

    В этом сезоне он вообще не играл за «Айнтрахт» в Бундеслиге. Летом клуб пытался избавиться от 25-летнего Хрготы, которого в 2016 году бесплатно забрал из менхенгладбахской «Боруссии». Контракт Бранимира действует до лета 2019 года и вряд ли будет продлен, поэтому «Айнтрахт» хотел урвать немного денег. Клубу Хргота не нужен, а до этого он провел за целый сезон Бундеслиги только шесть матчей, где выходил в среднем на 33 минуты. Избавление не удалось – Хргота все еще тренируется с командой, но в официальных играх даже не попадает в заявку.

    Здесь «Айнтрахт» выиграл со счетом 13:0, а 8 голов Хрготы вряд ли кто-нибудь повторит даже в других товарищеских матчах.

    Клуб «Ханау» основан в 1893 году. В 1900 он был одним из клубов-основателей футбольной ассоциации Германии, но за все время существования не выиграл вообще ничего значимого. Теперь о нем неожиданно начали читать и удивляться, что против «Айнтрахта» сыграла команда с таким символичным прошлым.

    Фанаты «Айнтрахта» особенно не беспокоились, а один из нейтральных болельщиков очень показательно отреагировал на подобный результат. «В мире бессмысленных товарищеских матчей «Ханау» только что уступил 13:0 дома. Бранимир Хргота забил восемь. Мне это очень понравилось без видимой причины», – написал он в твиттере.

    Другой болельщик там же наехал на Хрготу: «К сожалению, Хргота всегда хорошо смотрелся против команд четвертого и пятого дивизионов. Думаю, он должен признать, что является хорошим нападающим для второго дивизиона. Но не больше».

    Все равно не думайте, что Хргота плохой парень. Швед всегда неплохо смотрелся на высоком уровне и забивал в Бундеслиге. Когда Бранимир еще выступал за «Боруссию», он однажды отметился вот таким голом.

    Сейчас у «Айнтрахта» есть звездный Ребич, мощный Аллер и молодой Йович. Но разве парень с такими умениями и хладнокровием не заслуживает еще одного шанса? Будет странно, если в ближайшее время мы о нем больше ничего не услышим.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian 12 ноября 2018, 08:58

      в Урал его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 октября 2018, 12:32

      ну он не первый -Веретенников четыре года был лучшим бомбардиром страны а в сборную его алкаш романцев не брал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 13 октября 2018, 10:55

      Как у нас пропадают таланты...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 13 октября 2018, 09:17

      да.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 13 октября 2018, 08:15

      Все решает тренер.

      3
      Ответить
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