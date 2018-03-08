«Ювентус» совершил суперкамбэк за 4 минуты в Лондоне

Хотя был откровенно безнадежен в первый час игры.

Матча «Тоттенхэм» – «Ювентус» ждали не меньше, чем битву в Париже, уж слишком здорово команды сыграли первый матч в Италии (2:2). Англичане яростно атаковали с первых минут, а в центре внимания был даже не Гарри Кейн, а Сон Хонг-Мин. Он участвовал практически в каждой опасной атаке своего клуба, а затем по нему потоптался Бардзальи. Специально ли это было сделано – понять сложно.

twit text — Mike (@MikeTalksFooty) 7 марта 2018 г.

Кореец отомстил на футбольном поле в конце первого тайма. Толком по мячу не попал, замыкая прострел, но гол состоялся, так что Сон – полноправный герой эпизода.

twit text — Robbie Fahy (@RFahy00) 7 марта 2018 г.

Герой эпизода, но не матча. Хотя все для «Тоттенхэма» шло нормально и во втором тайме. На пару минут лондонцы присели отдохнуть. А по их итогам вылетели из Лиги чемпионов.

Сначала Игуаин сравнял счет на 64-й минуте в результате атаки, которую разогнал вышедший на замену Лихтштайнер. 1:1!

twit text — amadí (@amadoit__) 7 марта 2018 г.

Через три минуты еще один необъяснимый провал в обороне – один на один вылетел Дибала после паса Игуаина. И забил первый гол в ЛЧ в этом сезоне.

twit text — Terje (@TerjeGIFs) 7 марта 2018 г.

На последних минутах лайнсмен проспал офсайд у Кейна, мяч после его удара угодил в штангу и завис над линией ворот. Одно движение, и овертайма не избежать. Но спастись туринцам все же удалось.

twit text — amadí (@amadoit__) 7 марта 2018 г.

По итогам первого часа игры хотелось пожалеть Буффона. За последний год он получил четыре гола в финале Лиги чемпионов от «Реала», а затем провалился со сборной Италии, не попав на чемпионат мира. «Ювентус» был почти безнадежен, 115-я игра Буффона в ЛЧ грозила стать для него последней в этом турнире.

twit text — Jason Foster (@JogaBonito_USA) 7 марта 2018 г.

Нет. Последней она не стала. И у него еще будет шанс выиграть Лигу чемпионов.

Тоттенхэм (Англия) – Ювентус (Италия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сон, 39; 1:1 – Игуаин, 64; 1:2 – Дибала, 67.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер (Ламела, 74), Дембеле, Алли (Льоренте, 86), Эриксен, Сон, Кейн.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди (Асамоа, 60), Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).

Предупреждения: Алли, 56 – Сандро, 35; Бенатиа, 49; Кьеллини, 53.

Первый матч – 2:2

Дибала прервал рекордную серию ударов без голов в Лиге чемпионов

Сон – автор первого домашнего гола «Тоттенхэма» в плей-офф ЛЧ с 1962 года