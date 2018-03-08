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    «Ювентус» совершил суперкамбэк за 4 минуты в Лондоне


    3
    Голосов: 6
    08.03.2018 00:35
    Хотя был откровенно безнадежен в первый час игры.

    Матча «Тоттенхэм» – «Ювентус» ждали не меньше, чем битву в Париже, уж слишком здорово команды сыграли первый матч в Италии (2:2). Англичане яростно атаковали с первых минут, а в центре внимания был даже не Гарри Кейн, а Сон Хонг-Мин. Он участвовал практически в каждой опасной атаке своего клуба, а затем по нему потоптался Бардзальи. Специально ли это было сделано – понять сложно.

    Кореец отомстил на футбольном поле в конце первого тайма. Толком по мячу не попал, замыкая прострел, но гол состоялся, так что Сон – полноправный герой эпизода.

    Герой эпизода, но не матча. Хотя все для «Тоттенхэма» шло нормально и во втором тайме. На пару минут лондонцы присели отдохнуть. А по их итогам вылетели из Лиги чемпионов.

    Сначала Игуаин сравнял счет на 64-й минуте в результате атаки, которую разогнал вышедший на замену Лихтштайнер. 1:1!

    Через три минуты еще один необъяснимый провал в обороне – один на один вылетел Дибала после паса Игуаина. И забил первый гол в ЛЧ в этом сезоне.

    На последних минутах лайнсмен проспал офсайд у Кейна, мяч после его удара угодил в штангу и завис над линией ворот. Одно движение, и овертайма не избежать. Но спастись туринцам все же удалось.

    По итогам первого часа игры хотелось пожалеть Буффона. За последний год он получил четыре гола в финале Лиги чемпионов от «Реала», а затем провалился со сборной Италии, не попав на чемпионат мира. «Ювентус» был почти безнадежен, 115-я игра Буффона в ЛЧ грозила стать для него последней в этом турнире.

    Нет. Последней она не стала. И у него еще будет шанс выиграть Лигу чемпионов.

    Тоттенхэм (Англия) – Ювентус (Италия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сон, 39; 1:1 – Игуаин, 64; 1:2 – Дибала, 67.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер (Ламела, 74), Дембеле, Алли (Льоренте, 86), Эриксен, Сон, Кейн.

    «Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди (Асамоа, 60), Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).

    Предупреждения: Алли, 56 – Сандро, 35; Бенатиа, 49; Кьеллини, 53.

    Первый матч – 2:2

    Дибала прервал рекордную серию ударов без голов в Лиге чемпионов

    Сон – автор первого домашнего гола «Тоттенхэма» в плей-офф ЛЧ с 1962 года

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 9 марта 2018, 11:58

      Незаслуженный проход юве,если раньше были симпатии к этой команде из-за Джиджи,то теперь буду ждать их провала только из-за этого матча,хоть и не являюсь поклонником Ттх.

      -2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 8 марта 2018, 19:06

      молодцы

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 8 марта 2018, 18:25

      Всё как оно и должно было быть! ТТХ тупо не хватило опыта! А Юве показал и опыт и характер! Удачи в четвертьфинале! Соперники будут гораздо круче ТТХ, а точнее наверно и соседи из АНГЛИИ но уже круче!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 марта 2018, 12:32

      крутой матч.. обычно в таких случаях говорят, что команде не хватило еврокубкового опыта на таком уровне..
      но Юве не очень убедителен. против Барсы ,Реала , МС с баварией его не хватит , думаю

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 8 марта 2018, 11:04

      Так сложилась игра, которая понравилась всем!
      Так было угодно футбольному богу, а наземные с мячом, только исполнили его волю!

      4
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      Рейтинг: +381

      Portoz 8 марта 2018, 10:47

      Forza Juve

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 8 марта 2018, 10:44

      Странным образом у Маурисио Почеттино не нашлось контраргументов после того, как туринцы переломили игру. Такое ощущение, что "шпоры" не были готовы вообще к такому сценарию игры. Ау, Почеттино, ты что думал отделаться ничьей или лёгкой победой в 1 мяч??? Поражение Почеттино - победа Аллегри!!! Это "Ювентус" - это зубры Лиги Чемпионов, которые вчера просто отчитали школьников из Лондона за плохое поведение...

      5
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ARSteven89 8 марта 2018, 13:25

      ты так пишешь про Тоттенхэм.а сам уже забыл как твой недоклуб играет в ЛЧ))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > ARSteven89 8 марта 2018, 22:26

      Тоттенхем явно понадеялся, что 2-2 это вполне таки отличный счет и в Лондоне у Юве нет шансов никаких))) но они забыли, что это Юве и вот результат, хотя команда неплохая

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 8 марта 2018, 10:23

      молодцы!

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 марта 2018, 10:07

      Конечно же Юве победил заслуженно:
      1. ТТХ свои моменты запорол, хотя, справедливости ради, многие из них были не 100%, удары где-то с линии штрафной.
      2. ТТХ второй раз подряд пропускает 2 мяча меньше, чем за 10 мин, теряя преимущество в игре на глазах. Это уже симптом, не случайность какая-нибудь.
      3. У Юве есть Кьеллинни, а ТТХ - нет.

      2
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      Рейтинг: +34

      Silicium 8 марта 2018, 09:49

      Матч достоин остаться в анналах истории за мастерство, неукротимость, тренерскую продуманность.

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