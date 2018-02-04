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    «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» отыграли суперматч. Но теперь будет скандал


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    Голосов: 10
    04.02.2018 22:05
    На «Энфилде» были красивые голы и очень спорные судейские решения.

    Где Салах – там голы, где Клопп – там шоу. А где английские судьи – там еще и споры. В итоге на «Энфилде» «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» задали кучу тем для разговоров, склок и ссор, что сегодня в пабах, что завтра в офисах.

    На третьей минуте Салаха один на один неожиданно вывел Эрик Дайер. Египтянин благодарить не стал, но подарок соперника принял – 1:0. Счет этот сохранялся аж 77 минут, пока, наконец, Ваньяма не влепил издалека. Потрясающий гол:

    1:1, так бы им и закончить (все равно ж в итоге ничья), но заключительные 10+5 минут выдались еще круче предыдущих 80, в которых тоже было на что посмотреть.

    На 87-й минуте в штрафной «Ливерпуля» упал Гарри Кейн. После долгих обсуждений с лайнсменом (офсайд у форварда «Тоттенхэма» был явный, но вопрос, попал ли мяч от своего?), судья Джонатан Мосс все-таки указал на «точку». Впрочем, пробил Кейн так бездарно, что Кариус мог и не двигаться – отбил бы все равно.

    Легко понять, что творилось на душе у Кейна, когда через четыре минуты Салах изобразил вот это:

    2:1! Но и это еще не все. На еще одно падение в штрафной «Ливерпуля» Мосс реагировать не стал, но лайнсмен замахал флажком – ему показалось, что ван Дейк сфолил на Ламеле.

    Сфолил?

    Кейн на этот раз был точен – 2:2. Его 100-й гол в АПЛ получился вот таким. Добился он такого показателя всего за 141 матч. Быстрее был только Алан Ширер (124).

    Вот такие дела, Юрген.

    «Ливерпуль» остался на третьем месте в таблице АПЛ (51 очко). «Тоттенхэм» – пятый (49).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Салах, 3; 1:1 – Ваньяма, 80; 2:1 – Салах, 90+1; 2:2 – Кейн, 90+4.

    Незабитый пенальти: Кейн, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Independent, Guardian
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 6 февраля 2018, 09:40

      Это был конкурс актерского мастерства, а судьи были - жюри; им бы еще таблички с цифирками...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 6 февраля 2018, 09:27

      Ну конечно же убил судья игру, отнял победу у Ливерпуля, оставалось дотерпеть минуту, а тут придумал боковой пенальти, а надо было желтую за симуляцию, видно же Ван Дейк убирал ногу.

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 5 февраля 2018, 19:31

      это англия без вопросов

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2018, 18:41

      ну что можно сказать ! оба пенальта по делу ! ливер сам привез себе голы !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 5 февраля 2018, 13:41

      Уже во многих странах для таких случаев есть видеоповторы

      0
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 5 февраля 2018, 13:20

      Как же задрали эти псевдомужики симулирующие оргазм... нарушение. Ламела... звучит то как женское имя.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 февраля 2018, 11:38

      первый пеналь еще более спорный , чем второй помоему.. во втором еще какое то касание ногой ван дейка была .. ну и ламела конечно изобразил.. достоин Оскара.

      0
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      Рейтинг: +112

      kanosa 5 февраля 2018, 11:32

      Ламела урод, 3 матча дисквалификации впаял бы, задрали эти симулянты кончанные

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 5 февраля 2018, 06:53

      странный, но смотрибельный матч

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 февраля 2018, 06:33

      засудили ливер салах красивый гол забил Васину пора возилиниться а вообще ливер классные матчи выдает с соперниками из верхней части таблицы этого мю сейчас не хватает

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