«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» отыграли суперматч. Но теперь будет скандал

На «Энфилде» были красивые голы и очень спорные судейские решения.

Где Салах – там голы, где Клопп – там шоу. А где английские судьи – там еще и споры. В итоге на «Энфилде» «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» задали кучу тем для разговоров, склок и ссор, что сегодня в пабах, что завтра в офисах.

На третьей минуте Салаха один на один неожиданно вывел Эрик Дайер. Египтянин благодарить не стал, но подарок соперника принял – 1:0. Счет этот сохранялся аж 77 минут, пока, наконец, Ваньяма не влепил издалека. Потрясающий гол:

twit text — Salahlicious (@Salahlicious) 4 февраля 2018 г.

1:1, так бы им и закончить (все равно ж в итоге ничья), но заключительные 10+5 минут выдались еще круче предыдущих 80, в которых тоже было на что посмотреть.

На 87-й минуте в штрафной «Ливерпуля» упал Гарри Кейн. После долгих обсуждений с лайнсменом (офсайд у форварда «Тоттенхэма» был явный, но вопрос, попал ли мяч от своего?), судья Джонатан Мосс все-таки указал на «точку». Впрочем, пробил Кейн так бездарно, что Кариус мог и не двигаться – отбил бы все равно.

Легко понять, что творилось на душе у Кейна, когда через четыре минуты Салах изобразил вот это:

twit text — TheKop.com (@TheKop_com) 4 февраля 2018 г.

2:1! Но и это еще не все. На еще одно падение в штрафной «Ливерпуля» Мосс реагировать не стал, но лайнсмен замахал флажком – ему показалось, что ван Дейк сфолил на Ламеле.

Сфолил?

twit text — Mootaz Chehade (@MHChehade) 4 февраля 2018 г.

Кейн на этот раз был точен – 2:2. Его 100-й гол в АПЛ получился вот таким. Добился он такого показателя всего за 141 матч. Быстрее был только Алан Ширер (124).

Вот такие дела, Юрген.

twit text — BigSport (@BigSportGB) 4 февраля 2018 г.

«Ливерпуль» остался на третьем месте в таблице АПЛ (51 очко). «Тоттенхэм» – пятый (49).

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Салах, 3; 1:1 – Ваньяма, 80; 2:1 – Салах, 90+1; 2:2 – Кейн, 90+4.

Незабитый пенальти: Кейн, 85.

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