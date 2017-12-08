Лига Европы в этом сезоне очень крутая. И вот почему

Там много сильных клубов, включая квартет из наших.

Сюда упали суперклубы

Сверху – из Лиги чемпионов – их прилетело сразу три: теперь в 1/16 финала Лиги Европы сыграют прошлогодний полуфиналист ЛЧ «Атлетико», четвертьфиналист ЛЧ «Боруссия», а также лидер Серии А «Наполи». Да, одни ни разу не обыграли «Карабах», другие – АПОЭЛ, а третьи отстали на шесть очков от чемпиона Украины, но притом все они угодили в тяжелейшие группы, откуда кто-то крутой обязательно бы стал третьим лишним. А для поднятия интереса к Лиге Европы нахождение в этом турнире игроков калибра Гризманна, Обамеянга и Инсинье – уже большой позитив.

Здесь уже были топ-клубы

«Арсенал» видеть в ЛЕ очень непривычно, равно как и «Милан», который еще и пропустил целых три еврокубковых сезона. Возможно, оба клуба не в большом порядке (итальянцы, скорее, в полном беспорядке), но свои группы они выиграли уверенно и побороться за выход в Лигу чемпионов (что даст им победа в Лиге Европы), безусловно, захотят. Да и в целом, представьте себе четвертьфинальные пары, скажем, «Арсенал» – «Боруссия», «Милан» – «Атлетико» или «Лион» – «Наполи» – вполне лигочемпионские вывески, а в Лиге Европы, где цена ошибки не настолько высока, команды сыграют более раскрепощенно и зрелищно.

Здесь и без топ-клубов хватает интересных команд

Мы уже упомянули «Лион», на чьем стадионе, кстати, будет сыгран финал Лиги Европы. Притом весьма интересно будет посмотреть на развеселый «Лейпциг», вполне достойно отыгравший свою первую лигочемпионскую кампанию. Или симпатичную «Аталанту» во главе с Джан Пьеро Гасперини, которая наколотила за два матча восемь голов английскому «Эвертону».

А еще тут есть «Ницца» с Балотелли и вернувшийся в элиту французского футбола «Марсель» Руди Гарсии, лидирующий в Португалии «Спортинг» Жорже Жезуша и огненный шотландский «Селтик» Брендана Роджерса, а также еще три помимо «Атлетико» испанских клуба («Вильярреал», «Реал Сосьедад», «Атлетик»), которые вообще славятся особым интересом к турниру Лиги Европы.

Кто-то может стать суперсенсацией турнира

«Аякс», «Сельта», «Шахтер», «Днепр», «Базель» – все эти команды добирались до поздних стадий ЛЕ за последние пять сезонов, хотя не все ждали от них взлетов при наличии более громких конкурентов. Кто удивит на этот раз? Может, кто-нибудь из сербов (в плей-офф аж два клуба из этой страны – извечные враги «Црвена Звезда» и «Партизан») или же загадочный шведский «Эстерсунд», а вдруг это будет киевское «Динамо» или «Астана»?

Из четвертой лиги – в еврокубки. Пожалуй, самая удивительная команда года

А может, кто-то из четырех российских клубов?

И это было бы здорово. Но это вопрос будущего, пока же – радостно за сам факт: третий раз в истории сразу четыре наших команды сыграют в весенней стадии еврокубков. Первый раз такое было в сезоне-2010/11, и дальше всех прошел «Спартак», уступивший в четвертьфинале «Порту», а стадией раньше вылетели «Зенит» и ЦСКА (еще раньше – «Рубин»). На следующий год снова весной играл целый квартет, но дальше первого раунда никто не прошел – «Зенит» и ЦСКА проиграли в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Рубин» и «Локомотив» – в 1/16 финала Лиги Европы.

Сейчас «Рубина» нет – есть три клуба из Москвы и один из Санкт-Петербурга. ЦСКА и «Спартак» попали в Лигу Европы с третьих мест в группах ЛЧ, «Локо» и «Зенит» сумели стать лучшими в своих группах ЛЕ.

11 декабря состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Составы корзин уже известны.

Сеяные: ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» (все – Россия), «Атлетико», «Вильярреал», «Атлетик» (все – Испания), «Милан», «Лацио», «Аталанта» (все – Италия), «Спортинг», «Брага» (оба – Португалия), «Арсенал» (Англия), «Лейпциг» (Германия), «Динамо» (Украина), «Виктория» (Чехия), «Зальцбург» (Австрия»).

Несеяные: «Спартак» (Россия), «Лион», «Марсель», «Ницца» (все – Франция), «Партизан», «Црвена Звезда» (оба – Сербия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Наполи» (Италия), «Боруссия» Д (Германия), «Селтик» (Шотландия), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АЕК (Греция), «Копенгаген» (Дания), «Стяуа» (Румыния), «Эстерсунд» (Швеция).

Матчи 1/16 финала состоятся 15 и 22 февраля 2018 года. Сеяные команды проведут первый матч на выезде, второй – дома. На этой стадии пока не смогут играть между собой клубы из одной и той же страны. Но это вполне возможно в 1/8 финала. Однажды «Спартак» и «Зенит» уже могли пересечься в 2008 году, но красно-белые уступили «Марселю». Через три года в одну пару могли быть сведены «Рубин» и «Зенит», но питерцы снова избежали матча против российской команды, поскольку казанцы проиграли «Твенте».