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  • Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!

Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!

Чему мы радуемся?

43 матча подряд и больше десяти лет Игорь Акинфеев пропускал голы в матчах основного раунда Лиги чемпионов. Когда-то еще юный Акинфеев отыграл на ноль во встрече с грозным «Арсеналом». Его звали в Англию, но Игорь решил всю жизнь провести в ЦСКА. И здесь голкипер установил много хороших рекордов. Например, стал рекордсменом армейского клуба по числу матчей в чемпионате России.

Зато все смеялись над антирекордом Акинфеева в Лиге чемпионов. Мы даже подсчитали, что на его рекорде можно было заработать на неплохую квартиру в Перми. Но теперь не время для смеха. ЦСКА сыграл свой лучший матч этого розыгрыша Лиги чемпионов. Армейцы действовали компактно, а у ворот Акинфеева возник всего один по-настоящему опасный момент. И в нем мяч не дошел до створа.

«Базель» тоже может выиграть

ЦСКА перед этой игрой оказался в ситуации, где не все зависит от него самого. Почти при любых раскладах армейцы пролетают мимо плей-офф Лиги чемпионов, если наберут одинаковое количество очков с «Базелем». У швейцарцев преимущество по личным встречам, а спасти тогда может только разница мячей. Ее будут считать лишь в том случае, если три команды в группе наберут одинаковое количество очков.

Предматчевые расклады были таковы, что «Бенфику» обыграли уже абсолютно все. «Базель» и «Манчестер Юнайтед» от этих побед получили больше, чем армейцы. Выигрыш ЦСКА в Португалии смотрелся чистой случайностью. Тогда москвичи победили за счет везения и дикой самоотдачи. «Бенфика» смотрелась блекло, но с той игры прибавила в сыгранности и результатах.

В чемпионате Португалии у команды серия из трех побед. Зато потеря двух основных вратарей Сезара и Свилара оставила португальцев в тяжелом положении. На игру с ЦСКА снова вышел третий голкипер Варела, который небезгрешно провел домашний матч. С мячом в ворота подобно Свилару он не заходил, но все равно играл неуверенно. «Говорят, у «Бенфики» вратарь будет слабый. Может, забьем», – в этом видели шанс и болельщики ЦСКА.

Вернблум – лучший нападающий

В Хабаровске Понтус Вернблум феерил. При температуре -17 он забил два мяча в концовке игры, отбегав весь матч на позиции форварда. Во встрече с «Базелем» перевод Понтуса в атаку тоже победно повлиял на результат. А заводящий на фанатской трибуне задавал тон именно в футболке шведа. Сейчас Понтуса любят абсолютно все – он вдохновляет на это классным футболом.

Здесь Вернблум занимался отвлекающими маневрами. В моменте с голом Щенникова все смотрели на шведа, а левый защитник ЦСКА вышел один на один по центру. Забивал Георгий из небольшого офсайда после передачи Натхо. Но кого волнуют правила в таком эмоциональном матче? Вернблум же выиграл кучу единоборств на чужой половине, прессинговал Варелу и просто играл мощно. Ставка на гол Понтуса не зашла сегодня, но обязательно пройдет в следующий раз.

На 39-й минуте Вернблуму прилетела карточка. Слабости у шведа все-таки есть. Его эмоциональность не всегда идет в плюс команде. Понтус полез на Луизао, а потом наорал на арбитра Айтекина. Зато перевод Вернблума в атаку сработал и еще в одном направлении. Первый удар в створ ворот Акинфеева «Бенфика» нанесла только на 42-й минуте. Натхо играет безопасно, а такой ЦСКА агрессивен и надежен одновременно. В московском матче с «Базелем», когда выходили другие лица, все было по-другому.

Российские клубы хороши?

Российские клубы в еврокубках пока только радуют. «Зенит» уже точно сыграет в весенней части Лиги Европы. Туда же собирается и «Локомотив». «Спартак» и ЦСКА тоже обеспечили проход во второстепенный еврокубок, но могут побороться и в Лиге чемпионов. Но негативная сторона в их выступлении все-таки есть.

Классная победа над «Севильей» – реклама российских клубов. Но две ничьих с «Марибором» никак не вписываются в общую картину хорошего выступления. Подобно «Спартаку», ЦСКА провалил домашний матч с «Базелем». Он забудется только в случае выхода из группы. А пока оба российских клуба поедут в Англию мотивированными на результат.

Главные кадры матча ЦСКА – «Бенфика»

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Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Бенфика Акинфеев Игорь Щенников Георгий Вернблум Понтус Варела Бруну
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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SunRomeS
1511377013
Всех с победой!!! Игорька с СУХАРЕМ!!!!!!! Поздравляю!
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river31
1511377090
Респект команде, респект тренеру! Отличная игра! Спасибо! Желаю и дальнейшем успехов, так держать!
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Doktor Dik
1511377395
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫЙ!!!
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Dellleone
1511377684
С победой ЦСКА с победой Россия !
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latvichin
1511378188
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SKS6891
1511379709
Красавцы! Мои поздравления ЦСКА!
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Вомбат
1511387228
Чем этот вечер исторический? Тем что ЦСКА вылетел из ЛЧ, но прошел в ЛЕ? Конечно по сравнению с последними 5 годами, когда ЦСКА занимал последнее метсо в группе это прогресс, но это никакое не достижение. Последние годы ЦСКА сливал группу ЛЧ ради ЧР, и это себя оправдывало. Ниже второго места в ЧР команда не опускалась. Нынче ЦСКА решил пробиться в ПО еврокубов, ну и попал в ЛЕ. Еще бы ему туда не пробиться с такой Бенфикой. И при чем здесь история? Ведь ЦСКА много раз выходил в ЛЕ. В ПО ЛЧ ЦСКА тоже выходил - последний раз 6 лет, а 7 лет назад вообще играл в 1:4 финала ЛЧ. Вот когда ЦСКА хотя бы повторит тот успех, пробъется в 1:4 ЛЧ вот это действительно будет здорово. Если это будет.
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OfaZavr
1511426596
из-за Базеля теперь сложно будет рассчитывать на выход из группы, нужна победа над МЮ да и это еще не гарантия.
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чемпион мира1
1511457118
Акинфеев-сухой
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19asmodey54
1511468061
Дыркин и сухой?!
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