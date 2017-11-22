Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!

Чему мы радуемся?

43 матча подряд и больше десяти лет Игорь Акинфеев пропускал голы в матчах основного раунда Лиги чемпионов. Когда-то еще юный Акинфеев отыграл на ноль во встрече с грозным «Арсеналом». Его звали в Англию, но Игорь решил всю жизнь провести в ЦСКА. И здесь голкипер установил много хороших рекордов. Например, стал рекордсменом армейского клуба по числу матчей в чемпионате России.

Зато все смеялись над антирекордом Акинфеева в Лиге чемпионов. Мы даже подсчитали, что на его рекорде можно было заработать на неплохую квартиру в Перми. Но теперь не время для смеха. ЦСКА сыграл свой лучший матч этого розыгрыша Лиги чемпионов. Армейцы действовали компактно, а у ворот Акинфеева возник всего один по-настоящему опасный момент. И в нем мяч не дошел до створа.

«Базель» тоже может выиграть

ЦСКА перед этой игрой оказался в ситуации, где не все зависит от него самого. Почти при любых раскладах армейцы пролетают мимо плей-офф Лиги чемпионов, если наберут одинаковое количество очков с «Базелем». У швейцарцев преимущество по личным встречам, а спасти тогда может только разница мячей. Ее будут считать лишь в том случае, если три команды в группе наберут одинаковое количество очков.

Предматчевые расклады были таковы, что «Бенфику» обыграли уже абсолютно все. «Базель» и «Манчестер Юнайтед» от этих побед получили больше, чем армейцы. Выигрыш ЦСКА в Португалии смотрелся чистой случайностью. Тогда москвичи победили за счет везения и дикой самоотдачи. «Бенфика» смотрелась блекло, но с той игры прибавила в сыгранности и результатах.

В чемпионате Португалии у команды серия из трех побед. Зато потеря двух основных вратарей Сезара и Свилара оставила португальцев в тяжелом положении. На игру с ЦСКА снова вышел третий голкипер Варела, который небезгрешно провел домашний матч. С мячом в ворота подобно Свилару он не заходил, но все равно играл неуверенно. «Говорят, у «Бенфики» вратарь будет слабый. Может, забьем», – в этом видели шанс и болельщики ЦСКА.

Вернблум – лучший нападающий

В Хабаровске Понтус Вернблум феерил. При температуре -17 он забил два мяча в концовке игры, отбегав весь матч на позиции форварда. Во встрече с «Базелем» перевод Понтуса в атаку тоже победно повлиял на результат. А заводящий на фанатской трибуне задавал тон именно в футболке шведа. Сейчас Понтуса любят абсолютно все – он вдохновляет на это классным футболом.

Здесь Вернблум занимался отвлекающими маневрами. В моменте с голом Щенникова все смотрели на шведа, а левый защитник ЦСКА вышел один на один по центру. Забивал Георгий из небольшого офсайда после передачи Натхо. Но кого волнуют правила в таком эмоциональном матче? Вернблум же выиграл кучу единоборств на чужой половине, прессинговал Варелу и просто играл мощно. Ставка на гол Понтуса не зашла сегодня, но обязательно пройдет в следующий раз.

На 39-й минуте Вернблуму прилетела карточка. Слабости у шведа все-таки есть. Его эмоциональность не всегда идет в плюс команде. Понтус полез на Луизао, а потом наорал на арбитра Айтекина. Зато перевод Вернблума в атаку сработал и еще в одном направлении. Первый удар в створ ворот Акинфеева «Бенфика» нанесла только на 42-й минуте. Натхо играет безопасно, а такой ЦСКА агрессивен и надежен одновременно. В московском матче с «Базелем», когда выходили другие лица, все было по-другому.

Российские клубы хороши?

Российские клубы в еврокубках пока только радуют. «Зенит» уже точно сыграет в весенней части Лиги Европы. Туда же собирается и «Локомотив». «Спартак» и ЦСКА тоже обеспечили проход во второстепенный еврокубок, но могут побороться и в Лиге чемпионов. Но негативная сторона в их выступлении все-таки есть.

Классная победа над «Севильей» – реклама российских клубов. Но две ничьих с «Марибором» никак не вписываются в общую картину хорошего выступления. Подобно «Спартаку», ЦСКА провалил домашний матч с «Базелем». Он забудется только в случае выхода из группы. А пока оба российских клуба поедут в Англию мотивированными на результат.

Главные кадры матча ЦСКА – «Бенфика»

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