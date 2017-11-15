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  • «Однажды за шесть дней сделал 12 перелетов». Как устроена работа скаута топ-клуба

«Однажды за шесть дней сделал 12 перелетов». Как устроена работа скаута топ-клуба

О том, как и почему становятся скаутами

Я задумался о карьере скаута ближе к концу карьеры – лет в 29. Если честно, даже не знал, что конкретно представляет собой эта работа. Но другие виды деятельности даже не рассматривал. Тренером быть не хотелось. Хочется делать все лучше всех, на максимуме. У меня же не было понимания, что могу стать хорошим тренером. Понимание же, что могу стать хорошим скаутом – было, поэтому интуитивно сделал выбор в эту сторону.

Я кайфую от своей работы. Это как с футбольной карьерой: занимаешься любимым делом, еще и платят за это. Если посмотреть на себя со стороны скаута, то я бы не увидел у себя какого-то огромного таланта. Но была скорость, и за счет этого качества я дошел до уровня РФПЛ. Понятно, что выдающимся футболистом я не стал, но провел в Премьер-лиге порядка 150 игр и дошел до сборной Армении.

После ухода из ЦСКА спортивного директора Олега Яровинского я полностью сосредоточился на главной команде. Теперь часам к 10-11 приезжаю в офис. Просматриваю видео, оцениваю, как провели тур попавшие на карандаш ЦСКА игроки. Ведем с коллегами обсуждение увиденного. И так пять дней в неделю. Или в выходные, или с пятницы по понедельник идет «живой» просмотр.

Будучи школьным скаутом, ездил по Москве, летал в командировки по России, ходил на тренировки в школы. Это уже совсем не офисная работа. За год же совершаю не менее 10 перелетов туда и обратно. Это и по России, и по Европе. Забирался и в Калининград, и в Мурманск, и на Дальний Восток. В целом моя зона деятельности – Европа.

О командировках и работе до часа ночи

Первая командировка − Калининград. Туда меня отправили спустя два дня после моего появления в ЦСКА. Все игры проходили на одном стадионе. Сложность была в том, что приходилось стоять на ногах с девяти утра до четырех вечера. Еще вспоминается турнир в Дагомысе, который проходит каждые полгода. Первая игра там начиналась в девять утра, а последняя – в девять вечера. Как правило, нас туда ездило двое скаутов, и все это время мы практически проводили на ногах. После такого все остальное кажется ерундой.

Карлос Страндберг теперь выступает за «Мальме».

Самая сложная командировка – в ОАЭ на чемпионат мира U-17. Как турист я брал машину в аренду по российским правам, а в качестве скаута в аэропорту с меня потребовали международный перевод. У меня его не было. Я базировался в Дубае, а матчи были в разных эмиратах. Поэтому выходил из гостиницы в 11 утра, добирался от метро до автобусной станции, ехал на автобусе часа три-четыре, забирал скаутские билеты, ехал на стадион, потом совершал обратный маршрут – в общем, возвращался к часу ночи. И так шесть дней нон-стоп. После этого случая я сделал тот перевод, и, что интересно, его у меня больше нигде не спрашивали.

В ОАЭ присмотрели многих игроков. Вопрос в другом – ты не смотришь первых номеров, потому что их забирают топ-клубы. Защитник Абнер выступает в «Реале», Натан сейчас под 10-м номером играет в «Витессе», Ихеначо сразу забрал «Манчестер Сити». Кстати, там же мы присмотрели Страндберга. Многие считают, что его переход в ЦСКА – ошибка, но клуб остался в плюсе после его продажи, а это уже не назовешь ошибкой. Но на такие юношеские турниры нужно ездить: к тебе как можно раньше на карандаш попадают нужные ребята, также появляется понимание международного уровня.

Еще одна сложная командировка – на чемпионат мира U-20 в Турции. Было трудно с тем, что в Турции, как и в России, все идет через Москву. Например, если тебе нужно лететь из Антальи в Газиантеп, необходимо все равно сделать пересадку в Стамбуле. За шесть дней сделал 12 перелетов. Я вставал в семь утра и отправлялся в аэропорт. Турнир проходил таким образом, что первая игра начиналась в пять вечера, вторая – в восемь на том же стадионе. В гостиницу добирался за час-полтора до игры. То есть никакого свободного времени просто не было.

О зарплатах, агентах и способах начать

Не знаю порядок зарплат у коллег. Но понятно, что жить на зарплату скаута это не то же самое, что жить на зарплату футболиста. Быть скаутом не очень прибыльно, но я в профессии не из-за денег, а из-за интереса. Хотел этим заниматься – стали платить деньги, проявил себя – зарплату подняли. Так что есть стимул не останавливаться. Пока у нас с ЦСКА обоюдовыгодное сотрудничество.

Возможно, тренером или агентом я получал бы больше. Но вопрос в другом: я не обладаю нужными человеческими качествами. Я разговариваю с позиции аргументов и фактов, а быть агентом – несколько иное. 24 часа помогать игроку во всем: от быта до работы. Быть хорошим агентом очень сложно. Может, когда-нибудь им стану. Но пока меня устраивает быть скаутом.

Самое сложное в работе скаута – когда из-за нефутбольных причин (высокая стоимость или бытовые вещи) не получается договориться по игроку. К примеру, нашли футболиста с нужными качествами, но нужно ведь еще и учитывать менталитет, процесс адаптации и денежные вопросы. Но к тому моменту работа скаута уже завершена.

Чтобы стать скаутом, не обязательно иметь футбольное прошлое. Конечно, у меня было преимущество: я прошел путь с низов до национальной сборной, поэтому понимание футбола у меня выше, чем у болельщиков перед телевизорами. Но работе скаута можно научиться. Вопрос в способности обучения и анализа. Не все могут стать футболистами, так и футболист не всегда может стать скаутом. Здесь конкурентная среда, поэтому работодатель заинтересован платить деньги сильнейшим.

Александр Головин – главная находка Мовсесьяна.

Для старта карьеры скаута есть несколько вариантов. К примеру, есть такой проект, как «Футбологика», работающий при поддержке РФС. Ребята, которые организовали все это, приглашали меня вместе со скаутом «Динамо» Сашей Сорочинским и на тот момент скаутом «Зенита» Арменом Маргаряном в Санкт-Петербург. Сейчас у них проходит очередной курс обучения. А недавно я ездил в Армению. Вместе с Маргаряном (уже скаутом «Локомотива») делился опытом с остальными. Давали общие вводные вещи – нужно же с чего-то начинать, потому что были люди, которые не играли в футбол даже на школьном уровне.

Нужно ли какое-то специальное образование? Смотрите: если ребенок хочет играть в футбол, то он ищет ближайшую школу, где его смогут этому обучить. В работе скаута тот же принцип. Нужно найти либо, кто вас научит, либо, где вас научат. В процессе станет понятно, насколько вы способны к этому делу.

О главных качествах и поиске талантов

Любой скаут должен обладать тремя основополагающими качествами: базовое понимание футбола, склонность к анализу (без этого вообще никак) и коммуникабельность. Нужно договариваться с агентами и футболистами; нужно понимать, чем дышат игроки; нужно уметь разговаривать с тренерами для согласования просмотров. Все это не так просто, как кажется.

Читаю много прессы о работе скаутов, записываю какие-то высказывания. Они всегда со мной в телефоне. Понравился один момент: скаут «Челси» Пит де Фиссер рассказывал, как он, отслеживая игроков в Африке, смотрел тренировки. Очень ценно видеть не только игры, но и тренировочный процесс. Если у тебя есть такая возможность, то ты имеешь солидное преимущество над остальными.

Когда я совмещал работу скаута ЦСКА и помогал Михаилу Галактионову в юношеской сборной России, то целый год наблюдал за ребятами в тренировочном процессе и быту. В качестве скаута у меня даже была возможность корректировать тренировки. В связи с этим ребят 98-го года рождения я знаю, наверное, лучше всех в стране. Емкое понимание их потенциала шло именно от того, что я видел тренировочный процесс изнутри.

В одной из командировок в Крымск, откуда привез в ЦСКА Александра Головина, я просматривал игроков 96-го года рождения и в выходные дни на подсознательном уровне смотрел тренировки. Мне это многое давало, но тогда я не понимал, насколько это важно.

Как идет процесс поиска игроков? Существует слепой поиск. Возьмем школу. Есть понимание, что в какой-то возрастной категории имеются игроки уровня А, которые могут вызываться в национальную сборную. Соответственно, есть уровни В и С, где виден потолок. Зная, в каких позициях нет игроков уровня А, понимаешь, что их можно усилить и привести более сильных футболистов. После этого со знанием нужных характеристик едешь на турниры и смотришь, способен какой-либо игрок попасть в команду.

С первого взгляда определить силу игроков сложно, потому что зачастую уровень сопротивления там гораздо ниже, чем у нас на тренировках. Первое, что нужно сделать, – определить, достоин ли игрок просмотра или нет. На это требуется несколько матчей. Вообще же на турнирах проводишь где-то по пять дней.

Что дальше? Если мне мальчик нравился, я первым делом шел к тренеру и договаривался на просмотр игрока в ЦСКА. В большинстве случаев все это воспринималось положительно. Были и тяжелые случаи. Например, ради достижения результата тренер или директор школы ни в какую не хотели отпускать мальчиков на просмотр. Нет, они не набивали цену – просто им нужен результат. Это и губит детский и подростковый футбол. Директора спрашивают результат с тренеров, а с директоров – их руководители.

О критериях выбора, хитростях переговоров и конкуренции из Европы

В идеале скаут должен разбираться в тактике не меньше тренера. Когда работаешь на главную команду, как минимум необходимо знать азы. Селекционный отдел очень плотно контактирует с тренерским штабом – он его обслуживает. В России все обстоит именно так. В Европе спортивный директор принимает решения, а тренер тренирует. Это не наш случай.

Константин Кучаев уже забивает в Лиге чемпионов самому Де Хеа.

Для скаутов важны любые проявления скорости. Не только физические. Это и скорость принятия решений, и скорость работы с мячом, и скорость перемещения. Сейчас без этого вообще никуда – это лимитирующий фактор. Например, куда можно поставить медленного игрока? Никуда. В центр поля? Но там нужно покрывать большие расстояния.

Показательны ли финты? Для меня показателен не сам финт, а резкость. Потому что можно сделать финт, а он не удастся. Оборону можно проходить и без них. Да и куда, к примеру, нападающему без резкости, если он не столп? Важна быстрота реакций на изменяющуюся ситуацию на поле.

Обращаю внимание, как ведут себя игроки на поле. Но порой выплескивающийся негатив связан с неправильным воздействием тренера на футболиста. Эмоциональность может работать в плюс – в частности, для атакующих игроков. Я не люблю эмоциональных защитников, потому что у них должна быть выдержка. Для нападающих это допустимо. Нужно просто соизмерять риски и понимать, чем ты готов жертвовать ради футбольных качеств.

Ребята приезжают в интернат и, допустим, живут там неделю. За это время наши воспитатели во главе с Любовью Васильевной Пчелкиной (они, кстати, очень опытные педагоги и психологи) дают нам полную картину, что мальчики представляют собой в быту, с какими сложностями мы можем столкнуться. То есть тут тоже идет селекция.

Кроме глаз и чутья, мы используем скаутские программы. Плюс, если есть возможность, работаем со статистикой. Но я не люблю, когда статистика ставится во главу угла. Для меня она лишь дополнительный инструмент оценки. Игрока все равно нужно анализировать самостоятельно. Статистику же можно использовать в качестве аргумента или контраргумента, но не в качестве основного показателя.

Прибегал ли к хитростям, чтобы склонить игрока к переходу? Было, когда решался вопрос с Костей Кучаевым. Ситуация такая: был нападающий Зуев, и по нему нужно было принять решение – брать или не брать. «Если в довесок можно взять Кучаева, то берем», – сходу сказал я. В итоге забрали обоих. Потом Зуева замучили травмы, контракт с ним не продлили. А с Костей продлили, и сейчас он успешно играет за ЦСКА.

Бывали случаи, когда находил хорошего игрока, но из-за денег не получалось с ним договориться. Слава богу, футболисты уходили в Европу, а не в конкурирующие клубы. Просто давали больше денег и забирали. Ну, а как тут можно тягаться с «Манчестер Сити»? Надо понимать, что скауты ошибаются, и я не исключение. Но пока футболисты молодые, есть шанс, что я не ошибся (смеется).

Приходится смотреть много видеоматериалов, причем сейчас нагрузка возросла кратно. К сожалению, в связи с увеличением объемов просмотра видео стало подводить зрение. Подумываю, чтобы сходить к врачу по поводу очков. Сейчас смотрю больше видеоматериалов, чем хожу на трибуны. На стадионах зрение не напрягается. Следить вживую – это лучшее, что может быть. Например, вроде бы все понятно с игроком, но по видеокартинке ты не можешь определить, с какой скоростью передвигается защитник. «Живой» просмотр позволяет добавить уверенности в игроке или наоборот внести сомнения.

О Головине и английском языке

Чтобы разглядеть талант Головина, мне не потребовалось много времени. Его технический уровень был сопоставим с уровнем московских ребят. Он всегда был открыт и в активной позиции, индивидуально силен. Всесторонне развитый парень, который весь матч ни на секунду не выключался из игры. Как и в истории с Кучаевым, для меня он был готовым футболистом. Лишь в силу возраста они не могли, к примеру, жестче поставить плечо или быстрее бежать. С возрастом это пришло.

Клуб довел Головина до нужного уровня, как и Жамалетдинова, Кучаева, Чалова. Невозможно, чтобы кто-то один это сделал. Нужно делать всем. Когда тренер доверяет, ты можешь сделать в три раза больше. Я сам был молодым и знаю, что это такое. Так же и здесь. Игрока нужно подводить дозированно. Даже если он хорошо сыграл в одной игре, это не значит, что его нужно выпускать в стартовом составе на следующий матч. Необходимо понимать, как игрок воспринял критику или похвалу. Это большая кропотливая работа, и клуб должен видеть перспективу.

Мовсесьян просматривал на турнире в ОАЭ Келечи Ихеначо, но его сразу же забрал «Ман Сити».

Сашу было тяжело привести на просмотр. Его мама очень переживала. С трудом договорились, чтобы они просто приехали на три дня, познакомились с командой, тренерами, руководством и посмотрели интернат и манеж. Убеждал тем, что это просто ознакомление, и они нам ничем не будут обязаны. Когда уже клуб предложил Головину увеличение зарплаты, его мама Светлана Игнатьевна позвонила мне и поблагодарила, что я смог уговорить их на переход. Сейчас все довольны.

Если бы в ЦСКА поступило достойное предложение, и клуб согласился, то я на месте Саши уехал бы уже зимой. Не потеряется ли в Европе? Хорошо, тогда как мальчик из Сибири потянул уровень ЦСКА, а как после молодежки потянул уровень основного состава? Люди должны понимать, что каждый футболист в команде ежесекундно находится в конкурентной среде. Если ты к этому не готов – сиди дома. Высокий уровень? Это не показатель.

Писали, что «Арсенал» предлагал 10 миллионов фунтов стерлингов за Головина. Первый вопрос – окей, мы его продали, у нас появилось 10 миллионов, но сможем ли мы за эти деньги найти ему равноценную замену? Думаю, нет. А хотелось бы что-то от этой суммы оставить. Получается, что на трансфер есть где-то 8 миллионов. А за эти деньги игрока с таким потенциалом не купить. Следовательно, клуб и не пойдет на сделку. Это бизнес, и нужно соизмерять риски.

Головин быстрый (тут все проявления скорости), индивидуально сильный (значит, можно вставить в любую команду, и он будет играть) и молодой. В психологическом плане у него есть особенность: он всегда изначально критичен к себе, что позволяет ему безболезненно переживать ошибки. Не знаю, как у него с языком. Но я ему давно говорил выучить иностранный. Лет в 17 спрашивал его: «Хочешь играть за границей? Учи язык». А он: «Ну, потом-потом».

О молодых русских талантах и самом проблемном возрасте

Встречал ли подобного уровня игроков, как Головин? Мне нравится Ваня Обляков из «Уфы», который вызывается в молодежную сборную России. Не сбылись мои прогнозы относительно Николая Обольского из «Динамо». При должном отношении к себе и со стороны клуба он должен быть на другом уровне. Я в прошлом сезоне смотрел игру «Динамо-2» против петербургского «Динамо», и Обольский бегал где угодно, только не в центре нападения. Причем не было никаких корректировок. И этот нападающий в 17-18 лет в одиночку обыгрывал целые команды.

Мы как предполагали, что ребята 96-го, 97-го, 98-го годов могут дойти, так и случилось. Школа и работа селекции ЦСКА в сложившейся ситуации позволили клубу сейчас быть одним из главных поставщиков юных футболистов. В ЦСКА, к примеру, искренне надеются на Никиту Чернова. Всему свое время. Он спокойно движется по нашему плану. Летом мы его ждем обратно. Если к этому времени он станет сильнее, то будет играть. Это тот футболист, на которого клуб рассчитывает еще со школы. Также ждем, что Дима Ефремов шагнет на следующий уровень. У него все есть! Надо лишь проявить характер.

Вызову гнев большинства диванных специалистов, но скажу, что в России с молодыми игроками все замечательно. Но у нас нет инструмента подводки их к взрослому уровню. Если отдельно взятый мальчик попадает в удачное стечение обстоятельств, то выясняется, что он чуть ли не претендент на попадание в национальную сборную. Или как сейчас с Костей Кучаевым, которого вызывают в сборную U-21, где ребята на два года старше. Все это подтверждает то, что игроки у нас очень качественные.

В составе сборной России 98-го года рождения я лично видел, как Германия 25 минут не могла отнять у наших мяч и вообще не понимала, что происходит. Таких беспомощных немцев я еще не видел. И наши ребята ничем не уступают сверстникам из-за границы. Но в Европе есть инструменты подводки и команды разного уровня, а у нас – нет. Зато в России есть большие (даже очень большие) пролеты между этажами. У нас дырка между 17-18-летним и 23-25-летним возрастами. И, если не стечение обстоятельств, мальчику просто не на что опереться, чтобы подняться на следующую ступеньку.

Об условиях развития

Губят ли молодых игроков деньги? А вы не давайте. Сделайте потолок зарплат. Так что деньги не главная проблема. ЦСКА их дает, но по уровню заслуг. Я общался с молодежью из разных клубов, и все они говорят, что готовы уехать в Европу. Но при условии, если там в них будут вкладываться и развивать. Поэтому если есть возможность, пускай уезжают.

Возьмем ФНЛ. Там клубы предпочитают использовать 30-летних футболистов, которые не по уровню, а по качествам уступают 19-летним игрокам. Но зарплата у этого молодого парня будет в три раза меньше. Командам самим решать, как им выживать, но почему не использовать такого же по силе футболиста плюс с перспективой. В Европе все просто: если ты не продал игрока – тебе не на что жить, тебе нечем платить хорошую зарплату, лидеры уходят, команда вылетает. Но применительно к ФНЛ есть тенденции к изменению ситуации.

Может Россия давать больше? Может. Однозначно. Но об этом должен заботиться РФС, а не клубы. Спорт в целом строится по принципу пирамиды, вверху которой, допустим, золото Олимпиады, а внизу – массовость. Изначально нужно брать массовостью, потом идут тренеры, затем – условия. Этим и должен заниматься РФС. И, конечно, при государственной поддержке. У нас по-другому нельзя. А в итоге что? Да, сделали поля, а кто тренирует? Почему не отслеживается статистика игроков сборной, которые прошли через конкретного тренера?

К примеру, через одного и того же тренера прошел Головин и Смертин. Если возраст, в котором они тренировались у него, совпадает, значит, тренер хорошо справляется с такими ребятами. Вот тут как раз цифры в помощь – ведите статистику. Этим надо заниматься.

Наш футбол – в наших руках. И каждый на своем месте должен заниматься делом качественно.

И еще два интервью Николая Живоглядова, от которых ваша голова переполнится информацией:

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«За мои твиты прошлый директор клуба покрыл меня матом». Самый молодой пресс-атташе России, который стал звездой

Россия. Премьер-лига Интервью ЦСКА Мовсесьян Андрей Головин Александр Страндберг Карлос Кучаев Константин
Комментарии (13)
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Dimonadze
1510734049
Да, молодёжь талантливая есть, а как сделать их игроками основы никто не знает. Плохо
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Woodbreak
1510738041
Что это за *****?
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Gullit 76
1510738412
Игроки есть,доводить некому!Парадоксы России.
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Васьок86
1510739535
про откаты расскажи
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kara-mba
1510744616
Молодец, всё ясно и понятно, приятно читать, надеюсь сам написал.
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Burtaze
1510754397
где спит этот такой замечательный скаут..что его до сих пор не украли??????
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insider_retro
1510759731
Статья впечатлила. Автор - молодцааа! В принципе по завершению карьеры три пути - тренерство, скаутство и в клубные структуры... Это основные, но не единственные... Работа скаута чаще похожа на гонку за несколькими зайцами без надежды на успех...))
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ЖОРРО
1510769842
Отличная статья!Оригинальная тема и хорошо написано!Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1510781319
***Спасибо за откровенность, Андрей. Очень интересно. Успехов тебе, новых головиных и кучаевых.
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OfaZavr
1510825974
отличная и познавательная статья! Молодец!
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