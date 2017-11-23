Он почти запорол карьеру, а сейчас в 33 года тащит «Локомотив»

Тюлененок и Хиддинк

«Я каждый день выходил на соседнее поле и отрабатывал технику. Я был настоящим фанатом Роналдо и старался копировать каждое его движение», − вспоминал Фарфан. В перерывах между беспробудными матчами против сверстников Джефферсон ездил на матчи со своим дядей Роберто. Тот играл в футбол на уровне чемпионата Перу и был неплохим атакующим игроком. После каждого забитого гола дядя высовывал язык и изображал тюленя. «Отсюда и пошло мое прозвище, которое актуально и сегодня. Я приезжал на матчи с Роберто: его звали Тюлень, а меня – Тюлененок».

Детство закончилось летом 2004-го, когда на мальчика обратил внимание Гус Хиддинк. Руководство «ПСВ» долгое время не хотело брать в команду Джефферсона, но уговоры Хиддинка все решили: «Он [Хиддинк] открыл для меня европейский футбол. Он всегда поддерживал меня, был честен со мной, а общение с ним доставляло колоссальное удовольствие. Так много, как Хиддинк, со мной впоследствии не общался ни один тренер».

Несмотря на первые провальные матчи, Хиддинк доверял Фарфану, и к концу сезона-2004/05 перуанец стал одним из ключевых игроков команды и чуть не дотащил «ПСВ» до финала Лиги Чемпионов. В ответном матче с «Миланом» Фарфан знатно повозил Паоло Мальдини, а его команда вела 2:0. Но на последней добавленной минуте Массимо Амброзини забил «гостевой» гол и невероятным образом выбил «ПСВ» из турнира. Фарфан в этот момент рухнул на газон и зарыдал. Товарищи по команде бросились успокаивать вингера, но слезы продолжали катиться по лицу Джефферсона.

Рауль и вечеринка

Вскоре в жизни Фарфана появились первые громкие победы и на уровне сборной. В 2007 году его Перу отстоял ничью с бразильцами, после чего игроки закатили пьяную тусовку. Одним из заводил той вечеринки был Джефферсон, которого отстранили от сборной на полтора года. Скандал прогремел на весь мир, но это не отпугнуло покупателей из «Шальке», заплативших за Фарфана 10 млн евро. В Гельзенкирхене он разу освоил ряд позиций: от центрфорварда до латераля. В нескольких матчах Фарфан даже сыграл на позиции флангового защитника.

В 2012-м главная звезда команды Рауль покинул «Шальке» и отправиться в Эмираты заканчивать карьеру. Главный тренер «кобальтовых» Хууб Стевенс, вопреки ожиданиям, не стал обращаться к трансферному рынку. «У нас есть Фарфан, который станет отличной заменой Раулю. Ранее Джефферсон составлял прекрасный дуэт форвардов с Кураньи, теперь я жду тех же результатов и в связке с Хюнтелааром», − заявил тогда Стевенс.

Но с каждым следующим годом выдавать такие комплименты становилось все сложнее. Уже тогда «Локомотив» предпринял первую попытку заполучить Фарфана; в конкурентах у «железнодорожников» числился звездный «Анжи». Махачкалинцы предлагали Джефферсону сумасшедшую зарплату, и «Шальке» заплатил бонус в 14 млн евро, чтобы убедить игрока остаться. «Все мои планы связаны с «Шальке», я хочу выиграть с этой командой трофей», − после такого подарка слова Фарфана звучали подозрительно.

Лодыжка и Семин

Переломным стал 2015-й. Сперва Фарфан повелся на предложение «Аль-Джазиры», а затем устроил скандал в сборной Перу. Джефферсон обвинил главного тренера в том, что тот выпустил его на поле, хотя он был не готов играть в полную силу. В «Аль-Джазире» Фарфан как мог оттягивал сроки восстановления, регулярно ссылаясь на больную лодыжку. «Здесь нет настоящего футбола, поэтому мне бы хотелось вернуться в Европу», − заявил однажды он. «Аль-Джазира» оказалась не менее коварной: из положенных по контракту десяти миллионов шейхи выплатили игроку только пять.

Купить растренированного и пополневшего Фарфана мог только безумец. Но «Локомотив», не договорившись по Дзюбе, внезапно вспомнил про перуанца и поверил в его возвращение. Хотя клуб отговаривали буквально всей страной. «Лучшие годы Фарфана позади, Самедов однозначно сильнее. Этот размен для «Локомотива» − шаг назад», − размышлял, например, Игорь Чугайнов. И поначалу оказывался прав. Фарфан продолжал мучиться с травмами, эпизодически прерывая свой «отпуск».

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Продажа Джефферсона летом выглядела бы логично, к тому же сам игрок был не очень рад новой стране: «Мне говорили, что в Москве холодно зимой, но черт возьми, почему здесь так прохладно летом?!». По поводу русского языка Фарфан высказывался примерно так же: «Мне в свое время легко дался голландский, но русский язык слишком сложен. Я не могу ничего выучить, кроме «хорошо» и «спасибо». У Гилерме, наверное, какие-то суперспособности».

«В прошлом сезоне не было игры, потому что команда была неэмоциональна. В этом эмоции есть – и игра есть», − так Юрий Семин объясняет внезапный прогресс команды и в частности Фарфана. Джефферсон смог увлечься российским чемпионатом, благодаря чему истории с больной лодыжкой ушли в прошлое.

В матче с «Зенитом» Фарфан отметился дублем и голевой передачей и был признан игроком тура. «Сказал Фарфану после матча, что он гений», − признался Семин после той игры. Перуанец на это только скромно возразил: «Ни в коем случае. У нас все команда гениальная».

Ударная неделя

Осенний героизм Фарфана не ограничился подвигом в Санкт-Петербурге. Всего за одну неделю он стал героем сразу двух столиц. В прошлый четверг сборная Перу оформила выход на ЧМ-2018, обыграв в Лиме Новую Зеландию (2:0), а Фарфан забил победный мяч. Спустя неделю перуанец отфеерил в Москве в важнейшей игре «Локомотива» в Лиге Европы против «Копенгагена», оформив дубль (2:1). В итоге «Локо» кардинально улучшил свое положение в группе перед последним туром.

«Локомотив» сейчас очень крутой. Вот доказательства