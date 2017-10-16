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Кака завершает карьеру в слезах. Или еще поиграет?

Его трофеями можно было бы заставить всю комнату. Кака в своей жизни выигрывал чемпионаты Италии и Испании, Лигу чемпионов, Кубок конфедераций, чемпионат мира и множество других титулов. На видном месте там бы стоял и «Золотой мяч», полученный в 2007 году. Он был последним перед эрой Роналду и Месси, с тех пор португалец и аргентинец больше никому приз не отдавали.

С европейских радаров Кака пропал три года назад – он съездил поиграть за «Сан-Паулу», а затем перекочевал в «Орландо Сити», проведя три полных сезона в МЛС. Там он стал самым высокоплачиваемым игроком в турнире, зарабатывая $7,17 млн в год и набрал 35 очков по системе гол плюс пас (24+11). Забивал бразилец классно, а порой изумительно красиво.

Контракт со «львами» (это прозвище американского клуба) истекает 31 декабря нынешнего года, но бразилец уже дал понять, что пора заканчивать, но что именно – карьеру или выступления в МЛС – не уточнил.

«Я не буду подписывать новый контракт с «Орландо Сити». Я больше не получаю удовольствия от игры в футбол, потому что испытываю болевые ощущения после каждого матча. Мое тело больше не справляется с нагрузками, как раньше. В 35 лет намного сложнее восстанавливаться после матчей. Однако я решил не подписывать новый контракт не из-за этого. Решение не связано с моим физическим состоянием. Пока я определился только с тем, что не буду играть за «Орландо» в следующем сезоне. Это единственное решение, которое я принял»

Тем не менее, для последнего домашнего матча «Орландо» против «Коламбуса» Кака вышел в специальных бутсах с надписями «лев навсегда» и «я принадлежу Иисусу».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Он не смог сдержать слез во время гимна перед последним матчем.

Его команда проиграла 0:1. Интервью после матча тоже было эмоциональным.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Впрочем, нынешний президент «Сан-Паулу» намекнул, что на поле бразилец еще может появиться. «Если он захочет вернуться – мы сделаем все, чтобы это произошло».

Пусть бы захотел.

США. МЛС Весь мир Орландо Сити Кака
Комментарии (8)
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CskaMoscovv
1508173949
Одна из легенд мирового футбола. Как же быстро летит время. Заканчивает карьеру великий футболист))
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DOCTOR PENALTY
1508177920
Из ФУТБОЛА уйти без слёз - НЕВОЗМОЖНО ! ЧТО, ЕСЛИ НЕ ФУТБОЛ ?
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android-uz
1508215551
да, жаль что после Милана мы не всегда видели ту игру Кака, которой он навсегда нам запомнился...
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x-x-x-x-x
1508227587
действительно сильный игрок! в Реале травма испортила ему игру но все равно он был и остаеться красавчиком и уважаемым игроком миллионов
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Danish Dynamite
1508231651
Зря в Реал ушёл, мог бы ещё долго блистать на самом высоком уровне.
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OfaZavr
1508232014
Как сказал Роналдо: "Я много всего выиграл , но проиграл собственному телу". Вот и здесь жаль что повреждения не дают продлиться карьере. Удачи прекрасному футболисту Кака!
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Hugo Lloris
1508268474
надеюсь что еще как тотти до 40 поиграет
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