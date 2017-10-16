Форвард, которого все ненавидят, стал легендой «Интера». Уже сейчас

Год назад

Прошлый сезон Икарди едва не начал в другом клубе – футболистом серьезно интересовались «Арсенал» и «Атлетико», кандидатура форварда вместо Игуаина обсуждалась в «Наполи». Впрочем, за десять дней до закрытия трансферного летнего окна игрок объявил о преданности «Интеру», и вопрос отпал сам собой.

Отношения накалились прошлой осенью – в октябре, когда вышла автобиография Икарди. Весь мир ополчился на футболиста за то, что он увел жену у Макси Лопеса, а затем еще и показушно выставлял фотографии с его же детьми. А фанаты «Интера» потребовали лишить Икарди капитанской повязки за описанный в автобиографии эпизод, которого по их мнению не было. Речь шла о матче против «Сассуоло», после которого футболист подарил мальчику свою форму, однако один из лидеров фанатов выбросил ее обратно, из-за чего и завязался конфликт с аргентинцем. «Ты мертв для нас», – заявили фанаты в ответ на эту историю, обвиняя Икарди во лжи.

Реакция на конфликт

Клуб, конечно, не остался в стороне и попытался принять компромиссное решение: Икарди оштрафован, но повязки не лишен. «Интер» проиграл «Кальяри», а фанаты приехали к нему домой, вывесили предупредительный баннер и атаковали машину игрока. Икарди выпустил объемный пост в инстаграме с извинениями, но все равно подвергался обструкции на стадионе.

Реакция на поле

Зацепить игрока фанатам именно за его игровые качества поводов за ближайший месяц не было. С конца октября до конца ноября Икарди забил восемь голов в семи матчах, «Интер» же уступил в трех играх и при этом вылетел из Лиги Европы. Положение у команды было так себе, сник и сам Икарди – в следующих 11 матчах лишь три забитых мяча. За это время форварда дисквалифицировали за то, что он пнул мяч в сторону судьи Риццоли и чуть не попал ему в голову.

Как доигрывал сезон

«Интер» проиграл борьбу за еврокубки, не попав в шестерку, а Икарди удалось сделать два хет-трика – в ворота «Фиорентины» и «Аталанты». Бергамаскам аргентинец забил трижды всего за девять минут – такое случилось в «Интере» впервые за 70 лет. В конце сезона Икарди вновь попал на первые полосы неспортивных газет, на этот раз из-за своей татуировки на все тело. Сезон-2016/17 Икарди завершил с великолепным личным показателем, он забил 24 гола в 34 матчах Серии А. Страшно представить, какое место бы занял «Интер» без своего капитана.

Как провел межсезонье

Почти не попадал в заголовки и не отреагировал на очередные провокации Диего Марадоны, который продолжал прессовать Икарди. Велись некоторые разговоры о продаже футболиста «Интером» за 110 миллионов евро (такова сумма выкупа в контракте), но дальше слухов дело не зашло. В предпоследний день лета с заявлением выступила жена и агент Икарди – Ванда Нара: «Я – единственная жена, которая помогает мужу зарабатывать деньги. Трансферная стоимость Мауро выросла с 14 до 250 миллионов евро».

Сам «Интер» желал повысить сумму отступных до 200 миллионов, а новый тренер клуба Лучано Спаллетти вообще бы увеличил сумму в семь раз: «В контракте Икарди следует указать самую высокую сумму отступных. Он находится на уровне Иско, чей новый контракт с «Реалом» содержит пункт об отступных в размере 700 миллионов евро».

Как проводит новый сезон

Пока все складывается здорово. Икарди вернулся в сборную Аргентины после четырехлетнего отсутствия, провел за нее 180 минут в осенних матчах и вышел вместе с ней на ЧМ-2018. Он начал в Серии А с пяти голов в трех матчах «Фиорентине», «Роме» и СПАЛу, затем добавил еще мяч в ворота «Болоньи». «Интер» оторвался на три очка от «Ювентуса», на семь от «Ромы» и аж на десять от «Милана», идет вторым, уступая пару баллов лидеру – «Наполи». Отличный разгон, а пока еще лишь середина осени.

Что он сотворил вчера

Важность матча «Интер» – «Милан» никому объяснять не надо, на каком бы месте соперники ни находились. А уж тем более если оба клуба обзавелись сверхамбициозными владельцами и намерены в этом сезоне уж точно вылезти из болота, в котором пребывали последние пять лет. Первый тайм выдающимся не был, но во втором собрали все, что угодно душе фаната. А главное, пять голов на двоих, три из которых на счету Икарди, именно поэтому «Интер» победил 3:2.

Икарди стал четвертым игроком «Интера» из числа тех, кто оформлял хет-трик в миланском дерби – после Амадеи, Ньершу и Милито. Сам клуб впервые за 15 лет набрал так много очков после восьми туров – 22.

«Мауро грандиозно сыграл сегодня. Грандиозно. Икарди – совершенный нападающий, учитывая его возраст и какую ответственность он на себя берет», – это слова Лучано Спаллетти, у которого за плечами гигантский опыт работы с игроками с непростым характером. И кажется, что именно этот союз выведет «Интер» на новый уровень.

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