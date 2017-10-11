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  • Хет-трик Месси вытащил Аргентину на ЧМ-2018. Чили и США в Россию не приедут

Хет-трик Месси вытащил Аргентину на ЧМ-2018. Чили и США в Россию не приедут

Расклад до матчей

Совершенно фантастический уровень интриги в южноамериканской зоне заставил многих позабыть о рабочем дне и ночью следить за матчами. Уникальная ситуация: перед последним туром на три с половиной места претендовало аж шесть сборных. 3,5 – это три прямых путевки (2-4 места), а также зона стыков (5-е место). Претенденты – Уругвай, Чили, Колумбия, Перу, Аргентина и Парагвай.

Выглядела таблица вот таким образом:

Расписание последнего тура

Бразилия – Чили

Эквадор – Аргентина

Парагвай – Венесуэла

ПеруКолумбия

Уругвай – Боливия

Выделены команды, которые продолжали борьбу за выход на ЧМ-2018.

Что нужно было Месси?

Конечно же, судьба Аргентины и Лионеля Месси интересовала многих гораздо больше даже чем судьба Видаля, Кавани или Фалькао. Перед последним туром Аргентина находилась за пределами стыковых матчей. Победа над Эквадором обеспечивала ей как минимум стыки, а для прохода на ЧМ напрямую требовалась либо ничья в матче Перу – Колумбия, либо потеря очков чилийцами в Бразилии.

При ничьей с Эквадором ситуация усугублялась, но даже она могла вывести Аргентину напрямую. Более того, даже поражение могло приподнять аргентинцев на место для стыков. Совершенно фантастический расклад при определенных обстоятельствах в других матчах.

Первый тайм

В Бразилии, Перу и Парагвае счет открыт не был. Уругвай некоторое время проигрывал Боливии, но собрался и забил дважды. Самый огненный матч, как и ожидалось, проходил в Эквадоре – Ибарра уже на первой минуте вкатил Аргентине, чьи проблемы, казалось, так и не закончатся. Однако дубль Лео Месси уже к 20-й минуте позволил аргентинцам чуть успокоиться. 2:1 – с таким счетом ушли на перерыв и в Уругвае (вели хозяева), и в Эквадоре (вели гости).

По итогам первого тайма: Уругвай, Аргентина и Чили выходят напрямую, Колумбия – в стыки, Перу и Парагвай – мимо ЧМ.

Второй тайм

Пошло гораздо веселее. Например, в начале второго тайма Бразилия забила два мяча (Паулиньо, Жезус) в ворота Чили, и чилийцы рухнули за пределы даже стыков, но быстро вернулись на пятое место, после того как Хамес забил за Колумбию в Перу. Колумбийцы тут же вернули себе место в четверке.

Уругвай и Аргентина синхронно решили свои проблемы, добившись счетов 3:1 в свою пользу, причем сделали это одноклубники: на 60-й минуте за Уругвай забил Суарес, на 62-й – хет-трик оформил Месси. Эквадор лишился надежды на историческое событие, и аргентинцы спокойно довели матч до победы.

Уругвай в итоге забил шесть мячей, но победил 4:2 (по схеме Южной Кореи уругвайцы заколотили два автогола). Парагвай не то что не смог забить Венесуэле – он пропустил ближе к концу и остался на седьмом месте.

Вопрос был лишь в том, удержатся ли чилийцы на пятой строчке. Не удержались: перуанцы сравняли счет в матче с колумбийцами, сравнялись с Чили по очкам, но по разнице мячей опередили в таблице команду Санчеса и Видаля.

Результаты

Бразилия – Чили – 3:0

Эквадор – Аргентина – 1:3

Парагвай – Венесуэла – 0:1

ПеруКолумбия – 1:1

Уругвай – Боливия – 4:2

Таблица

Итог

Уругвай, Аргентина и Колумбия квалифицировались напрямую на ЧМ-2018.

Сборная Перу сыграет в стыковых матчах против Новой Зеландии в ноябре.

Команды Чили (!) и Парагвая не попали на чемпионат мира.

Это была фантастическая футбольная ночь.

И это еще не все

Едва закончились матчи в зоне Южной Америке, как грохнула еще одна сенсация, на этот раз в КОНКАКАФ.

В Северной Америке Мексика и Коста-Рика уже обеспечили себе выход на ЧМ-2018. На третье место, дающее право прямого выхода, претендовали США, Гондурас и Панама. Сборная, занявшая четвертую строчку, отправлялась в стыковые матчи к Австралии. Команда на пятом месте – лишалась бы шансов на ЧМ.

Изначально таблица выглядела так:

1. Мексика – 21

2. Коста-Рика – 16

3. США – 12

4. Панама – 10

5. Гондурас – 10

6. Тринидад и Тобаго – 3

Сборная США неожиданно получила два гола в гостях от аутсайдера Тринидад и Тобаго, но сохраняла оптимизм – к перерыву Панама проигрывала 0:1 Коста-Рике, а Гондурас – 1:2 Мексике. То есть, все оставались на своих местах. Жизнь вроде бы стала налаживаться и после перерыва – забил Пулишич, и американцы сократили разрыв в счете.

Однако второй тайм перевернул все расклады. Гондурас забил дважды и вырвал победу 3:2 у Мексики. Панама нашла в себе силы закатить два гола костариканцам. США же так и уступили 1:2, хотя всего один гол мог бы их спасти – даже тогда они бы вышли напрямую.

Но американцы не вышли впервые с 1986 года. К нам в гости приедут не они, а Панама. А также победители двух пар – Гондурас – Австралия и Новая Зеландия – Перу.

Такой драмы в квалификации не было давно. Настоящая фантастика.

P.S. Тот самый гол, который вывел сборную Панамы на первый для нее чемпионат мира по футболу:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

К нам приедут Месси и Роналду! Какие сборные уже точно попали на ЧМ-2018

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Весь мир
Комментарии (27)
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ВасяК
1507692002
А США поддержали Украину,бойкотировать ЧМ в России!!!
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Ronaldinho R10
1507692778
Так. А где комментарии по типу: " Месси телега!!! Убирайте это дно, он сборную топит!! Вы что, не видите???!!" и " Я давно говорил, что этот гном выскочка!! Роналду бы один в такой сборной зарешал!!! " . Смотрел сегодня, кстати, Португалию. Какое же он, все таки, дно сейчас...
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dyema
1507701282
Гондурасу удачи! , пиндосам поделом! Месси - ждём!
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Tostao
1507708931
Месси - гений! Слава Богу что Аргентина едет на ЧМ.
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PNZ1985
1507711496
янки гоу хом!)
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h3LL1k
1507719322
На Сша всё равно а вот на Чили хотелось бы посмотреть хорошая команда , но увы...
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Dammit
1507720001
Смотрел Аргентину, и честно говоря, если убрать оттуда Месси, команда сейчас очень средне играет, в обороне в первом тайме просто ужас творился. Рад, что Месси всё-таки едет в Россию, надеюсь увидеть его игру в живую)
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Mariner
1507730635
Это хорошо, что штаты не вышли. А то ведь могли выйти, а позже заявить, что не поедут к нам. От них можно любую подлянку ждать. З.Ы. Банер на русском в Панаме доставил )))
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Федорыч-НН
1507734766
Америкосы решили не отставать от своих друзей - хохлов. Два сапога - пара
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giluxa1963
1507742277
ни хохлов ни пендосов просто праздник какой то
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