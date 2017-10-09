Интервью Гусева, победа сборной, Испания при диктатуре. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Статистика РФПЛ, о которой вы не знали. Эти цифры помогут лучше разобраться в новом сезоне

«Динамо» лучше всех отбирает, у «Рубина» все очень плохо с точностью передач, а главному плеймейкеру чемпионата скоро исполнится 37 лет − подборка важной, но не самой популярной статистике, которая раскроет всю суть этого сезона РФПЛ.

Зачем «Локомотиву» второй отдельный клуб? «Казанка» − самый необычный проект Москвы

У ФК «Казанка» собственный бренд, собственная пиар-кампания и даже собственная топ-звезда. При этом клуб полностью связан с «Локомотивом». Тимофей Яценко съездил на матч «Казанки», пообщался с представителем клуба и разобрался, зачем все это нужно.

Самый высокооплачиваемый игрок Серии А просто ужасен. Его критикуют все

Помните, как летом думали, что «Милан» возрождается, а их новый капитан Леонардо Бонуччи в этом поможет? Так вот все не так. Клуб тормозит, а игрок с самой пухлой зарплатой в лиге получается больше негатива, чем Павел Погребняк в России.

Виктор Гусев: «Миллионный контракт на «Матч ТВ», как у Карпина? Мне интересна более разнообразная жизнь»

Большое интервью главного комментатора постсоветской России − о работе в киберспорте, оценках «Матч ТВ» и выходе своей книги «Нефартовый». Постарался Николай Живоглядов.

«Эта поездка − как секс с тремя женщинами, брат». Английский топ-клуб гастролирует по Белоруссии

Очень колоритный репортаж из Беларуси о том, как лондонский «Арсенал» приехал в гости к самому могущественному клубу страны БАТЭ. Споры о Глебе, продажа мягких игрушек на перроне и толпа фанатов у отеля. Лига Европы нужна хотя бы ради такого.

У «Торпедо» будет новый владелец. Почему это важно?

Страдания черно-белых, вероятно, закончатся. ЗИЛ и Александр Тукманов должны уйти, а им на смену придет бизнесмен Роман Авдеев. Историческое событие.

Самый веселый футболист современности играет в «Челси». Он крутой

Миши Батшуайи − классный. Если нужны доказательства, то по ссылке выше Александр Плеханов собрал целую пачку из цифр, видео и фактов. Радуемся, что в футболе есть такой персонаж.

Угрозы, расстрел, новые имена. Как генерал-диктатор повлиял на футбол Испании

Диктатура генерала Франко бушевала в Испании больше тридцати лет, и за это время повлияла на все сферы общества. Например, в футболе это проявлялось как через безобидные смены названий клуба, так и через совсем преступные случаи: угрозы целой команде и убийство. Сильнее всего пострадала, конечно, «Барселона».

Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

Сборная России результативно сыграла с Южной Кореей и обыграла будущего участника ЧМ-2018. Александр Плеханов сходил на эту игру и понаблюдал, действительно ли у сборной теперь все хорошо.

Главный английский футболист современности. И ему надо уйти в «Реал»

Гарри Кейн станет (точнее уже становится) новым лидером английского поколения футболистов. И получился ли у него, зависит от клуба, в котором он будет играть дальше. Тимофей Яценко доказывает: в «Тоттенхэме» Кейну делать нечего, а надо ехать в сторону Мадрида.

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