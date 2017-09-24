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Почему «Наполи» выиграет этот чемпионат Италии

Идеальная модель Сарри

Бывший банкир Маурицио Сарри тренирует «Наполи» уже больше двух лет. Здесь он наконец-то выработал и довел до совершенства систему, которую практиковал еще в скромном «Эмполи». «Наполи» играет в быстрый перепас у чужих ворот, где участвуют даже фланговые защитники. Слишком атакующая модель не позволяет клубу обыгрывать команды уровня «Реала». Выиграть чемпионство с «Наполи» Сарри тоже пока не удалось, но его коллектив точно интереснее всех в Италии. В сезоне-2015/16 Сарри признали лучшим тренером чемпионата как раз за подобные заслуги.

«Наполи» терял звездного Игуаина, но теперь легко обходится и без него. Сарри же бьет по судьям и критикует даже президента клуба. «Я – заноза в заднице. И не перестану ей быть», – кричит тренер «Наполи» в прессе. Его игроки говорят, что никогда еще не встречали человека, который столько времени проводит на тактических занятиях. Например, в одном из интервью тренер признавался, что имеет 33 разных схемы розыгрыша стандартов. Сарри растет и прогрессирует с каждым сезоном в «Наполи». Сейчас он созрел для нечто большего, чем просто статус большого тактика.

У «Наполи» уже десять побед подряд в Серии А, если отсчитывать с прошлого сезона. Это лучший результат в истории клуба. В новом футбольном году «Наполи» не забивает меньше трех мячей за матч. Самой сложной получилась игра с «Лацио» – еще одним удивительным клубом. После первого тайма команда Сарри проигрывала со счетом 0:1, но во второй половине отличилась четырежды. Хотя еще месяц назад система могла развалиться из-за возможных продаж. Вот и голкипер Рейна через год может перейти в «Милан», Инсинье и Мертенсом интересуются в «Барселоне». Но на этот сезон Сарри сохранил всю банду. Пять побед на старте с большим запасом по игре – результат «Ювентуса» и «Наполи». Сарри все-таки доработал то, над чем трудился два года. Теперь его команда на одной ступени с Турином.

«Я просто Дрис»

Есть в этой команде человек, от которого сильно зависит игра «Наполи». Бельгиец Дрис Мертенс – новый неаполитанский герой. «Это игрок мирового класса. Мне жаль, что мы раскрыли в нем талант центрфорварда так поздно», – говорит о 30-летнем Мертенсе главный тренер «Наполи». За 35 матчей прошлого сезона Мертенс забил 28 голов и сделал 13 передач. За пять игр этого года – шесть мячей и результативный пас. Все это бельгиец творит в Серии А – лиге, где традиционно ценятся скорее защитные навыки. «Наполи» с Мертенсом в центре нападения отличился уже 19 раз в пяти встречах.

В матче против «Лацио» Мертенс забил удивительный гол, перебросив голкипера Стракошу с левого фланга атаки. «Марадоне в подобной ситуации было забить еще сложнее. Не сравнивайте меня с ним и с Месси. Я просто Дрис», – говорит Мертенс и продолжает настраивать публику на чудеса. В контракте Мертенса прописана опция выкупа для китайских клубов. Но отпускать его никто не собирается. Он – лучший игрок Серии А прямо сейчас по прогрессу и вкладу в успех своей команды.

У «Наполи» нет распиаренных звезд. Даже потраченные летом 56 миллионов евро привели в клуб только не самых мощных игроков. Защитник Никола Максимович из «Торино» – главный новичок клуба в прошедшее трансферное окно. Философия этого «Наполи» состоит в приглашении футболистов на перспективу. Здесь работают с кадрами, а не ставят в состав готовых топов. Поэтому прогрессирует молодой Зелиньски, а загребский талант Рог предпочел «Наполи» другим европейским топ-клубам. Сейчас у «Наполи» есть сыгранный состав, которому еще несколько лет не нужно глобальное обновление. «Ювентус» же переживает то, что происходило с «Наполи» пару сезонов назад. И в этом состоит главный шанс «Наполи» в борьбе за титул.

Почему именно «Наполи»?

За «Наполи» в борьбе за чемпионство говорит еще и стабильность. Сарри выстраивал эту команду не один сезон. Состав за все время его руководства лишался только отдельных механизмов. Всех их смогли успешно заменить. В «Интере», «Роме» и «Милане» за одно трансферное окно могут избавиться от половины команды и пригласить других игроков. Футболисты «Наполи» по большей части предпочитают верность клубу большим деньгам. Поэтому здесь давно выступает словак Гамшик. Он мог бы заиграть в любом клубе мира, но «Наполи» не предает. Даже ради трофеев.

Все эти футболисты хотят побед. Почти никто из них не выигрывал в карьере ничего значимого, но «Наполи» прямо сейчас – историческая команда. В лучших кондициях Инсинье и Кальехон, просыпается перспективный Милик. Кулибали умудряется срывать переговоры и оставаться главным в неаполитанской обороне. И эта команда играет в самый прогрессивный европейский футбол. Не зря Сарри называют поклонником Гвардиолы. В «Наполи» он модернизировал идеи Пепа, доработав их собственными задумками.

Этот сезон сложнее для «Ювентуса» и других конкурентов «Наполи». Из Турина уехал Бонуччи, разрушив многолетнюю оборону туринцев. Здесь пытаются вводить в состав молодых и больше смотрят в сторону Лиги чемпионов. Бесконечно выигрывать Серию А может быть скучно. «Рома» пригласила нового спортивного директора, но по составу все больше напоминает «Сассуоло». Миланские клубы только делают шаги вперед, а остальным вряд ли хватит ресурсов. «Наполи» стал ближе к титулу. Его завоевание станет логичным завершением пути построения нового суперклуба.

Новый «Милан» впервые провалился. Кто виноват?

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Италия. Серия А Европа Наполи Мертенс Дрис Сарри Маурицио
Комментарии (14)
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kanosa
1506166081
Наполи Чемпион
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ИБИ ТЕРЕК
1506172242
думаю Наполи достойнейший чемпионства в этом году
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android-uz
1506222626
ну пусть будет наконец таки чемпионом .
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вместе с ЦСКА
1506227568
автор..... вот Ювенус выйграет а наполи в зане Уефа и останется
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insider_retro
1506240603
Всё обосновано в пользу Наполи, но Юве своё возьмёт!...
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RScat
1506260027
А где вариант-мне пофиг, АПЛ форева?
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Des79
1506273048
Судя как Наполи сыграл с Шахтером, у команды есть проблемы!
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vasiok74
1506274277
есть большие шансы взять скудето в этом году.надежда точно есть.
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Kondrat Jr
1506889109
Скудетто Наполи весьма вероятно - команда действительно хороша. С другой стороны Ювентусу тоже нужна перезагрузка, и если Неаполь возьмёт чемпионат - чем не повод взглянуть на картину мира иначе? Много лет Синьора не знала никаких проблем в Серии А - оттуда, вероятно, и растут ноги проблем в Еврокубках. Надо перезагрузиться, переосмыслить всё что происходит вокруг. Не солнце вертится вокруг Турина...
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MrVanes-Zenit
1507234654
Хочется пожелать неаполитанцем долгожданного Скудетто Самая играющая команда Европы
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