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    Новый «Милан» впервые провалился. Кто виноват?


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    Голосов: 3
    11.09.2017 13:05
    «Милан» потратил на укрепление состава 200 миллионов. Первый же серьезный соперник унизил обновленный клуб. Александр Плеханов – о том, почему «Милан» продолжает падать.

    «Милан» проиграл «Лацио» со счетом 1:4. Единственным голом отметился бывший капитан Монтоливо. Его давно отправляют на пенсию, но в игре с «Лацио» хуже Рикардо были почти все. Соперник «Милана» играл без реактивных Нани и Андерсона, но все равно показался страшным в атаке. «Милан» потерпел поражение, сравнимое с игрой «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. Там осознание происходящей беды открылось Юргену Клоппу. Тренерскому штабу «Милана» пора задуматься о собственных недочетах.

    Показалось, что Винченцо Монтелла забыл, где и с кем он теперь работает. Весь прошлый сезон тренер наигрывал молодежь. «Милан» строился на своих кадрах, таланты раскрывались, но результата не было. Новые владельцы оставили Монтеллу именно из-за его навыков. Их трансферные траты добавили «Милану» качественных кадров. На Чалханоглу, Силве и Калиниче теперь должна строиться основа этого клуба. Все трое в матче с «Лацио» остались на скамейке. Заочно это объясняется усталостью после игр сборных. Зато Монтелла пульнул в состав юного Калабрию, а Кутроне сделал единственным чистым нападающим. «Милан» провалился. И этот провал по большей части оказался тренерским.

    Монтелла упрям и копает яму самому себе. «Если бы я вернулся в прошлое, все равно выставил бы этот состав», – сказал тренер «Милана» сразу после матча. Он отметил, что «Лацио» выглядел лучшей командой, а игру «Милана» сломал первый гол с пенальти. Забытый миром Иммобиле отметился хет-триком, но заслужил еще пару голов. «Лацио» показал организацию уровня «Ювентуса». «Милан» едва ли выглядел лучше условного «Кротоне». Удивительнее всего то, что провальный матч выдали Кесси и Бонуччи – самые мощные кадры нового «Милана». Первый полностью проиграл центр поля и привез пенальти, а капитан по всем рейтингам – худший игрок этого матча.

    La Gazetta dello Sport признала лучшим в составе «Милана» голкипера Доннарумму. Из семи ударов в створ вратарь смог отбить три. Он беспомощно разводил руками и орал на партнеров в моменты ошибок 42-миллионного Бонуччи. Не зря Райола требует для Джанлуиджи капитанскую повязку. «Команда надломилась, когда соперник использовал свой первый момент. У нас просто не было уверенности», – выступил с интересной цитатой Леонардо.

    «Бонуччи – классный игрок. Но в «Ювентусе» он преуспел при помощи партнеров», – говорит о нем Мехди Бенатия. В «Милане» Бонуччи должен организовывать всю оборону и держать баланс с полузащитой. Пока бывшему лидеру обороны «Ювентуса» сложно привыкнуть к постоянным перестроениям схемы и новым партнерам. Итальянские издания пишут, что в Лиге Европы «Милан» снова попробует сыграть в три защитника. Клуб мечется от одного к другому, но проекту нужен результат.

    Вернемся к той звездной тройке, которая должна давать «Милану» преимущество в играх с командами уровня «Лацио». Калинич сыграл в Серии А всего 48 минут, дважды выходя на замену. Андре Силва вообще провел на поле только 23 минуты. Чалханоглу отыграл 188 минут и даже сделал голевой пас. Но всего этого мало. Монтелла утверждает, что «Милан» строится. Только другие новички получают больше игрового времени и набирают форму через игры. Лидеров Монтелла зачем-то бережет.

    Следующее испытание ждет «Милан» в начале октября. В домашнем матче клуб сыграет с «Ромой». До этого соперниками «Милана» по Серии А будут «Удинезе», СПАЛ и «Сампдория». Все это проходимо и легко, если в «Милане» наконец-то поймут главную цель проекта. Ту самую цель, которую китайские инвесторы озвучивали еще при самой покупке клуба. «Милану» нужно снова становиться великим. Для этого от руководства к исполнителям пришли инвестиции. Для экспериментов у Монтеллы есть ненужная миру Лига Европы. Результат же нужен в Серии А, где любое место вне зоны Лиги чемпионов – провал. Пока в «Милане» слишком много ненужных ошибок. Скоро у клуба уже не будет времени на их исправление.

    В «Милане» собрали команду на 200 миллионов. На что она способна?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Милан»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 17 сентября 2017, 21:04

      всё у Милана впереди!надо надеяться на лучшие.

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 12 сентября 2017, 07:34

      Москва не сразу строилась...

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 11 сентября 2017, 21:33

      конечно,Милан произвел удручающее впечатление.но надо дать тренеру работать.не все сразу.тренерская чехарда еще никому на пользу не шла.

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 сентября 2017, 20:40

      Интересная статья...Но отмечу вот что: хорошие проекты строятся не за один день, и этот процесс далеко не всегда проходит гладко...и естественно команда будет спотыкаться, причём не один раз...давайте задам провокационный вопрос: что лучше?...пять матчей с результатом 0-1 не в твою пользу или 0-4 в одном матче...независимо от качества игры, наших предпочтений, с турнирной точки зрения лучше упустить 3 очка, чем 15, даже если, предположим, во всех 5 проигранных матчах команда смотрелась достойно...в этом и парадокс: мы хотим всё и сразу: хороший футбол, хорошие результаты и "Милан" образца прошлого десятилетия...но мы не в ФИФЕ, где можно взять и за несколько часов сделать команду чемпионом, мы в суровой реальности, где для этого нужны годы...поэтому я не вижу пока "криминала" в действиях Монтеллы, ему дали ресурсы, время и цель - его право как использовать первое для достижения второго...а теперь немного о величии Милана...на мой взгляд, можно будет говорить о величии, когда Милан всерьёз будет составлять конкуренцию Ювентусу в борьбе за скудетто...но тогда второй вопрос: а готов ли нынешний Милан к такой конкуренции?...моё мнение: нет, он сыроват как по игре, так и по подбору исполнителей...поэтому придется нам ждать как минимум ещё одной трансферной компании и надеяться, что к этому моменту Милан будет слаженной, боеспособной командой, нуждающейся в точечном усилений нескольких позиций...Так что, резюмируя вышесказанное, пока рано говорить о каком-то кризисе или провале, просто надо дать время клубу и команде довести "китайский" проект Милана до ума, а вот потом,можно критиковать сколько душе угодно...)))

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 сентября 2017, 19:47

      бомбардир. потому что постоянно выпускает статьи про новых чемпионов, тот тереке то локо щас милан облизали

      0
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      Рейтинг: +185

      Des79 11 сентября 2017, 18:01

      Милан великий клуб с большим потенциалом, должен восстановить свой статус

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      TaPaHTuHo 11 сентября 2017, 13:53

      Физрук

      1
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