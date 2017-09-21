Голы, деньги и скандалы. Как Неймар провел эти полтора месяца в «ПСЖ» (очень насыщенно)

Принес пользу клубу на поле
С результативностью у бразильца точно все в порядке – по итогам пяти туров уже девять очков по системе «гол плюс пас». Больше половины из них Неймар набрал в игре с «Тулузой» (6:2), где исполнил дубль из голов и хет-трик из передач. В Лиге чемпионов тоже стартовал с забитого мяча и голевого паса в первой игре с «Селтиком» (5:0). По обостряющим передачам и обводкам Неймар сейчас – абсолютный лидер французского чемпионата. Впрочем, этого тоже ждали.
Назвал клоуном президента «Барселоны»
Произошло это после большого интервью Жозепа Бартомеу, в котором глава «Барселоны» не скрывал расстройства из-за трансфера Неймара и претензий к бразильцу по ряду моментов. В ответ на это Неймар дал короткий в инстаграме под фотографией Бартомеу: «Этот президент – клоун» – и добавил ряд смайликов. Вот такая реакция.
Пожаловался на свой бывший клуб
Неймар обратился в ФИФА по поводу невыплаты «Барселоной» второй части бонуса в размере 26 миллионов евро. Притом ранее клуб хотел взыскать с Неймара первую часть бонуса, выплаченную за подписание нового договора, а также 8,5 млн евро за возмещение убытков и 10% за просроченную задолженность. Чем закончатся споры Неймара с «Барселоной» – неизвестно.
Сорвал трансфер Луана в «Спартак»
Да-да, уже как игрок «ПСЖ» Неймар поговорил с форвардом «Гремио» Луаном, которым сильно интересовался «Спартак». Неймар, как и нападающий «Ман Сити» Габриэл Жезус, посоветовали Луану выбрать более серьезный клуб. В общем, тоже повлиял на возможный трансфер, который в итоге не состоялся вообще. В «Спартак» отправился одноклубник Педро Роша, а Луан остался мечтать о Европе дальше.
Влип в два скандала за несколько дней
После игры с «Селтиком» Неймар отказался пожимать руку защитнику Энтони Ролстону, который весь матч окучивал его по ногам и вечно что-то кричал в его адрес. Впрочем, доставалось не только бразильцу – в середине поля Ролстон едва не убил Мотту, но каким-то чудом избежал удаления. Неймар с таким игроком дружить не захотел, на что шотландцы тут же стали жаловаться после игры.
Неймара все это уже особо не интересовало. Оказалось, впереди поджидала еще более интересная ситуация. В матче шестого тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Лион» Алвес не дал Кавани пробить штрафной, передав мяч Неймару. В ответ на это Кавани не дал Неймару пробить пенальти. Обе попытки, кстати, были загублены, что еще больше повлияло на ситуацию.
Говорят, в раздевалке игроки едва не подрались, а Неймар затем отписался в инстаграме от аккаунта Кавани. Весь этот цирк произошел в воскресенье, а обсуждают его и спустя четыре дня.
Первый скандал Неймара в «ПСЖ». Что случилось?
Футболки с его именем уже принесли 12 миллионов евро
За месяц «ПСЖ» продал 120 тысяч маек с именем Неймара. Дошло до того, что в Nike уже опасаются, не будут ли выкуплены в ближайшее время все изготовленные футболки с Неймаром. Впрочем, прибыль компании, производящей экипировку, уже существенна – именно ей уходит значительная часть денег, тогда как «ПСЖ» достается лишь определенная сумма по контракту, а также бонус от продажи футболок.
Своим переходом спровоцировал УЕФА на проверку «ПСЖ»
Впрочем, в клубе на это отреагировали очень спокойно. «ПСЖ» удивлен тем фактом, что организация намерена сделать это, несмотря на то, что мы информировали обо всех переходах. Клуб не сомневается в том, что сможет доказать свое соответствие финансовым правилам УЕФА в сезоне-2017/18», — говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».
«Если я хочу быть популярным, как Платини, то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков», – отметил президент УЕФА Александер Чеферин. В действительности же мало кто верит в серьезные санкции в отношении парижского клуба.
Поднял интерес к французскому чемпионату
В цифрах на данный момент это не отразишь, однако есть данные о посещаемости «Парк де Пренс» – теперь на домашние матчи «ПСЖ» ходят на несколько тысяч болельщиков больше чем раньше. Остальное еще предстоит выяснить – и общую посещаемость, и ТВ-рейтинги, и многое другое, что связано с французской Лигой 1. Уже сейчас понятно, что прирост там будет, очень интересно, какой именно. А для всего чемпионата переход Неймара – еще и великолепный маркетинговый шаг.