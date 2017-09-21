Голы, деньги и скандалы. Как Неймар провел эти полтора месяца в «ПСЖ» (очень насыщенно)

Принес пользу клубу на поле

С результативностью у бразильца точно все в порядке – по итогам пяти туров уже девять очков по системе «гол плюс пас». Больше половины из них Неймар набрал в игре с «Тулузой» (6:2), где исполнил дубль из голов и хет-трик из передач. В Лиге чемпионов тоже стартовал с забитого мяча и голевого паса в первой игре с «Селтиком» (5:0). По обостряющим передачам и обводкам Неймар сейчас – абсолютный лидер французского чемпионата. Впрочем, этого тоже ждали.

Назвал клоуном президента «Барселоны»

Произошло это после большого интервью Жозепа Бартомеу, в котором глава «Барселоны» не скрывал расстройства из-за трансфера Неймара и претензий к бразильцу по ряду моментов. В ответ на это Неймар дал короткий в инстаграме под фотографией Бартомеу: «Этот президент – клоун» – и добавил ряд смайликов. Вот такая реакция.

Пожаловался на свой бывший клуб

Неймар обратился в ФИФА по поводу невыплаты «Барселоной» второй части бонуса в размере 26 миллионов евро. Притом ранее клуб хотел взыскать с Неймара первую часть бонуса, выплаченную за подписание нового договора, а также 8,5 млн евро за возмещение убытков и 10% за просроченную задолженность. Чем закончатся споры Неймара с «Барселоной» – неизвестно.

Сорвал трансфер Луана в «Спартак»

Да-да, уже как игрок «ПСЖ» Неймар поговорил с форвардом «Гремио» Луаном, которым сильно интересовался «Спартак». Неймар, как и нападающий «Ман Сити» Габриэл Жезус, посоветовали Луану выбрать более серьезный клуб. В общем, тоже повлиял на возможный трансфер, который в итоге не состоялся вообще. В «Спартак» отправился одноклубник Педро Роша, а Луан остался мечтать о Европе дальше.

Влип в два скандала за несколько дней

После игры с «Селтиком» Неймар отказался пожимать руку защитнику Энтони Ролстону, который весь матч окучивал его по ногам и вечно что-то кричал в его адрес. Впрочем, доставалось не только бразильцу – в середине поля Ролстон едва не убил Мотту, но каким-то чудом избежал удаления. Неймар с таким игроком дружить не захотел, на что шотландцы тут же стали жаловаться после игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Неймара все это уже особо не интересовало. Оказалось, впереди поджидала еще более интересная ситуация. В матче шестого тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Лион» Алвес не дал Кавани пробить штрафной, передав мяч Неймару. В ответ на это Кавани не дал Неймару пробить пенальти. Обе попытки, кстати, были загублены, что еще больше повлияло на ситуацию.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Говорят, в раздевалке игроки едва не подрались, а Неймар затем отписался в инстаграме от аккаунта Кавани. Весь этот цирк произошел в воскресенье, а обсуждают его и спустя четыре дня.

Первый скандал Неймара в «ПСЖ». Что случилось?

Футболки с его именем уже принесли 12 миллионов евро

За месяц «ПСЖ» продал 120 тысяч маек с именем Неймара. Дошло до того, что в Nike уже опасаются, не будут ли выкуплены в ближайшее время все изготовленные футболки с Неймаром. Впрочем, прибыль компании, производящей экипировку, уже существенна – именно ей уходит значительная часть денег, тогда как «ПСЖ» достается лишь определенная сумма по контракту, а также бонус от продажи футболок.

Своим переходом спровоцировал УЕФА на проверку «ПСЖ»

Впрочем, в клубе на это отреагировали очень спокойно. «ПСЖ» удивлен тем фактом, что организация намерена сделать это, несмотря на то, что мы информировали обо всех переходах. Клуб не сомневается в том, что сможет доказать свое соответствие финансовым правилам УЕФА в сезоне-2017/18», — говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».

«Если я хочу быть популярным, как Платини, то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков», – отметил президент УЕФА Александер Чеферин. В действительности же мало кто верит в серьезные санкции в отношении парижского клуба.

Поднял интерес к французскому чемпионату

В цифрах на данный момент это не отразишь, однако есть данные о посещаемости «Парк де Пренс» – теперь на домашние матчи «ПСЖ» ходят на несколько тысяч болельщиков больше чем раньше. Остальное еще предстоит выяснить – и общую посещаемость, и ТВ-рейтинги, и многое другое, что связано с французской Лигой 1. Уже сейчас понятно, что прирост там будет, очень интересно, какой именно. А для всего чемпионата переход Неймара – еще и великолепный маркетинговый шаг.