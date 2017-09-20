Кто из русских футболистов играет в необычных странах

а турция тут при чем?
а турция тут при чем?
Иппей Шинозука - японец, играет в Японии. Что странного и необычного?
Япония - довольно таки футбольная страна. Особенно учитывая проигрыш сб России Японии в 2002 на ЧМ. Тогда забил Дзюнити Инамото, поигравший в своей карьере в Англии, Германии, Испании, Турции. Японские футболисты уже лет 20 играют в Европе, некоторые блистают.
А что на счёт Суслова и Молокоедова?
Офигенно "необычные" страны)) Что у автора было по географии? Устойчивый "кол"? Ведь это- такая экзотика- Литва. Финка, Турция))) Хотя наши и в Монголии играют, но автор не в курсе.
Особо гордится нечем!!...
наши везде