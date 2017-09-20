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    Кто из русских футболистов играет в необычных странах


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    Голосов: 8
    20.09.2017 10:00
    Билялетдинов, Дьяков, Комличенко и другие – в подборке «Бомбардира».

    10 футболистов, которые мотивируют пойти в тренажерку

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир
    Рейтинг: 2 Голосов: 8
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 21 сентября 2017, 19:30

      а турция тут при чем?

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 21 сентября 2017, 02:57

      Иппей Шинозука - японец, играет в Японии. Что странного и необычного?
      Япония - довольно таки футбольная страна. Особенно учитывая проигрыш сб России Японии в 2002 на ЧМ. Тогда забил Дзюнити Инамото, поигравший в своей карьере в Англии, Германии, Испании, Турции. Японские футболисты уже лет 20 играют в Европе, некоторые блистают.

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Sola 25 сентября 2017, 10:27

      В России родился, может быть?

      -1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 сентября 2017, 00:11

      А что на счёт Суслова и Молокоедова?

      0
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      Рейтинг: +31

      вазззз 20 сентября 2017, 23:57

      Офигенно "необычные" страны)) Что у автора было по географии? Устойчивый "кол"? Ведь это- такая экзотика- Литва. Финка, Турция))) Хотя наши и в Монголии играют, но автор не в курсе.

      4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 сентября 2017, 21:24

      Дьяков то не в необычной стране играет а довольно сильном чемпионате и футбольной стране

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Fabbro 20 сентября 2017, 19:43

      У Шинозуки гражданство РФ? Мдааа...

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 > Fabbro 21 сентября 2017, 01:37

      у него мать русская.

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 20 сентября 2017, 18:49

      А Гондурасе играют?

      0
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      Рейтинг: +19

      hasek74 20 сентября 2017, 17:58

      В Монголии парень играет тоже...

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      Рейтинг: +100

      petrovich666 > hasek74 20 сентября 2017, 20:31

      Шуудан?

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 сентября 2017, 16:31

      Особо гордится нечем!!...

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 сентября 2017, 16:06

      наши везде

      0
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