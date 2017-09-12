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  • Самая удивительная команда этой Лиги чемпионов. Что нужно о ней знать?

Самая удивительная команда этой Лиги чемпионов. Что нужно о ней знать?

«Карабах» – лучшая команда Азербайджана?

Абсолютно точно. «Карабах» выиграл четыре последних чемпионата Азербайджана и приплюсовал к этому три кубка страны – на сегодняшний день он абсолютный гегемон в своем первенстве.

С кем «Карабах» играл в квалификации?

Чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов, главной команде Азербайджана потребовалось три отборочных раунда. Начав заход на Лигу чемпионов еще в июле, «Карабах» последовательно победил «Самтредиа» из Грузии (5:0 дома и 0:1 в гостях – 6:0 в сумме), молдавский «Шериф» (0:0 дома и 1:2 в гостях) и чемпиона Дании «Копенгаген» (1:0 дома и 2:1 в гостях – проход дальше за счет гостевого гола).

Фанаты «Карабаха» празднуют выход их команды в групповой этап Лиги чемпионов.

Победа над «Копенгагеном» – главное достижение в истории «Карабаха». До этого клуб регулярно выступал в групповом этапе Лиги Европы, но в Лиге чемпионов он так далеко еще не забирался.

«Карабах» – команда из какого города?

Из города Агдам, который в начале девяностых перешел под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики во время Карабахской войны. До военных событий «Карабах» проводил матчи в родном Агдаме, с середине девяностых до апреля 2009 года – в Баку. Потом был шестилетний период, когда «Карабах» играл в футбол на стадионе Олимпийского комплекса в поселке Кузанлы (Агдамский район).

С сентября 2015-го новый флагман азербайджанского футбола переехал на стадион «Азерсун Арена», расположенный в Сураханском районе города Баку. С этого времени «Карабах» фактически относится к столичным командам. Домашние еврокубковые матчи «Карабах» проводит на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Вместимость арены – более 30 тыс. зрителей.

Кто спонсирует «Карабах»?

Azersun Holding – крупнейшая в стране компания в области производства продовольственных товаров, торговли и сельского хозяйства. Azersun поставляет на рынок овощи, зерно, бобовые, консервы, чай, шоколад, молоко, бумажные изделия и др. Примерный бюджет «Карабаха» – 12 миллионов евро и более.

Кто тренирует и кто играет?

Неизменный главный тренер «Карабаха» с 2008 года – Гурбан Гурбанов, лучший бомбардир в истории сборной Азербайджана. В 2012 году Гурбанов ездил на стажировку в «Барселону», где в том числе пообщался с Хосепом Гвардиолой. Результаты команды под его руководством говорят сами за себя: «Карабах» собирает одно золото за другим и уже добрался до группового этапа ЛЧ.

Главный тренер «Карабаха» – Гурбан Гурбанов.

В составе «Карабаха» достаточно иностранцев: есть игроки из Испании, Бразилии, ЮАР, Польши, Боснии, Норвегии и даже из Гаити. Самый дорогой футболист команды (согласно transfermarkt.com) – 27-летний бразилец Педро Энрике, выступающий на позиции левого полузащитника. Он перешел в «Карабах» на правах аренды из греческого ПАОКа и пообещал сделать все возможное ради успеха своего нового клуба в Лиге чемпионов:

«Интересовался удачами и задачами «Карабаха» до перехода. Знал о команде, о ее болельщиках и о Баку. Знаю, что «Карабах» играл с моим бывшим клубом ПАОК, куда я перешел зимой. «Карабах» впервые завоевал право играть в группе Лиги чемпионов. Я приехал сюда помочь клубу в этом турнире. Сделаю все ради успехов «Карабаха».

Одна из главных звезд «Карабаха» – бразильский полузащитник Ричард Алмейда, выступающий за сборную Азербайджана после получения второго гражданства. Еще одно знакомое имя – испанец Мичел, имеющий опыт выступлений за «Бирмингем» и «Хетафе».

В биографии капитана команды Рашада Садыгова есть любопытный пункт: в 2006 году он вернулся в Азербайджан из чемпионата Турции, но в Азербайджане уже закрылось трансферное окно. Тогда Садыгов использовал свое знакомство с капитаном сборной Азербайджана по баскетболу и полгода отыграл за баскетбольную команду первой лиги – «НТД Сервис Девон».

Играющий тренер «НТД Сервис Девон» Тимур Изабакаров отметил таланты Садыгова:

«Когда Рашад Садыгов впервые появился на тренировке нашей команды, у нас это, может, и вызвало какую-то иронию. Но уже во время тренировки мы убедились, что он умеет играть, что еще раз свидетельствует о том, что если человек талантлив, то он талантлив во всем. Можно сказать, что для первой лиги он очень даже хороший баскетболист».

Сегодня Садыгов выведет свою команду на поле «Стэмфорд Бридж». Прочитать прогноз «Бомбардира» на эту игру можно тут.

Лига чемпионов Лига чемпионов Карабах Мичел Садыгов Рашад Алмейда Ричард Энрике Педро Гурбанов Гурбан
Комментарии (9)
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Черкизовский Кот
1505225967
Удачи Карабаху!!!
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fosterwow
1505227348
go KAPA6AX!!!
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valeh172
1505229809
Огромное спасибо Администрации сайта за эту статью. А Карабаху удачи.
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giluxa1963
1505229899
карабах попортит нервишки в группе
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insider_retro
1505231084
Хорошо изложено... В своей местности парни, конечно, не от сохи.... Запредельно мотивированы!!... Будут рубиться за себя и того парня!!... Успехов!...)
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RLoko
1505232492
Спасибо за статью. Карабаху успехов.
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Dellleone
1505234256
Карабаху победы но думаю ничьей могут добиться на сверхмлтивации и если Челси их недоотценит.
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vasiok74
1505246941
уже большой достижения что вообще попали в группу.выиграть против таких грандов-не думаю.но нервы потрепать именитым клубам,вполне по силам.
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RJM555
1505287001
Чувствовалось, что у футболистов Карабаха дрожали коленки. Надо было просто играть футбол раскованно тем более знали, что им не победить Челси.
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