Смолов уходит в «Спартак» или «Зенит»? Разбираемся в ситуации

Что Смолов сделал в новом сезоне

Немногое. Несмотря на два мяча в ворота «Динамо», Смолов пока совсем не в лучшей форме. Из-за травмы его старт в новом сезоне затянулся на месяц. На поле Смолов появился лишь 17 августа, через десять дней отыграл свой первый полный матч (в котором и сделал дубль). Без сомнений, он остается лидером своего клуба и будет таковым и дальше, если никуда не уйдет. Сейчас Смолову – 27, на высоком уровне еще можно поиграть как минимум три-четыре года.

Нужно ли уходить

Уходить ли из зоны комфорта – тяжелый вопрос. Здесь же – вопрос мотивации. Интересно ли Смолову в третий раз штурмовать список лучших бомбардиров? Хочется ли ему играть в чемпионате, где все давным-давно знакомо? «Краснодар» больше не выступает в еврокубках – как быть с этим? С другой стороны, если уйти в другой чемпионат, есть риск лишиться игровой практики перед домашним чемпионатом мира.

Что говорит сам футболист

Смолов не скрывает: хочется в Европу. «Рассчитываю уехать летом», – рассказывал футболист в конце прошлого года. Впрочем, именно зимой он едва не сменил чемпионат:

«Очень долго ждал перехода в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. А потом были китайцы, которым тяжело отказать. Они правда предлагали больше 10 миллионов евро в год, было официальное предложение «Краснодару». И, скорее всего, договорились бы, так как в моем контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю»

Что было летом

Кубок конфедераций, гол в ворота Новой Зеландии, слезы после игры с Мексикой. И ужасающая статистика: всего три выигранных единоборства из 28 в матчах с мексиканцами и португальцами. Уже тогда стало понятно, едва ли Смолов покинет наш чемпионат, хотя испанские СМИ были уверены в интересе к нему со стороны «Депортиво». Но шансы на уход из «Краснодара» в любом случае не снизились: на футболиста по-прежнему претендовали «Спартак» и «Зенит».

Что не пошло со «Спартаком»

Смолов наверняка бы играл за «Спартак» уже сейчас, если бы не одна деталь. Небольшая, но сильно повлиявшая на трансферный расклад.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что касается прописанной в контракте Смолова суммы выкупа, то, ясное дело, клуб, затративший на укрепление к Лиге чемпионов один миллион евро (аренда за Пашалича), никак не выложит 30 миллионов на Федора. Сам же Смолов, по слухам, совсем не против поиграть за «Спартак», но у владельца «Краснодара» свои принципы.

Почему Смолов в «Спартаке» – это ужасно

Что не пошло с «Зенитом»

Здесь варианты были самые разные.

Выплата полной суммы выкупа – то есть 30 миллионов евро; Обмен Смолова на Кокорина плюс Молло; Обмен Смолова на Дзюбу;

Первый вариант при уже состоявшихся тратах «Зенита» представить довольно тяжело. Во втором случае «Краснодару» не нужен Молло, но на Кокорина и 10 миллионов евро клуб был согласен. Сейчас же, особенно учитывая феноменальную форму Кокорина, говорить о нем вообще не имеет смысла. Третий пункт сейчас активно обсуждается, хотя недавно и было заявлено, что Дзюба за «Краснодар» играть не будет. Впрочем, до закрытия трансферного окна еще есть время и произойти может все что угодно.

Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?

Почему говорят о срыве трансфера в «Зенит»

По информации популярного телеграм-каналя «Ненобель», где публикуются анонимные инсайды о русском футболе, агенты Смолова Герман Ткаченко и Кахор Муминов выбивают серьезную зарплату для своего клиента, требуя при этом большую комиссию и за свои услуги. В «Зените» на условия агентов не соглашаются, поскольку это не соответствует подходу клуба к трансферной политике в целом.

Как тут неожиданно затесался ЦСКА

Пять дней назад в СМИ вдруг появилась информация о возможном переходе Смолова в ЦСКА. Условия, правда, смущали – «бесплатная аренда со стопроцентной выплатой зарплаты». И все это – просто из-за отсутствия мотивации футболиста после вылета из еврокубков. Но верится в такой расклад не слишком.

Ситуация на сегодня

Резюмируя всю информацию: вероятность отъезда Смолова в Европу пока еще существует: варианты – Бундеслига или чемпионат Турции. Со «Спартаком» у Сергея Галицкого личные трения, а вариант с ЦСКА кажется фантастическим, так что Лига чемпионов и в этот раз наверняка останется без Смолова.

Судя по тому, какой вектор выбран руководством «Зенита» в отношении трансферов, с одной стороны, Смолов под него вполне подходит (сильный российский игрок), с другой – совсем нет (тратиться еще и на агентов – не хотят), но переход все-таки исключать пока не стоит. До конца трансферного окна осталось полтора дня.

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