Смолов уходит в «Спартак» или «Зенит»? Разбираемся в ситуации

Что Смолов сделал в новом сезоне
Немногое. Несмотря на два мяча в ворота «Динамо», Смолов пока совсем не в лучшей форме. Из-за травмы его старт в новом сезоне затянулся на месяц. На поле Смолов появился лишь 17 августа, через десять дней отыграл свой первый полный матч (в котором и сделал дубль). Без сомнений, он остается лидером своего клуба и будет таковым и дальше, если никуда не уйдет. Сейчас Смолову – 27, на высоком уровне еще можно поиграть как минимум три-четыре года.
Нужно ли уходить
Уходить ли из зоны комфорта – тяжелый вопрос. Здесь же – вопрос мотивации. Интересно ли Смолову в третий раз штурмовать список лучших бомбардиров? Хочется ли ему играть в чемпионате, где все давным-давно знакомо? «Краснодар» больше не выступает в еврокубках – как быть с этим? С другой стороны, если уйти в другой чемпионат, есть риск лишиться игровой практики перед домашним чемпионатом мира.
Что говорит сам футболист
Смолов не скрывает: хочется в Европу. «Рассчитываю уехать летом», – рассказывал футболист в конце прошлого года. Впрочем, именно зимой он едва не сменил чемпионат:
«Очень долго ждал перехода в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. А потом были китайцы, которым тяжело отказать. Они правда предлагали больше 10 миллионов евро в год, было официальное предложение «Краснодару». И, скорее всего, договорились бы, так как в моем контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю»
Что было летом
Кубок конфедераций, гол в ворота Новой Зеландии, слезы после игры с Мексикой. И ужасающая статистика: всего три выигранных единоборства из 28 в матчах с мексиканцами и португальцами. Уже тогда стало понятно, едва ли Смолов покинет наш чемпионат, хотя испанские СМИ были уверены в интересе к нему со стороны «Депортиво». Но шансы на уход из «Краснодара» в любом случае не снизились: на футболиста по-прежнему претендовали «Спартак» и «Зенит».
Что не пошло со «Спартаком»
Смолов наверняка бы играл за «Спартак» уже сейчас, если бы не одна деталь. Небольшая, но сильно повлиявшая на трансферный расклад.
Что касается прописанной в контракте Смолова суммы выкупа, то, ясное дело, клуб, затративший на укрепление к Лиге чемпионов один миллион евро (аренда за Пашалича), никак не выложит 30 миллионов на Федора. Сам же Смолов, по слухам, совсем не против поиграть за «Спартак», но у владельца «Краснодара» свои принципы.
Почему Смолов в «Спартаке» – это ужасно
Что не пошло с «Зенитом»
Здесь варианты были самые разные.
- Выплата полной суммы выкупа – то есть 30 миллионов евро;
- Обмен Смолова на Кокорина плюс Молло;
- Обмен Смолова на Дзюбу;
Первый вариант при уже состоявшихся тратах «Зенита» представить довольно тяжело. Во втором случае «Краснодару» не нужен Молло, но на Кокорина и 10 миллионов евро клуб был согласен. Сейчас же, особенно учитывая феноменальную форму Кокорина, говорить о нем вообще не имеет смысла. Третий пункт сейчас активно обсуждается, хотя недавно и было заявлено, что Дзюба за «Краснодар» играть не будет. Впрочем, до закрытия трансферного окна еще есть время и произойти может все что угодно.
Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?
Почему говорят о срыве трансфера в «Зенит»
По информации популярного телеграм-каналя «Ненобель», где публикуются анонимные инсайды о русском футболе, агенты Смолова Герман Ткаченко и Кахор Муминов выбивают серьезную зарплату для своего клиента, требуя при этом большую комиссию и за свои услуги. В «Зените» на условия агентов не соглашаются, поскольку это не соответствует подходу клуба к трансферной политике в целом.
Как тут неожиданно затесался ЦСКА
Пять дней назад в СМИ вдруг появилась информация о возможном переходе Смолова в ЦСКА. Условия, правда, смущали – «бесплатная аренда со стопроцентной выплатой зарплаты». И все это – просто из-за отсутствия мотивации футболиста после вылета из еврокубков. Но верится в такой расклад не слишком.
Ситуация на сегодня
Резюмируя всю информацию: вероятность отъезда Смолова в Европу пока еще существует: варианты – Бундеслига или чемпионат Турции. Со «Спартаком» у Сергея Галицкого личные трения, а вариант с ЦСКА кажется фантастическим, так что Лига чемпионов и в этот раз наверняка останется без Смолова.
Судя по тому, какой вектор выбран руководством «Зенита» в отношении трансферов, с одной стороны, Смолов под него вполне подходит (сильный российский игрок), с другой – совсем нет (тратиться еще и на агентов – не хотят), но переход все-таки исключать пока не стоит. До конца трансферного окна осталось полтора дня.
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