«Спартак» покупает бразильца, которым интересовалась «Барса». Кто он такой?

Справка

Луан − бразильский нападающий, победитель Олимпийских в составе сборной Бразилии. Ему 24 года, всю взрослую карьеру он провел в «Гремио». Его статистика в нынешнем сезоне − 13 голов и пять результативных передач в 21 матче. Именно поэтому «Спартак» так усердно торгует трансфер Луана − он может с ходу добавить качестве атаке красно-белых.

Почему он до сих пор не уехал в Европу?

Потому что поздно начал. Футбольная карьера Луана стартовала, когда ему было 18, − до этого он играл в футзал и оттачивал технику. Молодежная команда «Гремио» купила Луана в 19-летнем возрасте; поначалу игроку нужно было привыкнуть к нагрузкам большого футбола и физически окрепнуть. Освоившись в новой роли, Луан пробился в основу «Гремио» и окончательно закрепился в ней к сезону 2014/15. Дальше был вызов в олимпийскую сборную, победа на играх в Рио, а также выигрыш Кубка Бразилии − все это пришлось на 2016-й.

Кто уже интересовался Луаном?

Очень серьезные клубы вплоть до «Барселоны». В том самом 2016-м каталонцы делали предложение «Гремио», но клубы не сошлись в цене, так как бразильская сторона запросила около 30 млн евро. С той же проблемой столкнулся и «Интер»: в Милане посчитали, что 20 миллионов за Луана будет достаточно, но в «Гремио» ответили отказом.

Впрочем, сейчас в Бразилии точно не будут завышать цену: у Луана остался год по контракту, и он не собирается его продлевать. Не продать форварда этим летом − значит потерять в деньгах, чего «Гремио» не допустит. 20 миллионов, которые предлагает «Спартак», будет достаточно для трансфера.

В чем крутость Луана?

У игрока есть две фишки. Во-первых, он может сыграть на любой позиции в нападении − центрального форварда, левого/правого вингера и оттянутого нападающего. Во-вторых, футзальное прошлое наложило отпечаток на технику Луана − взгляните на его дриблинг (смотреть с 2:30).

Сложный характер

У трансфера Луана в Россию есть и противники. Нобель Арустамян говорит следующее:

«У Луана очень сложный характер, и он имеет проблемы с поведением в «Гремио». Если «Спартак» его купит, то это будет самая большая сделка для клуба. Говорят про 20 миллионов евро. И я этому поражаюсь. Красно-белые готовы инвестировать такие деньги в молодого футболиста из Бразилии с очень сложным характером? Если мы возмущаемся поведением Адриано, то что будет делать Луан?».

За спиной Луана действительно есть несколько конфликтов: когда он отказался от продления контракта с «Гремио», болельщики клуба освистали игрока и забросали его машину попкорном. Кроме того, Луан разъезжал на высокой скорости в автомобиле с просроченной регистрацией и даже не имея прав − просто гонял по Рио Бранко, не обращая внимания на полицейский патруль.

Корни поведения Луана − в детстве, проведенном в фавелах, где мальчик рос без отца и играл в футбол босиком. У него даже есть татуировка, содержащая фразу «Ты можешь покинуть фавелу, но фавела не покинет тебя никогда». Впрочем, в «Спартаке» наверняка об этом не думают − на первом месте стоят футбольные качества Луана, с которыми у него все в порядке.

Главное преимущество новичка красно-белых перед тем же Луисом Адриано заключается в том, что Восточная Европа для него − это новый вызов, а не серая рутина и скука после жизни в Милане. Приехав в Россию, Луан будет держать в голове возможный транзит в главные европейские чемпионаты. А чтобы переехать туда, ему понадобится много забивать.

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