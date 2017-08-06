Как самые популярные клубы России ведут соцсети. Исследование «Бомбардира»

Данные приведены на 28 июля

Как будем проводить разбор?

Посмотрим на публикации в соцсетях 8 ведущих команд РФПЛ за последние 2 недели, чтобы понять: их активность в социальных медиа, периодичность публикаций, а также фидбек от поклонников. Выявим тренды в работе наших клубов с аудиторией, а также поймем, какой тип контента они публикуют чаще. Контент в социальных медиа делится на три типа: информационный, развлекательный и продающий.

Важные пояснения

Информационный контент − контент, информирующий аудиторию о том, что произошло какое-то событие или что оно вот-вот случится. В соцсетях клуба это все новости, связанные с его жизнью, а также статистические выкладки, которые они стали активно публиковать после матчей.

Продающий контент – все те посты, что призывают купить билеты на матчи или абонементы на сезон.

Развлекательный контент – контент, занимающий досуг аудитории и делающий его более разнообразным. Это влоги и другие видео или фото, которые передают атмосферу вокруг команды. Сюда же относятся различные игры и конкурсы. В дальнейшем будет использован термин MatchDay. Им обозначают все мероприятия и активности, которые организует команда на территории стадиона в день матча для развлечения фанатов. Еще это способ заработка и формирование лояльности к клубу со стороны его поклонников.

«Спартак»

Практически полное отсутствие развлекательного контента и интерактива, а также продающего контента. Всего 2-3 поста в день и никакого влогового формата, который становится популярен среди клубов РФПЛ. Тем не менее, присутствуют также ставшие популярными статистические выкладки с InStat. На фоне других клубов лиги креатива в соцсетях чемпионам страны явно недостает.

«Зенит»

Много развлекательных рубрик: влог «Зенит-Арены», «Девушки Крестовского», «Скрытая камера». 5-6 постов в день. Также много продающего контента и активностей со спонсорами и партнерами. Спонсорских активностей больше, чем у всех рассмотренных клубов. Статистические выкладки – да.

Еще у «Зенита» однозначно самый крутой и ироничный твиттер.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

ЦСКА

5-6 постов в день, много развлекательного и продающего контента. Примеры развлекательного контента: влог «Арены ЦСКА», собственные программы «По коням», «Кони в городе» плюс послематчевые студии. Отдельно стоит отметить запущенный недавно конкурс ведущих CSKA TV. Отличный интерактив для увеличения интереса как к клубному каналу, так и в целом к соцсетям команды. Статистические выкладки тоже есть.

«Локомотив»

5-6 постов в день. Очень много развлекательного контента и интерактива. Много продающего контента, который очень здорово подается. Например, конкурс на получение специального абонемента с рюкзаком игрока «Локо» (внутри − все, что носят в нем футболисты клуба) в подарок. Влоговый формат – да, классная подача MatchDay мероприятий – тоже, Как и у ЦСКА, есть студии на домашних играх −перед и после игры.

Данные в среднем на один пост

«Динамо»

2-3 поста в день, присутствует интерактив, но подается довольно слабо. Имеются проекты со спонсорами, но их не так много на фоне других московских команд. Пример: кастомизированные консоли и геймпады со Львом Яшиным. Особенно непрезентабельно подаются мероприятия на стадионе перед домашними матчами. Статистику бело-голубые не показывают.

А еще «Динамо» −единственная популярная команда, которая закрыла комментарии к постам вконтакте, отрезав своим фанатам один из самых доступных способов общаться без отрыва от любимого клуба.

«Ростов»

2-3 поста в день. Мало интерактива и развлекательного контента. Недавно появилась активность в виде программы «КамераОлимпа», куда попадают все эпизоды игры, не запечатленные телевизионщиками. Статистики нет. Продающий контент подается весьма слабо. Неслучайно среди всех клубов этого списка, на «Ростов» чаще всего жалуются болельщики, когда пытаются купить билеты или атрибутику.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Краснодар»

2-3 поста в день. Неплохой продающий контент. В частности, специальное предложение по абонементам для бизнесменов. Интерактива маловато, и подается он весьма слабо. Статистические выкладки – да, влоговый формат – да, но также слабый. В целом соцсети «Краснодара», как и весь клуб в целом: активно растут, но до топ-уровня пока не дотягивают.

«Рубин»

2-3 поста в день. Практически ноль интерактива и активностей со спонсорами, а также продающего контента. Статистики и влогов нет. Зато на канале в ютубе есть бодрая рубрика от Ксении Маловой.

Данные в среднем на один пост

Итоги

Тренды

Клубы РФПЛ постепенно приходят к тому, чтобы развивать формат влогов, интегрируя в него моменты, которые не попадают в телевизионные трансляции. Также внедряют статистику, чтобы фанатам было удобно смотреть на цифры без перехода на площадки сторонних медиа. А еще клубные соцсети все чаще и активнее показывают жизнь не только главной команды, но и фарм-клубов/молодежки.

Самые активные клубы в соцсетях

«Зенит», «Локо», ЦСКА – эти клубы чаще всего публикуют посты, а также активнее других стараются находить креативные ходы, чтобы заинтересовать аудиторию и завоевать ее лояльность.

(21 марта 2022 года суд признал компанию Meta экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации)

Перспективы

Развитие MatchDay-мероприятий и их вкусная подача в соцсетях. На данный момент круче всех это делает «Локомотив».