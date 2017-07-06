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  • За кого «Арсенал» отдал 53 миллиона евро и побил свой трансферный рекорд

За кого «Арсенал» отдал 53 миллиона евро и побил свой трансферный рекорд

Самоуверенный снайпер

С Лаказеттом «Арсенал» однозначно станет больше забивать. 15, 27, 21, 28 – столько голов на счету Лаказетта в каждом из четырех последних сезонов в «Лионе». Там он бил пенальти и принимал все пасы партнеров, но форвардов с таким голевым чутьем в современном футболе мало. Лаказетт мог остаться в «Лионе», если бы клуб выиграл Лигу Европы. В этом европейском турнире француз тоже играл круто. В ответном полуфинальном матче с «Аяксом» он оформил дубль за минуту. Голы придают ему даже излишней самоуверенности. «Мы могли пройти «Аякс», если бы я был готов начать встречу с первых минут», – резюмировал Лаказетт общий неудачный исход противостояния. В «Арсенале» такая готовность влиять на результат только приветствуется.

Отказал «ПСЖ»

Месяц назад с предложением о переходе к Лаказетту обратился самый финансово обеспеченный клуб Франции – «ПСЖ», но Александр им отказал. Аргументировал он это тем, что Лига 1 для него уже не уровень в столице: «Представители «ПСЖ» встречались со мной, но Париж это не то, о чем я мечтал. Я сказал, что если и уйду из «Лиона», то только заграницу. «ПСЖ» − классный клуб, за последние пять лет парижане выиграли множество трофеев, но мне хочется попробовать свои силы в других ведущих лигах Европы». В итоге десятка «Лиона» вместо стабильно высокого Парижа выбрал «Арсенал», который даже не попал в Лигу чемпионов на новый сезон.

Любимчик Анри

Тьерри Анри, узнав, что долгая история с переездом Лаказетта на «Эмирейтс» все-таки заканчивается, радостно говорил: «Cчитаю его экстраординарным игроком. Он стал известен, благодаря своим очень сильным футбольным качествам, а главное – благодаря тому, что никогда не останавливается на одном уровне. Поздравляю его с приходом в «Арсенал»!

Александр ответил красиво: «Когда о тебе говорят такие люди, как Анри, это заставляет задуматься. Его слова помогают не забывать о том, о чем принято забывать в молодости. Они дают возможность осознать, что быть великим игроком – это тяжелый, каждодневный труд».

Парень с характером

В «Лионе» классно работала связка Лаказетта и Фекира. Остальным конкурентам за место в составе французский форвард просто не давал жизни. «Я чувствовал, что в клубе мне не рады. С некоторыми игроками были проблемы на поле. Не мог понять Лаказетта во время матчей и за пределами стадиона», – рассказывал ушедший в «Сельту» перспективный форвард Клаудио Бовю. «Лион» работал на продажу Лаказетта все последнее время. Команда зависела от него в игровом плане, но компенсировала этот недостаток будущей выгодой. Лаказетт привык и расслабился, но выторговал себе приличный трансфер, от которого все остались в плюсе.

«Арсенал» отдал за него 53 миллиона евро, чтобы сделать главным игроком в своем комбинационном футболе. «Лион» сможет получить еще 7 миллионов, если все получится.

Подписчик «Барсы»

Год назад «Барса» не успела подписать Пако Алькасера и мониторила рынок, отыскивая игрока на позицию центрфорварда. Лаказетт знал об этом и на всякий случай подписался на аккаунт каталонцев в твиттере. Кроме того, в интервью он признавался в любви к испанскому футболу и похвалил вообще всех: «Мне нравится футбол, в которые играют команды из Испании. «Барса», «Реал», «Атлетико» − все эти клубы очень хороши». Интернет-активность форварда в итоге не дала результатов, и пустовавшее место на банке стадиона «Ноу Камп» занял Пако Алькасер.

Не хочет играть в «бей-беги»

Лаказетт неспроста перешел туда, где очень любят комбинационный футбол. Ведь он плохо относится к моделе игры с забросами мяча вперед на долговязого центрфорварда. Вот что он рассказал за пару месяцев до перехода в «Арсенал»: «Этим летом я могу сменить обстановку. Я продолжу работать, надеясь, что у меня появятся хорошие варианты. Команда, в которую я перейду, должна играть в Лиге чемпионов и показывать хороший футбол – играть в пас, а не просто пинать мяч от штрафной до штрафной, не «бей-беги». Это мне не подойдет». С Лигой чемпионов, правда, не сложилось, но насчет игровой модели Лаказетт может быть спокоен.

Жертва президента

Летом-2015 для Лаказетта поначалу не отличалось от многих предыдущих – его хотели топ-клубы Европы, а президент «Лиона» обрывал все запросы. Но до этого Жан-Мишель Олас закинул в прессу информацию о том, что Лаказетт никуда не уйдет и, кроме того, станет самым высокооплачиваемым игроком команды с окладом более 4 миллионов евро в год. Французские СМИ, а также болельщики в соцсетях начали обвинять Ляказетта в алчности, из-за чего он даже несколько месяцев не давал прессе никаких комментариев.

Когда же все-таки дал, то не скрывал растерянности: «Я не понимаю, почему президент клуба поступил так со мной. Ему не стоило выносить финансовую сторону моего контракта на всеобщее обозрение. Это не вопрос денег, а вопрос уважения. Я всегда старался отдавать команде всего себя и в прошлом сезоне помог ей вернуться в Лигу чемпионов. У меня были неудачные игры, но они были связаны с болями в спине. Тем не менее, я выходил на поле даже с дискомфортом, и мне хотелось бы, чтобы меня поддерживали, а не угнетали еще больше, давая дополнительный повод меня покритиковать». Спустя пару месяцев после этого комментария, Жан-Мишель Олас назвал Лаказетта бесценным, а сам Александр снова пришел в форму и еще два сезона разрывал Лигу 1.

Таблица летних трансферов АПЛ

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Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Европа Лион Арсенал Ляказетт Александр
Комментарии (6)
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Pablo845
1499331099
Арсенал приобрел классного игрока!
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lisal
1499334756
Хорошее приобретения для Арсенала.
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Superviser77
1499337154
Если заиграет сразу, то ставлю на чемпионство Арсенала... Но нужно еще пару хороших игроков докупить.....
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84aivengo
1499363988
у венгера блаж на французских напов...
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серега кашин
1501245438
венгер сам француз, но после анри у него не было хороших напов
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