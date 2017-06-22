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  • Почему Канунников – хороший трансфер для «Спартака». И безальтернативный

Почему Канунников – хороший трансфер для «Спартака». И безальтернативный

На днях в РФПЛ прогремела новость: «Спартак» подпишет контракт с Максимом Канунниковым. У российского форварда оставался еще год соглашения с казанским «Рубином», но красно-белые готовы заплатить необходимые отступные. Нападающему же предлагают трехлетний контракт, условия которого уже согласованы.

Ранее бурлили разговоры о том, что Каннуникова вернут в «Зенит» в связи с новой политикой клуба по русским игрокам. Но спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания слухи опроверг: «Канунниковым мы вообще не интересовались». На этом фоне новость про «Спартак» появилась абсолютно неожиданно. Многие начали осуждать селекционное решение москвичей, но давайте посмотрим на ситуацию внимательнее.

Канунников провел, возможно, лучший сезон в карьере. Форвард сыграл 22 матча, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. В списке бомбардиров Максим занял 12-е место, но при этом из россиян пропустил вперед лишь троих – Дениса Глушакова, Артема Дзюбу и Федора Смолова. И все его семь голов были забиты с игры. В команде же россиянин финишировал по этому показателю на втором месте, пропустив вперед Жонатаса (девять мячей). Хотя кто знает, как бы повернулась ситуация, если бы Канунников не получил по ходу сезона травму бедра.

«Рубин» Грасии – это команда неоднородная, которая часто сама не понимала, во что играла. Как итог – девятое место в турнирной таблице. Испанец чаще всего придерживался схемы с двумя нападающими (Жонатас и Канунников). Если первый был на самом острие атаки, то второй был оттянут назад. По этой причине Канунников в этом сезоне забивал так разнообразно: то он открывался под проникающую передачу, то выигрывал борьбу наверху, то заряжал с дальней дистанции. В таком формате Канунников − универсал, да еще и с российским паспортом. И ведь ему всего 25.

Каррера нередко применял схему 4-2-3-1. Канунников уже играл в своих командах под нападающим с фланга, поэтому ему не составит труда адаптироваться к такой расстановке. А учитывая, что порой «Спартак» еле укладывался в лимит, то данная покупка выглядит логичной.

Многие удивляются, почему красно-белые не купили Смолова. Есть несколько причин. Во-первых, Галицкий не раз подчеркивал, что не отдаст россиянина конкурентам ни за какие деньги. Во-вторых, Федор действует больше на острие атаки, а здесь у «Спартака» и так есть, кому играть. В-третьих, главный форвард России неоднократно заявлял, что хочет в Европу. По словам агента Германа Ткаченко, футболиста год назад предлагали «Севилье», но испанцы взяли паузу, чтобы посмотреть, как Федор проявит себя в следующем сезоне. Так что у россиянина есть варианты уехать уже этим летом. И не только в Испанию.

Следующая претензия в том, почему «Спартак» не обратил внимания на Бухарова и Полоза из «Ростова». Александр в этом сезоне перезапустил карьеру и забил несколько очень важных мячей (чего только стоит тот самый гол в ворота «Манчестер Юнайтед в Лиге Европы), но он все-таки игрок таранного типа. В команде с итальянским тренером таким нападающим делать нечего. А вот Полоза красно-белые скауты наверняка просматривали, но здесь на рынке оперативнее всех сработал «Зенит», куда, по слухам, и уйдет Дмитрий. А еще один нападающий из «Ростова» Сердар Азмун вслед за Бердыевым отправится в «Рубин».

Кто еще из реальных вариантов у нас остался? Ари? Так ведь «Локомотив» подписал его еще на год, и вряд ли «Спартаку» он был особо нужен, хоть бразилец и провел сильный сезон. Кокорин? Ему камбэк в Москву строго запрещен, да и при Луческу он провел, пожалуй, худший свой сезон за долгие годы. Еще фамилии на ум приходят? Верно, из чемпионата России больше никого и нет.

При этом оправдывать сделку исключительно лимитом нельзя − Каррера не тот, кто ставит вперед футболиста только потому, что того требуют правила. Под это у него заготовлена своя половина поля целиком. Здесь, скорее, понадобился футболист атакующего плана, знающий лигу и местный менталитет, но уже давно играющий на высоком уровне.

Канунников оказывается единственным вариантом в РФПЛ для «Спартака», который ищет вариативность и универсальность в атаке. А вот сработает это или нет на деле – узнаем в новом сезоне.

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Спартак Канунников Максим
Комментарии (20)
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xColaz
1498124961
Кто такая Грасия?
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oyabun
1498125832
Дай бог чтобы Канунников "выстрелил" в Спартаке. Усиление край как необходимо. Особенно на фоне практически нулевой активности Спартака на трансферном рынке сейчас
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deimos88
1498129753
Не хуже Мельгарехо будет
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subbotaspartak
1498134009
На Еврокубки ротация нужна? Важна.
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30регион
1498138323
Лучше Полоз!!!
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серега кашин
1498145300
замена мельгарехо
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серега кашин
1498145392
про зобнина тоже говорили, что будет сидеть в запасе, а он стал незаменимым игроком основы
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insider_retro
1498147114
Должен выстрелить... Может, конечно, не для ЛЧ, но общую картину не испортит.... Возраст, паспорт, продуктивность, определённый опыт, мотивация на предстоящий сезон.... Да он рыть будет....
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карасевщина
1498162299
для российского лестера сенсации прошлого сезона канун нормально подойдет
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Beshanai_svin
1498163672
Нигде и никогда он ещё нормально не играл. Как большинство с российским паспортом - "вечно подающий надежды". Если только Каррера научит его играть в футбол... Сколько же их таких прошло через Спартак... Почему другие всё время покупают тех кто играет, а наши всё время тех "кто должен куда то выстрелить..."?
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