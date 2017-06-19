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  • Люди сборной России, ошибка Доннаруммы, самый молодой пресс-атташе. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Люди сборной России, ошибка Доннаруммы, самый молодой пресс-атташе. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Какая сборная обязательно должна приехать на ЧМ-2018

Сборная Исландии сейчас бьется в отборочной группе с хорватами и украинцами. Роман Абрамов признается в любви этой стране, напоминает, как мы все кайфовали от нее год назад и почему она обязательно должна приехать следующим летом в Россию.

Тест: реальное название клуба или нет?

«Терек» переименовали в честь первого президента Чечни − ФК «Ахмат». По мотивам этой истории сделали тест о самых необычных названиях футбольных команд.

«Недовольные фанаты могут сдохнуть, когда им будет угодно». Самые яркие люди, которых Слуцкий встретит в «Халл Сити»

Надоело обсуждать Слуцкого в «Халле», поэтому будем обсуждать «Халл» Слуцкого. Денис Беневольский изучил людей, с которыми будет работать российский тренер, и выделил четыре самых интересных персонажа. Например, бывшего игромана, который проходил лечение в клинике на Гавайях с наркоманами, где ел из квадратных тарелок (чтобы они не напоминали игральные фишки).

«За мои твиты прошлый директор клуба покрыл меня матом». Самый молодой пресс-атташе России, который стал звездой

Главное интервью недели. Николай Живоглядов пообщался со Станиславом Меркисом − пресс-атташе «Енисея», которому едва исполнилось 20 лет. Меркис еще в школьном возрасте стал звездой рунета, ведя фанатский твиттер о клубе, где делал самый дерзкий, креативный и небанальный контент. Сейчас он делает все то же самое, только более спокойно и уже официально. Респект таким парням.

Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

Красивая история о вундеркинде и символе возрождения знаменитого клуба оборвалась − Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Александр Плеханов изучил потенциально главную трансферную бомбу и уверен в двух вещах: 1) во всем виноват агент Мино Райола, 2) уход Доннаруммы − беда для всех.

Пять игроков, которых ошибочно не взяли в сборную России

Самый читаемый материал недели. Вытряхнули заявку сборной России и посмотрели, кого в ней не хватает. Например, лучшего форварда ФНЛ или самого успешного на данный момент русского футболиста в Европе.

Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

А тех, кого все-таки взяли, надо изучить получше. Для этого мы выпустили тест на знание фактов об игроках сборной. Вот вы, допустим, знаете, у кого в команде любимая группа − это «Сектор газа»?

Талант, алкоголизм и долги «молодого Моуринью». У Новой Зеландии самый чумовой главный тренер Кубка конфедераций

Самый молодой тренер в истории Кубка конфедераций насобирал себе такой бурный бэкграунд, что переплюнет истории более возрастных коллег. Болезнь отца, неудачная карьера, огромные проблемы с алкоголем − Новая Зеландия привезла очень интересного коуча.

«Наши центры помогают людям стать большими профессионалами». Чем крут самый возрастной футболист Кубка конфедераций

А самый возрастной футболист этого турнира старше тренера из предыдущего материала на два года. Рафе Маркесу − 38, но в нем по-прежнему полно огня. Если не на поле, то в жизни. Мексиканец поддерживает сограждан против радикальных действий президента США и развивает благотворительный фонд для детей из малообеспеченных детей.

За кого надо болеть на Кубке конфедераций (кроме России)

Семь авторов «Бомбардира» собрались в одном месте, чтобы рассказать, какую иностранную сборную они поддержат на турнире. В итоге кто-то поностальгировал о прошлом, кто-то призвал брать пример, а кто-то раскритиковал Кубок конфедераций и объяснил, почему в его условиях надо болеть только за Новую Зеландию.

Как болеют в единственной в России фан-зоне. Репортаж из Санкт-Петербурга

На Конюшенной площади в центре Питера есть фан-зона Кубка конфедераций, и это уникальное место, потому что ни в одном другом городе ее не установили. Никита Щербаков сходил туда во время матча сборной и очень подробно рассказал от атмосфере, качестве организации и ценах на пиво.

Комментарии (1)
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Karpathian
1497870186
интересная неделька выдалась
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