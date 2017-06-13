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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: реальное название клуба или нет?

    13 июня 2017
    «Бомбардир» придумал 11 бредовых названий для футбольных клубов. Но найдете ли вы среди них имена реальных команд? Попробуйте в новом тесте

    Рейтинг: 3.8 Голосов: 19
    Комментарии63
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 ноября 2018, 06:45

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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 17 ноября 2018, 21:57

      6

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      Рейтинг: +673

      life85 24 сентября 2018, 17:57

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      Рейтинг: +10

      ЛЮБИТЕЛЬ БАРСЫ 24 июля 2018, 20:25

      7

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      Рейтинг: +2523

      с13 29 мая 2018, 14:43

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 апреля 2018, 08:01

      ...Со второго раза - 11 / 11 !!!

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      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 16 апреля 2018, 19:31

      6...

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 апреля 2018, 13:14

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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 февраля 2018, 22:32

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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 февраля 2018, 21:53

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