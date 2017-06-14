«Недовольные фанаты могут сдохнуть, когда им будет угодно». Самые яркие люди, которых Слуцкий встретит в «Халл Сити»

Камил Гросицки

Взрывной поляк – один из немногих, кто тащил «Халл» в прошлом сезоне и еще не ушел из клуба. Вряд ли он в конце концов останется играть в Чемпионшипе, но пока он в «Халле» и один из самых колоритных игроков команды. Еще в семнадцать Камил пристрастился к казино и спускал на азартные игры всю зарплату и даже больше. В какой-то момент польская «Легия», в которой он тогда играл, перечисляла зарплату Гросицки ребятам, которым тот задолжал.

Вингер всю ночь просиживал в залах без окон и часов, а с утра выползал оттуда потрепанный и с пустыми карманами, после чего вялый отправлялся на тренировку. «Я потерял все деньги до последнего злотого и больше не хочу ходить по улицам, где есть казино», − рассказывал Гросицки о том тяжелом периоде своей жизни.

Боссы «Легии» тогда для профилактики отправили юношу на Гавайи – в центр реабилитации от различных зависимостей. Это были 33 дня с наркоманами, алкоголиками и такими же игроками, как он: «Нас кормили из квадратных тарелок, которые не напоминали бы игровые фишки. После этого месяца даже уборка в доме казалась мне счастьем».

После «Легии» он кутил в «Сьоне». Хоть и не играл, но пил и гонял по тихим швейцарским дорогам без прав. В итоге теперь уже швейцарцы обманули его и заставили подписать бумагу, по которой он отказывается от всей зарплаты. Дальше была «Ягеллония», и ее бешеный владелец, который следил за каждым шагом Гросицки. Покупал ли он презервативы или пытался тайком выпить пива – Цезарий Кулеша узнавал об этом и один раз даже ударил игрока прямо на выходе из бара. Такой жесткий контроль не прошел бесследно – Камил летал по полю в форме «Ягеллонии», заслужил приглашение в Турцию, затем в Англию и вышел вместе со сборной Польши в четвертьфинал чемпионата Европы.

Элдин Якупович

Якупович известен российским фанатам, как один из самых странных трансферов в истории московского «Локомотива». В России его вспоминают редко, да и сам он признает, что в нашей стране у него осталось мало контактов: «Я был молод, когда приехал в Россию, мне не хватало опыта. Я хотел остаться в «Локо», но в какой-то момент Пелицолли сделали первым номером, ничего мне не объяснив».

В дальнейшем его поносило по Швейцарии и Греции (за «Грассхопер» он даже забил), а затем босниец осел в «Халле». За 5 лет он сыграл критически мало – чуть больше 30 матчей, но именно в последнем сезоне неожиданно стал лучшим вратарем Англии.

Якупович тащил, казалось, безнадежные мячи и к концу зимы вышел на первое место среди киперов АПЛ по проценту отраженных ударов. Бенефисом боснийца стали игры с «МЮ» и «Ливерпулем», в которых «Халл» набрал четыре очка, а Элдин выуживал мячи из самых различных точек ворот, выведя из себя самого Ибрагимовича. «Он просто красуется перед камерами, отражая очередной удар», − злился швед. «Мне жаль, что я разозлил Ибру, он один из лучших в мире», − отвечал ему Элдин.

Наконец, он почувствовал в «Халле» любовь фанатов и доверие руководства и тренера. Так в Англии, пожалуй, было только раз, когда он уезжал в аренду в «Лейтон Ориент». «Тиграм» пришлось досрочно его вернуть из-за травмы основного вратаря. Тогда болельщик «Ориент» пообещал вычистить целую трибуну, если Элдин еще когда-нибудь наденет футболку его любимой команды. Босниец надел – болельщик сдержал обещание и получил в подарок фото с Якуповичем.

Дьемерси Мбокани

Парень из ДР Конго пугал защиту «Локомотива» и «Зенита» в матчах еврокубков в футболке «Андерлехта», а затем отправился в киевское «Динамо». Вместе с Юнесом Бельханда и Джермейном Ленсом он головокружительно стартанул, но потом увяз в конфликтах. Форвард стал лениться и чуть ли не каждую неделю высказываться в прессе о том, как ему плохо в Киеве. «Как-то раз моя жена привела сына на стадион. Он ждал папу на поле, но так и не дождался, ведь я снова просидел всю игру на лавке. Мой сын был так потрясен, что начал плакать прямо на трибуне. Такие эпизоды убивают морально. Если ничего не изменится, я буду вынужден покинуть Киев».

Президент клуба Игорь Суркис и главный тренер Сергей Ребров советовали Мбокани искать причины в себе. «Я не буду прогибаться ни под Мбокани, ни под кого бы то ни было еще. Если ему что-то не нравится, будет гнить во второй команде «Динамо», −жестко комментировал Суркис. Сергей Ребров был более сдержан в оценках, но тоже суров: «Мбокани? У него конфликт со мной, а не с руководством, давайте дождемся конца сезона, мне есть, о чем еще думать, кроме Дьемерси». В итоге после слухов о «Спартаке» Мбокани переехал в аренду к «Норвичу», а затем был продан в «Халл». Пока африканец играл за «канареек», чуть не погиб во время теракта в Брюсселе: «Это чудо, что я остался жив, спасибо моей жене. Это она сказала мне подождать племянника у входа еще несколько минут. Если бы я вошел в терминал аэропорта, неизвестно, что было бы со мной».

Ассем Аллам

Один из самых эксцентричных владельцев футбольных клубов АПЛ сумел за недолгое время стать главным любимцем, а затем главным врагом фанатов «Халла». Бизнесмен с состоянием более полумиллиарда евро вложил в клуб 60 миллионов и вернул его в высший дивизион. Фанаты команды были в восторге от неожиданно щедрого инвестора до тех пор, пока он не озаботился повышением прибыли со своего футбольного актива. По его задумке, «Халл Сити» надо переименовать в «Халл Сити Тайгерс». Потому что Аллам видел прямую взаимосвязь между привлекательностью названия компании и ростом доходов.

Не согласовав смену названия с лигой, бизнесмен поменял таблички на стадионе, чем вызвал у фанатов ярость. City Till We Die – одна из самых активных болельщицких группировок «Халла» − начала шумные протесты во время матчей, а затем в дело вступила и ФФА. На заседании организации было решено, что название – важная часть истории клуба, так что Аллам его не поменяет.

Муниципалитет Кингстон-Апон-Халла также отказал египтянину в выкупе стадиона для увеличения его вместимости. Аллам вспыхнул: «Недовольные фанаты могут сдохнуть, когда им будет угодно. В таком случае я продаю клуб в течение трех месяцев». Болельщики ответили баннером: «Сдохнем, когда захотим!». Как нетрудно догадаться, Аллам до сих пор владеет «Халлом» и продолжает инвестировать в него.