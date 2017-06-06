Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

На какие рок-группы похожи топовые футбольные клубы

«Милан» – Linkin Park

В 2003 году группа Linkin Park выпустила альбом «Meteora» и стала главной альтернативной рок-группой десятилетия. Музыка, которая до того релиза считалась унылым гитарным нытьем для девочек, вдруг превратилась в брутальное месиво с бьющимися стеклами, протестом поколения и антимилитаристскими гимнами. При этом Linkin Park совмещали рэп с тяжелым металлом и собирали на одном стадионе агрессивных скинхедов, бывших эмо и будущих хипстеров. Группа была едва ли не самой популярной и зарабатывающей в прошлом десятилетии.

В эти же годы клуб «Милан» рвал сначала итальянский, а потом и весь европейский футбол. В 2003 году команда (впервые за 26 лет) выиграла кубок Италии. Через год взяла чемпионат, еще через год – Лигу чемпионов.

Карло Анчелотти собирал в итальянском гранде убийц. Зеедорф, Индзаги, Неста, Каладзе, Пирло, Шевченко. Этот состав до сих пор вспоминают как сильнейший в XXI веке. И дело совсем не в том, что они выиграли Лигу чемпионов. «Милан» возродил весь итальянский футбол, великий когда-то, но уже глубоко завязший в политике и коррупции. Тот «Милан» затопил «Ювентус», но открыл дорогу «Интеру» Моуриньо. И главное – без него не было бы такой сборной Италии, которая в 2006 году стала чемпионом мира.

Спустя 15 лет шумевшие в нулевые Linkin Park и «Милан» скатились удивительно похожим образом. «Милан» продает активы китайцам и уныло борется за выход в Лигу Европы, LP наконец-то удовлетворяет мечты хейтеров и превращается в скучную поп-группу с дорогим райдером и дешевыми альбомами.

Триумф сменяется протухшим послевкусием.

«Бавария» − Metallica

Некоторые культурные явления держат топовую планку настолько прочно и остаются лучшими настолько долго, что даже начинают надоедать. Metallica – главная метал-группа США и, по сути, коллектив, собравший в себе все стереотипные представления о металле. Когда вы слышите тяжелые рифы, то вряд ли думаете о Slayer или Accept. Вы наверняка вспоминаете «Металлику».

Когда вы слышите словосочетание «немецкий футбол», то вряд ли думаете о «Ганновере» и «Кельне». «Бавария» − держит такую же топовую планку, собирает такие же большие стадионы и тоже очень долго уже никому не дает возможности скинуть себя с трона.

И даже если вам надоела песня «Nothing else matters» и еще больше надоел Мануэль Нойер, оторваться и от первой, и от второго невозможно.

«Барселона» − Iron Maiden

Как бы не менялась «Барселона» при Энрике, без Хави или вместе с Суаресом, мы все равно помним ее как команду Гвардиолы. Образ невероятно быстрой, красивой и убийственно легкой команды со всей ее тики-такой, короткими передачами и бесконечными голами стал образцовым для вообще всего испанского футбола. Как бы сильно не различалась эта концепция с философией «Реала» и тем более «Атлетико», Примера – это, в первую очередь, эмоции и красота.

В рок-музыке есть группа, которая придумала тики-таку еще в конце 70-х. Это Iron Maiden. Когда этот коллектив появился, в Британии господствовал панк. Он был злым, остросоциальным, громким, но всегда простым, почти что примитивным. «Мэйдены» стали играть совсем по-другому. Они брали скоростью, сложнейшими вокальными и гитарными партиями. Их тексты были поэтичными и красивыми, а концерты превращались в шоу. У Iron Maiden настолько слаженный, быстрый и сложный стиль игры, что им даже пришлось брать четвертого гитариста. Едва ли не первыми в истории рока.

«Атлетико» (Мадрид) − Sex Pistols

Мадридский «Атлетико» − самые трушные панки, которые ворвались в мировой футбол без предупреждения, больших денег и элитных болельщиков. Пока эстеты морщились от команды Симеоне и заявляли, что такой стиль антифутболен, «матрасники» выигрывали чемпионат, кубок, Лигу Европы и дважды сминали половину европейских грандов, доходя до финала ЛЧ.

«Атлетико» ненавидят за то, что они могут ломать ноги, получать карточки и сидеть весь матч в обороне, забивая в последний момент с розыгрыша стандарта. Симеоне поражает всех именно тем, что нарушает рамки футбольной эстетики и добивается при этом крутейших результатов.

Когда-то в мировую культуру с таким же резким наскоком влезали Sex Pistols. Британских панков искренне воротило от размеренной и полной нелепых традиций жизни английской богемы, негласных правил и запретов. Они редко появлялись на публике трезвыми, дрались с фанатами и устраивали скандалы на телевидении. Поклонники кидали бутылки на сцену в приступах безумного экстаза. Так рождалось самое бунтарское направление в музыке – панк-рок.

«Ювентус» – Black Sabbath

Главная сила и стержень «Ювентуса» − опытная оборона. По сути, на ее основе и сформировалась команда – опытная, уверенная и спокойная. «Ювентус» почти не паникует и поэтому редко пропускает.

Уверенность обороны дает возможность атакующим группам спокойно и размеренно уничтожать соперника, который почти всегда уступает «Ювентусу» в классе. Туринцы – это такой массивный, но быстрый гигант, который сминает другие команды авторитетом, возрастом и классом.

В рок-музыке есть группа, которая придумала стиль, сминающий всех размеренным спокойствием. Black Sabbath появились в 1968 году и уже тогда внушали ужас своим мрачным и бьющим по мозгам звуком. Их называли сатанистами и запрещали продавать альбомы несовершеннолетним.

Но звук был слишком притягательным. Через 10 лет его назовут металлом.

Чем старше становились музыканты Black Sabbath, тем больше музыка совпадала с внешним образом. В феврале 2017-го группа сыграла последние концерты в своей истории. Она так и осталась мрачной, злой и пугающе спокойной. Сминающей своим спокойствием все, что встанет на пути.

Чем герои «Твин Пикса» похожи на людей из чемпионата России

Италия. Серия А Испания. Примера Оффтоп Милан Бавария Барселона Атлетико Ювентус
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чеба
1496736930
Зенит - Король и Шут)))))
Ответить
android-uz
1496738232
Liverpool - Битлз ?!
Ответить
OfaZavr
1496738287
Интересная статья. Metal Forever!
Ответить
Danish Dynamite
1496740191
Реал с Барселоной забыли - Spice Girls )) Даже не знаю, кто из них больше подходит )
Ответить
Victor.Vings
1496742165
Классная статья, все подходит. мои любимые группы, и все эти команды мне симпатичны ;)
Ответить
Flydis
1496751440
Реал - Queen. 1) Имеют огромную популярность по всему миру 2) И те и другие не без ссылки на королевский статус 3) Лидер - полупокер.
Ответить
Almazovich
1496756312
Хорошая подборка!!! Приятные воспоминания!
Ответить
ГераХэвиЛОКО
1496765854
Обожаю метал и футбол. Автору 5+++++ !!!
Ответить
Bobafett
1496850310
цска - нана)
Ответить
dezmond_87
1496938334
Статья - супер! Автор - молодец!))
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+