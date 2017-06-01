Почему клуб из Хабаровска в Премьер-лиге − это хорошо и важно

В последний день весны на главную страницу «Бомбардира» выбросило такой материал. Если до сих пор не прочитали и ленитесь сделать это сейчас, то вот кратчайшая выжимка: в нем на основе рассказов хабаровских фанатов собраны эпизоды о том, какие проблемы оттеняют радость «СКА» от выхода в РФПЛ. Там и про хилый стадион, и про конкуренцию с хоккеем за внимание зрителя около муниципальной казны, и про кое-что еще.

Идея этого и 99% подобных текстов не в пафосной казни, а в аккуратном напоминании: если где-нибудь что-то идет не так, надо обратить туда немного внимания, чтобы по возможности исправить. Тут все просто, но самое интересное в другом. В комментариях к материалу активизировались читатели из Хабаровска, которые разными словами говорили примерно об одном: автор врет, все не так, и вообще − «западники не видят, какая жизнь на Дальнем Востоке».

Если что, «западники» − это не грозные представители других стран, а все те, кто обитает в Центральной России и, видимо, на Урале, Юге, Поволжье. Оказывается, − и лично для меня это стало невероятным открытием − в нашем обществе в списке искусственных социальных дифференциаций есть и такое вот разделение бытовой идеологии на Запад/Восток. Ну, вы знаете все стандартные наборы: провинция и Москва, рабочие и бизнесмены, русские и другие народности. Когда как минимум одна сторона воспринимает другую через пачку шаблонов, в основе которых прячется в лучшем случае недоверие, в обычном − непрошибаемый негатив. Корень у трафаретного восприятия постоянно один и тот же − недостаток знания о тех, кто обитает за забором.

Длительные (и дорогие!) полеты на Дальний Восток реально мешают двум флангам страны узнавать друг друга получше. И тут футбольные клубы как раз здорово помогут. Благодаря развитию технологий и чудесной системе финансирования профессионального спорта чартеры до Хабаровска для них − доступная тема, а жалобы на два семичасовых перелета в году − такое лютое нытье, что о нем неловко говорить всерьез.

За клубами потянутся фанаты, журналисты и активности в соцсетях. Все эти выезды в Хабаровск обязательно запустят волну открытий. Европейская Россия узнает, что Дальний Восток не только про «Мумий Тролль» и тачки с правым рулем. И что, например, «СКА Хабаровск» − это тонна интересных и разных историй: от перенесенного в 2013 году наводнения прямо на стадионе до крутой биографии аргентинца Хуана Лескано, который пронесся через школы «Атлетико», «Ливерпуля» и «Реала», играл в Эмиратах, а однажды забрызгал водой телефон Криштиану Роналду.

«СКА» в ответ получит свой профит. Регулярные визиты крупных коллективов стимулируют быстрее починить инфраструктуру, ярче рассказать о себе всему миру, − потому что команда в таком уникальном регионе просто пышет крутой сюжетной фактурой − легче вербовать к себе толковых футболистов и чаще вытаскивать из губернаторского бюджета чуть больше средств для существования. Еще за два месяца до старта сезона клуб уже получил вязкую каплю известности: на выход «СКА» в своем твиттере отреагировал британский телегигант BBC.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Русский футбол никогда не приносит денег и почти никогда − долгой всенародной радости. Но даже в таком состоянии он может выполнять одну из ключевых функций массового спорта − открывать людям новое и объединять тех, кто по какой-то причине сбился в разные углы. А еще задорно выражать мысль: страна с длиннющими границами − это не проблема, а уникальная особенность, от которой надо получать удовольствие.

«Теперь остальной спорт в регионе загнется окончательно». Что не так с новичком РФПЛ из Хабаровска (ни слова о перелетах)