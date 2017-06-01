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  • Почему клуб из Хабаровска в Премьер-лиге − это хорошо и важно

Почему клуб из Хабаровска в Премьер-лиге − это хорошо и важно

В последний день весны на главную страницу «Бомбардира» выбросило такой материал. Если до сих пор не прочитали и ленитесь сделать это сейчас, то вот кратчайшая выжимка: в нем на основе рассказов хабаровских фанатов собраны эпизоды о том, какие проблемы оттеняют радость «СКА» от выхода в РФПЛ. Там и про хилый стадион, и про конкуренцию с хоккеем за внимание зрителя около муниципальной казны, и про кое-что еще.

Идея этого и 99% подобных текстов не в пафосной казни, а в аккуратном напоминании: если где-нибудь что-то идет не так, надо обратить туда немного внимания, чтобы по возможности исправить. Тут все просто, но самое интересное в другом. В комментариях к материалу активизировались читатели из Хабаровска, которые разными словами говорили примерно об одном: автор врет, все не так, и вообще − «западники не видят, какая жизнь на Дальнем Востоке».

Если что, «западники» − это не грозные представители других стран, а все те, кто обитает в Центральной России и, видимо, на Урале, Юге, Поволжье. Оказывается, − и лично для меня это стало невероятным открытием − в нашем обществе в списке искусственных социальных дифференциаций есть и такое вот разделение бытовой идеологии на Запад/Восток. Ну, вы знаете все стандартные наборы: провинция и Москва, рабочие и бизнесмены, русские и другие народности. Когда как минимум одна сторона воспринимает другую через пачку шаблонов, в основе которых прячется в лучшем случае недоверие, в обычном − непрошибаемый негатив. Корень у трафаретного восприятия постоянно один и тот же − недостаток знания о тех, кто обитает за забором.

Длительные (и дорогие!) полеты на Дальний Восток реально мешают двум флангам страны узнавать друг друга получше. И тут футбольные клубы как раз здорово помогут. Благодаря развитию технологий и чудесной системе финансирования профессионального спорта чартеры до Хабаровска для них − доступная тема, а жалобы на два семичасовых перелета в году − такое лютое нытье, что о нем неловко говорить всерьез.

За клубами потянутся фанаты, журналисты и активности в соцсетях. Все эти выезды в Хабаровск обязательно запустят волну открытий. Европейская Россия узнает, что Дальний Восток не только про «Мумий Тролль» и тачки с правым рулем. И что, например, «СКА Хабаровск» − это тонна интересных и разных историй: от перенесенного в 2013 году наводнения прямо на стадионе до крутой биографии аргентинца Хуана Лескано, который пронесся через школы «Атлетико», «Ливерпуля» и «Реала», играл в Эмиратах, а однажды забрызгал водой телефон Криштиану Роналду.

«СКА» в ответ получит свой профит. Регулярные визиты крупных коллективов стимулируют быстрее починить инфраструктуру, ярче рассказать о себе всему миру, − потому что команда в таком уникальном регионе просто пышет крутой сюжетной фактурой − легче вербовать к себе толковых футболистов и чаще вытаскивать из губернаторского бюджета чуть больше средств для существования. Еще за два месяца до старта сезона клуб уже получил вязкую каплю известности: на выход «СКА» в своем твиттере отреагировал британский телегигант BBC.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Русский футбол никогда не приносит денег и почти никогда − долгой всенародной радости. Но даже в таком состоянии он может выполнять одну из ключевых функций массового спорта − открывать людям новое и объединять тех, кто по какой-то причине сбился в разные углы. А еще задорно выражать мысль: страна с длиннющими границами − это не проблема, а уникальная особенность, от которой надо получать удовольствие.

«Теперь остальной спорт в регионе загнется окончательно». Что не так с новичком РФПЛ из Хабаровска (ни слова о перелетах)

Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск
Комментарии (15)
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Bronholm
1496303597
Посмотрим, что будет)
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Atom2020
1496303641
Аргументы в статье высосаны из пальца. Был уже такой клуб ... из Владивостока ... поле, как после бомбежки ... погодные условия отвратительные ... болельщиков на стадионе мало ... даже по телевизору смотреть не интересно, ибо все приезжие команды после перелетов, просто никакущие на поле выходили, да еще частенько не всех звезд привозили ... про саму картинку по телевизору вообще молчу ... такое ощущение было, что снимали все одной камерой, купленной в комиссионке ... "жалобы на два семичасовых перелета в году − такое лютое нытье" ... ладно бы просто перелететь ... так ведь еще потом играть надо ... с такими перелетами, на картофельных полях, без болельщиков - кому оно надо? ... кому оно хорошо? "За клубами потянутся фанаты, журналисты и активности в соцсетях" ... куда? ... в Хабаровск потянутся? ... не смешите мои тапки ... "ярче рассказать о себе всему миру" ... еще смешнее ... слухи доберутся даже до Роналду)) "чаще вытаскивать из губернаторского бюджета чуть больше средств для существования" ... оооо да ... для бездельников это очень хорошо, жить за бюджетные средства ... "он может выполнять одну из ключевых функций массового спорта" ... массовый спорт - это когда массово спортом занимаются, а не смотрят на стадионе, как 22 дармоеда мяч пинают за бюджетные деньги ...
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Nesterenko
1496305500
Вполне нормальная статья про СКА. Но, уважаемый автор, когда я писал про западников, то это слово не должно удивлять кого-то. Конечно такое разделение в Росси есть, а в КХЛ оно и вовсе официально. Лично сам не раз убеждался, что люди именно из Западной России плохо знают жизнь Дальнего Востока. Например как то раз жительница культурной столицы России очень удивилась когда узнала что в Хабаровске ездят трамваи))) Ну а если говорить про СКА, то зрелищность и интерес к клубу ещё больше возрастёт только после побед. И если СКА себя здорово проявит в РФПЛ, то популярность к клубу несомненно вырастет. И кстати кому уж больше всех не повезло с перелета и, так это именно СКА. Летать придется по всей России с июля по май.
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АртурZaСМ
1496309321
Вообще не разделяю оптимизма по поводу выхода Ска-Хабаровска в Премьер Лигу
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Roman Armeec
1496323283
Что за хрень? Что за набор!?
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giluxa1963
1496327940
это хорошо для ФНЛ минус один дорогой выезд не для самой богатой лиги а вышка побогаче будет не обеднеют
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