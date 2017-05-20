От победы над «Реалом» до стыковых матчей в Бундеслиге за один год. Как деградировал «Вольфсбург»

Шестое апреля прошлого года. Два гола «Вольфсбурга» в ворота мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов повергают в жуткое уныние болельщиков испанского клуба. «Сливочные» находятся на грани вылета из турнира, но хет-трик Роналду в ответной игре все-таки спасает «Реал», который в итоге выиграет ЛЧ. «Вольфсбург» при этом здорово пошумел, но дела в Бундеслиге шли неважно, и команда с Дракслером и Шюррле не попала в еврокубки, закончив сезон на восьмом месте.

Оказалось, что в следующем году будет только хуже. Дракслер, Шюррле, Крузе и Дост ушли, но клуб неплохо потратился, а в итоге – провалился на всех фронтах. В девяти стартовых матчах сезона-2016/17 «Вольфсбург» выиграл лишь однажды, и по ходу всего чемпионата команду изрядно «кошмарило» – то получат пять голов от «Баварии», то выиграют три матча подряд, то снова окунутся в серию поражений. В Леверкузене «Вольфсбург» проигрывал 0:2 к 79-й минуте, а к 87-й умудрялся побеждать 3:2 благодаря хет-трику Марио Гомеса, но до победы все равно недотянул – гол от Хавертца, 3:3.

Последние минуты убили «Вольфсбург» и сегодня. В Гамбурге клуб устраивала ничья, которая и сохранялась вплоть до 88-й минуты, однако точный удар Вальдшмидта оставил «Гамбург» в Бундеслиге на следующий год и отправил «Вольфсбург» на 16-ю строчку.

Это значит, что Бенальо, Родригесу, Луису Густаво, Блащиковски, Виейринье, Гилавоги, Гомесу и другим известным футболистам «волков» предстоит сыграть стыковые матчи за право остаться в элите немецкого футбола. Соперник станет известен завтра после заключительного тура во Второй Бундеслиге. Оттуда, кстати, уже вышли «Штутгарт» и «Ганновер», а в обратном направлении проследуют «Дармштадт» и «Игольштадт».

Стремительному падению за год-два есть хорошо знакомый аналог. Нечто похожее сейчас переживает «Днепр» в украинском чемпионате, отчаянно борясь за выживание в дивизионе с 12 командами. Ровно два года назад этот клуб забивал «Севилье» в финале Лиги Европы. Впрочем, есть пример и ближе – московское «Динамо», которое в том же розыгрыша еврокубка пыталось трепать нервы «Наполи» в 1/8 финала, а спустя год с треском вылетело в ФНЛ. Интересно, какая судьба ждет «Вольфсбург».

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