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  • От победы над «Реалом» до стыковых матчей в Бундеслиге за один год. Как деградировал «Вольфсбург»

От победы над «Реалом» до стыковых матчей в Бундеслиге за один год. Как деградировал «Вольфсбург»

Шестое апреля прошлого года. Два гола «Вольфсбурга» в ворота мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов повергают в жуткое уныние болельщиков испанского клуба. «Сливочные» находятся на грани вылета из турнира, но хет-трик Роналду в ответной игре все-таки спасает «Реал», который в итоге выиграет ЛЧ. «Вольфсбург» при этом здорово пошумел, но дела в Бундеслиге шли неважно, и команда с Дракслером и Шюррле не попала в еврокубки, закончив сезон на восьмом месте.

Оказалось, что в следующем году будет только хуже. Дракслер, Шюррле, Крузе и Дост ушли, но клуб неплохо потратился, а в итоге – провалился на всех фронтах. В девяти стартовых матчах сезона-2016/17 «Вольфсбург» выиграл лишь однажды, и по ходу всего чемпионата команду изрядно «кошмарило» – то получат пять голов от «Баварии», то выиграют три матча подряд, то снова окунутся в серию поражений. В Леверкузене «Вольфсбург» проигрывал 0:2 к 79-й минуте, а к 87-й умудрялся побеждать 3:2 благодаря хет-трику Марио Гомеса, но до победы все равно недотянул – гол от Хавертца, 3:3.

Последние минуты убили «Вольфсбург» и сегодня. В Гамбурге клуб устраивала ничья, которая и сохранялась вплоть до 88-й минуты, однако точный удар Вальдшмидта оставил «Гамбург» в Бундеслиге на следующий год и отправил «Вольфсбург» на 16-ю строчку.

Это значит, что Бенальо, Родригесу, Луису Густаво, Блащиковски, Виейринье, Гилавоги, Гомесу и другим известным футболистам «волков» предстоит сыграть стыковые матчи за право остаться в элите немецкого футбола. Соперник станет известен завтра после заключительного тура во Второй Бундеслиге. Оттуда, кстати, уже вышли «Штутгарт» и «Ганновер», а в обратном направлении проследуют «Дармштадт» и «Игольштадт».

Стремительному падению за год-два есть хорошо знакомый аналог. Нечто похожее сейчас переживает «Днепр» в украинском чемпионате, отчаянно борясь за выживание в дивизионе с 12 командами. Ровно два года назад этот клуб забивал «Севилье» в финале Лиги Европы. Впрочем, есть пример и ближе – московское «Динамо», которое в том же розыгрыша еврокубка пыталось трепать нервы «Наполи» в 1/8 финала, а спустя год с треском вылетело в ФНЛ. Интересно, какая судьба ждет «Вольфсбург».

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Германия. Бундеслига Германия Вольфсбург Гомес Марио Шюррле Андре Дракслер Юлиан
Комментарии (7)
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giluxa1963
1495353246
в следующем году это ждет хваленый спартак
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vick-north-west
1495364577
Только очищение пердивом! Штутгарт же вернулся с новыми силами. Но соперник в переходных матчах - Брауншвейг - тоже не силен.
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mihail200606
1495388390
с такими середняками как вольсфбург , особенно после распродаж ведущих игроков, такое часто бывает... с малагой то же самое..
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D'achkov
1495448048
очень крутая команда надеюсь что они останутся
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Danish Dynamite
1496046909
А вот нечего было нашего Бендтнера выгонять!))) Он принёс команде суперкубок Германии 2 года назад, с его уходом и начался раздрай))
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