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Кто и как сделал «Баварию» чемпионом в пятый раз подряд

Разумность Анчелотти

Еще прошлой весной стало известно, что в команду придет Карло Анчелотти. Человек-звезда, который легко работает с топ-коллективами, мотиватор и отличный тактик. От Папы Карло ждали мгновенного результата, темп сбавлять нельзя – уже четыре салатницы подряд взято, идем дальше, да еще и Лигу чемпионов надо захватить.

По итогу Анчелотти удалось выиграть только чемпионат Германии. «Бавария» лишь на протяжении трех недель была не на лидирующей позиции, пропустив вперед «Лейпциг», который, кстати, в этот период активно продавал чемпионские футболки, что оказалось неплохим маркетинговым ходом. Вот только это не слишком помогло – на дистанции мюнхенский клуб оказался стабильнее.

Этой стабильности Анчелотти достиг с помощью того, что банально доверил всю основную работу опытным футболистам. Карло часто за это критикуют в командах, где он тренировал, исключением нынешний сезон не стал. Вы наверняка уже начали забывать про такие фамилии, как Роббен или Рибери, а ведь это до сих пор игроки основного состава. Зачастую из-за этого «Бавария» сдавала во вторых таймах. Команда не переходила на пеший шаг исключительно из-за того, что Анчелотти выпускал в конце игр на поле молодых ребят уровня Киммиха. В том самом скандальном лигочемпионском матче в Мадриде итальянец выставил самый возрастной состав за всю историю турнира (средний возраст игроков гостей составлял 30 лет 110 дней).

Председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге доволен работой итальянца: «Карло очень хороший и опытный тренер. Срок его контракта известен (до 2019 года), его будущее не обсуждается».

«Опытность» команды

По окончании сезона из команды уйдут Хаби Алонсо и Филипп Лам. Оба завершают с футболом. Защитнику предложили занять должность спортивного директора клуба, поскольку уже больше полугода этот пост свободен после того, как его освободил Маттиас Заммер. Но Лам отказался, и теперь мюнхенцы переманивают Макса Эберля из мюнхенгладбахской «Боруссии», который сам несколько сезонов в 90-х отбегал за «Баварию».

Обе легенды просто устали. Алонсо на пару с Алькантарой − мозговой центр команды. Хаби располагается в опорной зоне, где регулярно доставляет на «сортировку» мяч трио Рибери-Мюллер-Роббен, где дальше уже действия трансформируются в гол от Левандовского. Испанец регулярно подчищал сзади. Потеряв с годами в скорости, он не утратил ни техники, ни точности в передачах. Партнерам по команде удобно, когда в середине поля находится игрок, который равносильно владеет и коротким, и длинным пасом.

Ветеран «Баварии» Лам стал чемпионом в восьмой раз, тем самым повторив рекорд Бундеслиги. Футболист встал в один ряд с такими игроками, как Оливер Кан, Мехмет Шолль и Бастиан Швайнштайгер. Филипп – незаменимый игрок для команды. Типичный правый защитник в самом лучшем значении этого сочетания. Классика жанра: ускорения, перекрывание всей бровки, навесы. Теперь капитан уходит, а «дыра» на фланге останется. Как вариант, его заменит Джошуа Киммих, но Анчелотти предпочитает его использовать на месте как раз таки Алонсо, так что святую позицию закроет кто-то из новичков.

Нет смысла говорить, что скоро уйдут Рибери с Роббеном. Не так далеки перспективы Мюллера и Левандовского, который в этом году стабильно жег, но подвергался травмам и, в общем-то, нуждается в равнозначном сменщике. Пока поляк лидирует в списке бомбардиров первенства, но Обамеянг наступает все сильнее. И еще одна страшная правда: Нойеру – уже 31.

При этом у Анчелотти создался балласт из игроков, которые вовсе оказались не нужны. Далеко ходить не надо. Жером Боатенг дважды по ходу сезона получал повреждения и большую часть игр пропустил, а когда попадал в заявку, то, в основном, полировал скамейку. А вот Рафинью погубили не травмы – он всего лишь проиграл конкуренцию.

Сильная молодежь

Есть группа футболистов в Мюнхене, которые находятся на перевалочном пути. Таких игроков три: Ренату Саншеш, Джошуа Киммих и Кинсгли Коман. Саншеша и Комана наигрывают на места Роббена и Рибери соответственно. Не зря же португальца купили у «Бенфики» за 35 миллионов евро. Серьезность намерений показывает и француз, который каждый год с разными командами (ПСЖ, «Ювентус» и «Бавария») выигрывает национальное первенство. В итоге мюнхенцам надоело второй год арендовывать Киснгли у «Ювентуса» за 7 миллионов евро. «Бавария» выкупила контракт полузащитника и подписала с ним долгосрочное соглашение.

Киммих еще два года назад гонял за «Лейпциг» во второй Бундеслиге (!). Теперь второй сезон подряд он меняет Алонсо. При этом Джошуа достаточно универсальный футболист, и ему больше нравится разрушать, чем созидать. Это отличает его от Саншеша и Комана. Потому что их используют выше Киммиха. Тем не менее, в связи с уходом некоторых игроков из оборонительной зоны, такой футболист «Баварии» также пригодится. Но тут еще есть Артуро Видаль.

На этом список молодых футболистов заканчивается. Заявка мюнхенцев – это закрытый клуб, куда дорога молодым и уж тем более своим воспитанникам пока закрыта. Как поведет себя Анчелотти в следующем сезоне – неясно. Либо ему выделят бешеные деньги на то, чтобы он закрыл проблемные зоны, либо он начнет активно вводить молодежь в состав. Пока верится больше в первый вариант.

Германия. Бундеслига Германия Бавария Лам Филипп Анчелотти Карло
Комментарии (2)
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Ronaldinho R10
1493727990
Странно,ни слова о шикарном Дугласе Косте,которому всего 26..
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zatonn
1493729939
Позволю себе не согласиться с автором в некоторых моментах. 1) Насчёт Мюллера и Левандовски. Они в самом лучшем футбольном возрасте и ещё очень долго способны приносить пользу команде и доставлять радость нам, поклонникам Баварии; 2) Что за страх в том, что Мануэлю Нойеру 31? Для вратаря это далеко не возраст! За примерами далеко ходить не надо - Д-Л. Буффон. Так что главное, на мой взгляд, активнее вводить в состав молодых игроков, и именно воспитанников Академии Баварии. Надеемся на лучшее и верим в Баварию!
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