«Жаловаться – обычное ребячество». Как развивался лучший хорват этого сезона

17-летний Иван Перишич спокойно помогал отцу на птицеферме, играя в молодежке «Хайдука». Его звали в перспективную Голландию, молодежные команды топ-клубов Англии. Под влиянием семьи Перишич предпочел переход в «Сошо» – клуб, о котором сейчас не слышно вообще ничего. Тогда же ему дали первые настоящие деньги. С их помощью можно было спасти птицеферму. «Хайдук», так и не предложивший Перишичу профессиональный контракт, потерял перспективного воспитанника.

Это сейчас Перешич оценивается в 25 миллионов евро, а «Манчестер Юнайтед» готов выложить за него вдвое больше. В те времена «курица», как прозвали Ивана за работу с птицами, только подавал надежды. Гранды еще не были такими решительными, поэтому Перишичу пришлось бегать во второй команде «Сошо». Все делалось только ради денег. В игровом плане у Ивана во Франции ничего не получилось.

На старте карьеры Перишич мог оказаться в ЦСКА или «Динамо». Контакты с московскими командами не срослись. Зато в бельгийском «Брюгге», спасшем его из резерва «Сошо» за 200 тысяч евро, он забивал почти в каждом втором матче. Когда дортмундская «Боруссия» начинала пиковый период развития при Клоппе, за Перишича заплатили смешные 5,5 миллионов евро. Хорватский вундеркинд сначала обрел новый карьерный смысл, а затем перестал бороться и лишь плакался в прессе.

Жаловаться Иван Перишич любил всегда. «Ужасное поле убило футбол», – сказал хорват после недавнего разгрома сборной от Эстонии. В «Боруссии» Перишич публично рассказывал, что Клопп задвигает его в запас. Тренер призывал Перишича закончить разговоры и сосредоточиться на самом себе. «Ему следует держать язык за зубами. Это пойдет на пользу всем. Жаловаться публично – обычное ребячество», – говорил Клопп. «Все в команде получают шанс, кроме меня», – отвечал Перишич. Когда в клуб вернулся Марко Ройс, терпеть Перишича всем надоело. Ивана отправили на поиски новой команды. В «Боруссии» его запомнили лишь как одного из многих нераскрывшихся талантов.

Перишичу было 23 года – возраст, к которому хорватский талант уже должен был оправдать хотя бы какие-то ожидания. «Вольфсбург» забрал Перишича из «Боруссии» за 8 миллионов евро, чтобы сделать его лидером. Дортмундцам хорват отомстил в очном матче, забив бывшему клубу два мяча. С того момента и начинается отсчет карьеры Перишича-звезды. О нем впервые заговорили как о состоявшемся игроке, способном делать результат. Иван выдал сумасшедший сезон, наколотив 10 голов и сделав пять голевых передач. Интерес «Наполи», «Интера» и других команд теперь оказался не только на уровне разговоров. Европа узнала Ивана Перишича.

«Интеру» покупка Перишича обошлась всего в 18 миллионов евро. Миланский клуб угадал с трансфером и получил футболиста-машину. Хорватский полузащитник давно забыл свои ребяческие наклонности. Теперь он постоянно играет на команду, а на поле выглядит ключевым игроком даже при обороне. Иван Перишич – движок и главная сила нового «Интера», верхушка прессинга команды. В «Интере» много атакующих игроков, но Перишич не теряется даже среди них. Семь голов и столько же голевых передач сделал Перишич в своем первом итальянском сезоне. 9+4 – статистика одного из лидеров «Интера» прямо сейчас. Сезон еще не закончился.

«Перишич – крепкий и быстрый игрок, обладающий хорошей техникой. Против него действительно сложно играть. Считаю его хорошим футболистом. Но только после совершения трансфера можно судить, стоит ли он тех денег, что за него просят», – рассказывает защитник «Спарты» Вячеслав Караваев, игравший против хорвата в Лиге Европы. В нынешнем сезоне «Интер» пытается вползти в зону еврокубков, но Перишич уже смотрит дальше. Игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси», готовые заплатить под 60 миллионов евро.

Тончи Мартич – агент Ивана с выводами не спешит. «Перишич счастлив в «Интере». Если вы об интересе «Барселоны» или «Челси», то Иван сможет заиграть в любом европейском топ-клубе. В футболе может случиться всякое», – рассказывал Мартич еще в августе. Прошел почти целый футбольный год, а Перишич только наращивает темп. Впереди летнее трансферное окно, где Иван будет одним из желанных игроков. Главное – не возвращаться к тому, что едва не убило его карьеру.