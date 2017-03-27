«Никто в клубе не скажет, что Ломбертс – засранец». Самый преданный легионер «Зенита» уходит

Маленький Николас вместе со своей семьей любил прогуливаться по узким улочкам Брюгге, в котором проживало меньше 150 тысяч человек. Местная специфика: туристов много, но все равно тихо, так что для детей такие места – самое то. Но, когда наступали выходные, все в окрестностях менялось. Ломбертсы жили в 500 метрах от стадиона «Брюгге».

Близкое расположение к арене неслучайно: уже в три года отец Николаса подарил ему первый мяч. Сам он так и не стал профессиональным футболистом, зато тренировал в академии «Брюгге». И через несколько лет, когда сыну исполнилось шесть, он привел его в команду.

Каждую субботу Николас, который ранее пинал мяч только в саду у дома, тренировался с ребятами в футбольной школе. Через некоторое время он почувствовал в себе уверенность и окончательно втянулся. Поиграв 13 лет в структуре «Брюгге», парень отобрался в «Гент». Там, окрепнув на позиции центрального защитника, игрок резко спрогрессировал.

Николас одновременно поиграл за национальную и молодежную сборные Бельгии. Дебютировал за взрослую команду в 2006-м, а первую официальную игру провел в начале 2007-го. При этом летом как один из лидеров отправился на чемпионат Европы среди молодежных сборных. Там он с ребятами дошел до полуфинала, а на одну из игр даже выводил партнеров на поле в статусе капитана.

Логично, что ребят после того успеха растаскали по большим клубам. Ломбертсом интересовалась «Герта», но ушел он в «Зенит»: «Честно говоря, собирался перейти в берлинскую «Герту», но русские предложили «Генту» в два раза больше. Руководство посоветовало сначала съездить в Россию, присмотреться к «Зениту». Мотивы на тот момент были ясны: в «Генте» он получал 1500 евро, а в Петербурге – больше в десять с лишним раз. Да и сам город Ломбертса зацепил. Хотя не сразу: «Когда приземлился в Пулково-2, то ахнул. Московский проспект тоже не впечатлил, какие-то старые советские здания. Но когда доехали до центра, я понял: Питер прекрасен!». За тот трансфер «Зенит» заплатил четыре миллиона евро.

В тренерском штабе Адвоката сначала обалдели – новый футболист уставал на тренировках, а его мышцы не выдерживали стресс, потому что организм не восстановился после того Евро. Плюс ко всему Николас тяжело привыкал к игровой модели «Зенита». В «Генте» он подключался к атакам, а здесь на тренировках отрабатывал стандарты и получал от Адвоката задачу строго бетонировать свою половину поля.

Его дебютный матч с «Ростовом» − тогда последней командой лиги − получился отвратительным. Под холодным питерским ливнем бельгиец не чувствовал ни партнеров, ни мяча, а еще привез пенальти. Правда, дончане его тогда не реализовали.

Для комплекта как раз в тот период с ним случился неприятный эпизод в сборной. Бельгия приехала на матч в Казахстан, а в местной раздевалке кто-то украл у Ломбертса штаны, в которых футболист оставил бумажник с деньгами и два мобильных телефона.

Со временем бельгиец адаптировался в команде, подучил русский и переехал со своей девушкой из отеля в квартиру. А потом случилось самое важное и долгожданное событие для питерских болельщиков – победа в чемпионате России, которую город ждал 23 года.

Но в сезоне-2008 все опять стало плохо − причем из-за глупой травмы. В матче Кубка УЕФА с «Вильярреалом» Ломбертс в прыжке скинул мяч Погребняку, который с этого паса забил единственный гол в той встрече. Когда команда бросилась праздновать, Ломбертс ударился левым коленом о штангу. Защитника унесли на носилках, а затем поставили диагноз – повреждение коленного сустава.

Нико восстанавливался по плану и уже спустя полтора месяца вышел на первую тренировку после травмы, но она вместо этого только усилилась − разрыв крестообразной связки, и теперь бельгиец выбыл уже на жуткие семь месяцев. Ломбертс потом вспоминал: «Пришлось тяжело, сомневался, смогу ли вернуться на прежний уровень. Через некоторое время в голову полезли плохие мысли: «Что будет с моей карьерой дальше?».

В ноябре 2008-го он выходит на поле против «Динамо» и отыгрывает всю игру. Но в последней встрече сезона против «Спартака» Ломбертс снова получил травму колена. Итог – длительное восстановление и возвращение к тренировкам лишь во второй части сезона-2009.

Ломбертс владеет множеством языков: английским, французским, нидерландским, немецким, а теперь – и русским.

Тем не менее, в 2010-м клуб подписал с Ломбертсом новый четырехлетний контракт. Так в середине эпохи Спалетти в «Зените» Нико понял, что, несмотря на его травмы, ему здесь доверяют. Затем бельгиец стал регулярно появляться в играх с капитанской повязкой. Фанаты скандировали его имя, он в ответ всегда подходил к трибунам и благодарил людей за поддержку. Его потом спросят, что он думает насчет расизма российских болельщиков. В оправдание парням с «Виража» он напомнит: «У Витселя родственники чернее черного, но ведь его приняли».

С приходом Халка и Витселя раскол между русскими и иностранцами наступил уже в клубе. Занятия шли на английском языке, и две стороны проводили их в разных углах. Спалетти не справлялся со всем этим, а фигура Нико при этом почему-то уходила на второй план. Хотя бельгиец отпахивал по 40 матчей за сезон и уже не подводил команду травмами. Несколько лет назад Ломбертс не понимал, кому давать мяч в игре с «Ростовом», а теперь он – лидер во всех сферах командной жизни. В сезоне 2013/14 он установил рекорд среди легионеров по количеству матчей за «Зенит» (191 игра). Предыдущий был у Радека Ширла.

Впрочем, после ухода Спалетти дела у Ломбертса пошли не так здорово. Он перестал регулярно выходить в основе и боялся потерять место и в сборной, пока Виллаш-Боаш жаловался на лимит и скупал звезд российского футбола. Ломбертс задумывался над уходом уже тогда. Бельгийцем пару лет назад интересовался «Ювентус», но та история быстро заглохла.

Плюс в прошлом году умер последний из четырех дедушек и бабушек защитника. Он экстренно собрал вещи со сбора в Катаре и на день прилетел в Бельгию на похороны. Как потом скажет Николас, тогда он по-настоящему плакал. Это горе был для него намного тяжелее, чем та травма в игре с «Вильярреалом».

Луческу окончательно посадил Нико на скамейку. Он собирался уйти прошлым летом – не дали. Поэтому зимой Ломбертс обратился к Александру Дюкову и Максиму Митрофанову. Бельгийца хотели «Бешикташ», «Андерлехт» и «Уотфорд», но ему сказали, что отпустят только летом 2017-го. После такого Ломбертс возмущался открыто: «Спустя десять лет в клубе я заслужил возможность уйти, оставив после себя только лучшие воспоминания. Мне кажется, бессмысленно удерживать игрока, если в ближайшие 2-3 месяца он не будет играть». В этом сезоне он провел всего 12 матчей во всех турнирах.

На днях футболист подписал контракт с «Остенде», за который будет выступать уже с этого лета. В 32 года – выбор оптимальный. Владелец готов вкладывать деньги в команду, и у проекта вроде как есть перспективы в чемпионате. А еще Николас будет тренироваться всего в 20 минутах езды от семьи. Это особенно важно, ведь полгода назад у него родилась дочь Виктория.

Период Ломбертса в «Зените» совпал с началом и окончанием строительства стадиона «Крестовский». За это время он влюбился в Петербург, а еще попробовал российское пиво, но так и не смог одобрить «Степан Разин» в сравнении с любимым «Jupiler». Последние три домашних матча сине-бело-голубые как раз проведут на новой арене. Кажется, Нико точно заслужил, чтобы провести матч с «Краснодаром» в старте и достойно попрощаться с болельщиками. Вне зависимости от амбиций и задач Луческу.

«Я всегда честно исполняю обязательства и добросовестно делаю работу. В «Зените» никто не скажет, что Ломбертс – засранец», − подводит итог своей карьере в России сам игрок.

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