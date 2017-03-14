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  • «Барселона», «ПСЖ» или «Арсенал». Кого Аллегри спасет следующим?

«Барселона», «ПСЖ» или «Арсенал». Кого Аллегри спасет следующим?

«Мы хорошо знаем возможности Аллегри»

Луис Энрике летом уйдет из «Барселоны». Каталонцы под его руководством проводят парадоксальный сезон. Сумасшествие в Лиге чемпионов сменяется скучными поражениями в Примере. При этом «Барселона» все еще борется за главные трофеи. Аллегри же такие горки абсолютно не свойственны. Его команды, может, и не выглядят ярко, но всегда стабильны.

В сезоне-2010/11 он выжал максимум из престарелого, но еще чемпионского «Милана». Титул был взят, но дальше Аллегри мучительно пытался сохранить команду в лидерах, не надеясь провести смену поколений. От этого оказалось плохо всем, а тот период тренерской карьеры в топ-клубе можно считать самым неудачным за все время работы специалиста.

«Барселона», вспоминая про Аллегри, говорит уже о прогрессировавшем тренере, научившемся не повторять ошибок. «Аллегри? Мы хорошо знакомы с его способностями, но сейчас не имеем права обсуждать его появление в клубе. Все переговоры совершенно секретны», – рассказывает спортивный директор каталонской команды Ариедо Брайда. Здесь пока выбирают между Аллегри, Вальверде и Сампаоли.

Вероятность назначения в «Барселону»: 25%

«До уровня «ПСЖ» нам еще далеко»

В «ПСЖ» есть деньги, но тоже не хватает стабильности. Клуб давно мечтает о победе в Лиге чемпионов, хотя сейчас упустил лидерство даже в Лиге 1. Будущее Унаи Эмери, приходившего под еврокубковые цели, тоже под вопросом. Массимилиано Аллегри никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Однако в финале турнира его «Ювентус» уже участвовал, к чему сегодняшний «ПСЖ» не подбирался.

«До уровня «ПСЖ», «Реала» и других топовых команд нам еще далеко. «Ювентусу» нужно прибавлять во всех аспектах игры», – утверждает Аллегри. Но если грандов европейского футбола периодически лихорадит, то «Ювентус» Аллегри, имея в составе лишь одну звезду мирового масштаба, все равно выглядит мощно. Конкуренты по Серии А, даже выдавая свою лучшую игру, все равно отваливаются по ходу сезона. Поэтому во Франции ему должно быть еще проще.

В «ПСЖ» готовы предоставить ему кучку миллионов и любых игроков, готовых играть в Лиге 1. Но у президента парижан Нассера Аль-Хелаифи есть выбор. Говорят, кроме Аллегри он рассматривает на пост тренера и Диего Симеоне, если тот все-таки решится на уход из «Атлетико». Контракты обоих тренеров действуют до лета 2018 года. Значит, уже по окончании этого сезона им предстоит обязательно принимать решение.

Вероятность назначения в «ПСЖ»: 20%

«В школе я не мог выучить даже итальянский язык»

Шоу болельщиков «Арсенала» продолжается. В Лондоне требуют отставки Арсена Венгера. Француз много сделал для стабильности «Арсенала», но при этом команда перестала добиваться результатов и больше не развивается. Странная селекция, плохие показатели, непонятная ситуация с контрактами лидеров – лишь немногое, что предъявляют в претензии Венгеру. Назначение Аллегри на фоне этого выглядит хорошим решением. Правда, не для самого итальянского тренера.

«Я изучаю английский и испанский языки? В школе я не мог выучить даже итальянский», – смеется Аллегри. Главным минусом Аллегри является то, что он никогда не работал в футболе за пределами Италии. Любой отъезд из Италии станет для специалиста абсолютно новым футбольным опытом. Это же влечет за собой и различные сложности. Неизвестно, как поведет себя тренер в новых условиях.

Мелькает в тренерском сообществе мнение, что Аллегри – тот самый тренер, для которого все эти сложности ничего не значат. «Думаю, Макс станет следующим итальянцем, кто уедет в другую страну. Он способен проявить себя в любом месте», – рассказывает Джованни Трапаттони. 77-летний тренер успешно работал в «Баварии», а потому знает, что нужно для европейского успеха.

Вероятность назначения в «Арсенал»: 15%

«Шестое скудетто почти в наших руках»

В «Ювентусе» у Аллегри уже все не так хорошо, как раньше. По ходу нынешнего сезона несколько раз возникали ситуации, накалявшие обстановку. Пауло Дибала отказывался жать руку своему тренеру, когда уходил на замену. Защитник Бонуччи вообще открыто конфликтовал с Аллегри. Дело закончилось тем, что футболиста обязали выплатить штраф, а он сам еще и организовал командный ужин, чтобы загладить вину.

Не в пользу того, чтобы Аллегри остался в «Ювентусе», играют и разговоры о его нескромных требованиях. От туринского клуба специалист запрашивает пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год. Запросы Аллегри должны быть удовлетворены до конца марта, иначе переговоры с другими клубами, заинтересованными в смене тренера, вступят в решающую стадию.

При этом сам Аллегри вроде бы любит именно «Ювентус», а потому не сильно хочет менять место работы. «Надеюсь, проведу еще 300-400 матчей в «Ювентусе», – отметил специалист перед своей сотой игрой в туринском клубе. «Шестое скудетто почти в наших руках», – говорит он прямо сейчас. Если «Ювентус» выиграет очередное чемпионство в Серии А, то для Аллегри этот титул станет третьим во главе «старой синьоры».

Вероятность продолжения работы в «Ювентусе»: 35%

«У меня появляются безумные идеи»

Аллегри – во многом странный, но одновременно и прогрессивный тренер. В его «Ювентусе» Манджукич, ранее считавшийся центрфорвардом, может играть на краю атаки и отходить в оборону. «Иногда у меня появляются безумные идеи, которые я стремлюсь воплотить на поле», – говорит Аллегри о своей тренерской философии. В последнее время его взгляды действительно поменялись, начав уходить от надежной стабильности в эксперименты.

Массимилиано Аллегри стал первым тренером в итальянском футболе, два года подряд оформлявшим со своим клубом дубль из чемпионства и Кубка Италии. В его коллекции есть награда Энцо Беарзота. Дважды Аллегри получал титул «Золотая скамья». При этом Макс почти никогда не гнался за деньгами, спокойно вел себя на пресс-конференциях и публично никого не унижал. Аллегри сложно назвать большой и известной публичной личностью. Наверное, из-за этого его не сильно пытались заманить в тот же Китай.

Сейчас сложно представить Массимилиано Аллегри в одной из экзотических футбольных стран. Но еще сложнее осознать, что он может возглавить одну из национальных сборных. В 2014 году тренера звали в команду Греции, в 2015 – в сборную Италии. Из последних слухов выделяется разве что Казахстан. Ни с одной из федераций Аллегри не договорился. В ближайшее время мы вряд ли увидим Аллегри где-то за пределами клубной тренерской скамьи. «Ювентус» же пережил с ним все проблемы, оброс футбольным мясом и теперь ничего не боится. Теперь Аллегри нужно выбрать, кого спасать следующим.

Вероятность назначения в одну из сборных: 5%

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Италия. Серия А Испания. Примера Европа Ювентус Барселона ПСЖ Арсенал Аллегри Массимилиано
Комментарии (12)
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Xiko
1489481746
В Арсенал пусть идет, по мне так он сможет собрать команду. Но, а Барсе тренер-то особо не нужен топовый и средняк потянет команду, т.к.игроки есть, есть кому забивать и защищаться. Если же я не прав, то поправьте.
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Павел Буре
1489481912
Не представляю его в барселоне. там немного другая философия чем в италии, хотя было бы любопытно посмотреть на это.
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giluxa1963
1489483586
в зенитку его там и посмотрим на то он годен
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KWN37
1489483669
30% + 25% + 20 % + 40% + 5% = 120 вообще-то в сумме, автора - за школьную парту.
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Danish Dynamite
1489487806
Не думаю, что уйдёт за пределы Италии. Если и куда-то, то в Интер (он или Симеоне). Барселона - это смешно. Там не созидатель с нуля нужен, а прежде всего психолог типа Моуриньо или Клоппа. ПСЖ Эмери оставит. Арсенал? Слишком консервативно...
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panmon
1489498410
Верю что может уйти в Барсу или Арсенал (хотя Арс маловероятен так как в лиге очень сложно претендовать на чемпионство). ПСЖ, хоть и силен - не очень интересен из-за отсутствия реальных матчей (только 1/4 финала которую год за годом команда проваливает)
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Schicko_008
1489505944
Ахахахаха.... В Барсу его давайте, это будет полный цирк!))) ПСЖ нужен либо Моуриньо. либо Гвардиола. Если эти двое нет , то останется Эмери. Арсенал опять с Венгером будет.
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marslond
1489522320
Аллегри останется в Юве или перейдёт в Арс
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de bruyne
1489523935
Я не пойму Барселону и псж чем он спасет постояно чемпионы и кубок забирают...
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Protosser
1489589792
"«Ювентус» Аллегри, имея в составе лишь одну звезду мирового масштаба" Опачки. Можно конкретнее?.. Кто из этих игроков не является звездой мирового масштаба: Буффон Кьеллини Бонучи Барцальи Дибала Игуаин ? Это я не беру даже Маркизио, Хедиру, Алвеса и Манджукича.. Хотя они - очень хороши!
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