«Я могу бросить вызов самому себе». Фабрегас снова захватывает власть в «Челси»

В начале сезона выяснилось: новый главный тренер «Челси» Антонио Конте никому не даст место в основе просто так. Команда пересела на тактику 3-4-3, и адаптировать эту схему команде удалось за счет универсализма Н`Голо Канте, который выполняет приличный объем работы: организует атаки, отрабатывает сзади. Правда, Канте скорее разрушитель, а не созидатель, и в данном случае в центр полузащиты в пару к нему нужен игрок с креативным мышлением.

Варианта было два – это Матич и Фабрегас. Один бы цементировал середину поля, а другой – обострял атаку. Понимая, что впереди уже есть творцы уровня Азара, Конте выбрал Матича. Фабрегас на это только возмущался: «В современном футболе люди очень быстро о тебе забывают: и о твоих достижениях, и о твоих навыках».

Парадокс в том, что Сеск – самый высокооплачиваемый игрок в «Челси» (220 тысяч евро в неделю). Это третий показатель в лиге: больше оклад только у Руни (300 тысяч) и у Агуэро с Туре (по 240 тысяч). При этом первый полноценный матч в этом сезоне испанец провел лишь в декабре прошлого года. Тогда на «Этихаде» был раздавлен «Сити», а Фабрегас показал: с ним «Челси» за счет его длинных передач и дриблинга успешно действует в атаке, но при этом более неуверенно играет в обороне.

Зимой ходили слухи, что Фабрегаса отдадут в аренду или продадут совсем. Тем более полузащитником интересовался «Милан». Но Конте успокоил болельщиков: Сеск останется в команде. Хотя тогда было непонятно, зачем итальянцу игрок, который не вписывается в его модель игры.

Оказалось, что тренер видел дальше фанатов. Фабрегас практиковался в матчах Кубка Англии и постепенно набрал кондиции. Конте дождался нужного момента и вновь доверил ему место в основном составе в игре чемпионата против «Суонси», посадив Матича на скамейку. В итоге Сеск забил и отдал голевую передачу в своем 300-м матче АПЛ. На его счету уже 102 результативных паса. Следующий рубеж – догнать рекордсмена Райана Гиггза (160 передач). После той встречи Конте сказал: «Я очень доволен формой Сеска, несмотря на то, что он не выходил в стартовом составе в последнем матче чемпионата. Так и надо продолжать. Я рад, что у меня есть такие игроки, для тренера это потрясающе».

У испанца в принципе феноменальные показатели в чемпионате: 17 матчей, 3 гола и 7 результативных передач. Учтите, что в половине игр Фабрегас выходил на последние 15 минут. Всего Сеск провел на поле 639 минут. В среднем он отдает одну голевую передачу за 91 минуту (по сути, за один матч). В списке лучших ассистентов АПЛ Сеск идет в лидирующей группе, но возглавляет ее Кристиан Эриксен – 10 передач. Вот только времени на поле он провел в три (!) раза больше (2187 минут), чем Фабрегас.

Полузащитнику «Тоттенхэма» для того, чтобы сделать голевой пас, нужно по времени 218 минут или две с половиной игры. Английские фанаты «Челси» описывают ситуацию так: «Против топов выпускаем Матича, против «автобусов» – Фабрегаса».

Есть мнение, что Канте удобнее играть с Матичем. Но это не совсем так. Недавно в прессе появилась графика действий француза в матче с «Бернли», где в пару к нему выходил Матич, и в игре с «Суонси», когда на поле действовал Фабрегас. Оказалось, что с испанцем Канте проделывает гораздо больший объем работы, действуя заметно шире. Тогда как с Матичем его действия ограничены и сосредоточены исключительно в опорной зоне.

Говорят еще, что Фабрегаса чаще подстраховывают, но, скорее это Сеск вынуждает своих партнеров двигаться активнее. В игре с «Суонси» испанец забирал 10% от общекомандного владения мячом. Больше всего передач он делал на Аспиликуэту (27), Азара (15) и Косту (9). Сеск почти не перепасовывался с Канте, поскольку, когда Фабрегас выходит на поле, происходит перераспределение ролей. Н`Голо не задумывается об организации атаки, а Фабрегас – о тотальном прессинге (при том, что назад полузащитник возвращается регулярно).

Конте искал баланс в средней линии, но итальянец понимает, что в современном футболе четкое выстраивание зоны не всегда дает результат. В зависимости от ситуации, плеймейкер, не привязанный к позиции, способен решить игру. Главное, чтобы он создавал моменты и их реализовывал. В «Челси» у Конте такой футболист есть, и уже сейчас он набирает бешеную форму.

«Я абсолютно точно останусь в «Челси» в следующем сезоне. Здесь я смогу бросить вызов самому себе», − на днях сказал Фабрегас. Готовьте место под видео с красивыми пасами − Сеск возвращается.