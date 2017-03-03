10 причин, почему я люблю чемпионат России

Сергей Семак

Когда вам скажут, что российский футбол – это про сытое быдло, просто покажите им Сергея Семака. Он не только пример идеального в недавнем прошлом футболиста (не забыли, кто капитанил, когда Россия взяла бронзу Евро-2008?), а теперь начинающего тренера, которому постоянно снятся футбольные сны, но и просто правильного мужика. Уважать Семака стоит хотя бы за запрет игрокам «Уфы» ругаться матом во времена, когда брань – стиль их жизни. Генеральный директор команды Шамиль Газизов в восхищении: «Про его интеллигентность и человеческие качества можно говорить долго. Нужно ему поаплодировать, причем стоя».

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Евгений Башкиров

Полузащитник «Крыльев Советов» разбивает стереотипы о российских игроках как об однобоких существах, которые только пинают мяч и разгружают вагоны денег. Башкиров проводит свободное время за чтением книг, написанием стихов, игрой на гитаре и в походах в театр. Он цитирует Бродского с Маяковским и исполняет на улице Radiohead и Arctic Monkeys, превращая это в бодрую акцию. Башкирову пока 25 лет, но тоску на «Матч ТВ» от нудятины экс-футболистов им хочется разбавить уже сейчас.

Курбан Бердыев

Когда говорят, что наши клубы не умеют играть, покажите им команды Курбана Бердыева. Еще с «Рубином» в Европе он срубал головы «Барселоне», «Атлетико», «Челси», «Тоттенхэму» и «Интеру». С «Ростовом» чудеса (или система?) продолжились: сначала спасением от вылета в ФНЛ, потом вторым местом в РФПЛ и, наконец, победой над «Баварией».

Честное признание: когда Бердыев полез спасать безденежный «Ростов», я был уверен, что получится полная лажа. Теперь, считая европейские клубы в Ростове-на-Дону, радуюсь, как дико ошибался.

Стадион «Краснодара»

«За**ись», – фраза, которой Юрий Дудь подписывает крутые посты в инстаграме, концентрирует в себе бесконечный поток респектов и восхищения. Но это не про «Крестовский». Зная, сколько денег в него вложено и сколько рос этот долгострой, гордостью его называть не хочется.

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«За**ись» – это про стадион «Краснодара». Построенный на частные деньги и в короткие сроки проект, который все сравнили с Колизеем, приспособлен чисто для футбола, имеет 3D-экран, растянутый вдоль трибун, и выглядит по-европейски. Как такое не любить? Понятно, почему он претендует на звание лучшей арены в мире.

Дерби ЦСКА – «Спартак»

РФПЛ стоит проводить хотя бы только ради этого дерби. Это вам не «Реал» – «Барселона», но по меркам российского футбола – самое ценное, что в нем есть. Столкновение целых идеологий, полные трибуны, которые раздеваются даже в сильный мороз, нескончаемые стычки фанатов – в эти моменты чувствуешь, что и в РФПЛ бывает жарко. На поле любого качества команды грызутся на убой, эмоции футболистов прут через край, а эксперты потом неделями копаются в спорных моментах. Чистый кайф.

Колоритные болельщики

«Дядя Витя – наше все», – говорят фанаты «Мордовии» о главном персонаже на трибунах саранского стадиона. Телевизионщики бесятся, когда Виктор Ванягин в одних трениках и с голым пузом принимается свистеть и кричать «Мордва великая», заглушая микрофоны. Зато уже на протяжении тридцати лет Витек искренне поддерживает клуб, а еще дарит местным мальчишкам мячи и билеты на футбол.

Побегалов и «Шинник»

Когда кризис накрывает команду волнами, все бегут, но только не Александр Побегалов. В «Шиннике» он работает с 2012 года, и почти каждый сезон Ярославль барахтается без нормального финансирования. Вместо того чтобы уйти туда, где есть хоть какая-то стабильность, он каждый раз нянчится с клубом заново. Постоянно теряя лидеров, Побегалов вытаскивает из ПФЛ новых ребят и каким-то невероятным образом целится с ними на призовые места. Как-то он признался, что не может бросить команду, когда у нее все плохо, а потом сделал тату на плече с логотипом «Шинника».

Тянуть наш футбол из болота проблем − нервная и сомнительная работа. Но пока есть те, кто этим все-таки занимается, все у нас будет не так уж плохо.

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ТВ-показ

О качестве трансляций ФНЛ и ПФЛ говорить бессмысленно, но у РФПЛ такой беды нет. «Матч ТВ» красочно и полно освещает центральные (и не только) матчи тура: с разбором до/во время/после игры, интервью и экспертными мнениями. К главному спортивному каналу России есть много претензий, зато благодаря ему РФПЛ смотрится не стыдно даже на фоне топовых соревнований, которые мы видим по ТВ.

Интрига за чемпионство

Судьбу чемпионства в РФПЛ обычно решают толстосумы, но заранее определить, кто из флагманов заглохнет в нужный момент, а кто сразу начнет закатывать всех в асфальт, нельзя. В прошлом сезоне ЦСКА только после заключительного тура примерил чемпионскую корону, а ранее отыгрывал очковое отставание, когда команду давно списали из фаворитов. В общем, спасибо, РФПЛ, что мы не Бундеслига, где «Баварии» можно отдавать «салатницу» на пять лет вперед.

Площадка для роста

Круто, когда есть деньги, чтобы в Россию заскакивали Это’О, Халк и Вальбуэна. Но еще круче, когда откуда-то из глубины наши клубы откапывают ноунеймов, лепят из них мастеров, а потом выгодно транспортируют в Европу. ЦСКА нашел Ахмеда Муса, Кейсуке Хонду и Сейду Думбия, «Спартак» выцепил Неманью Видича, «Локомотив» сделал имена Умару Ниассу и Браниславу Ивановичу, «Зенит» раскопал Мартина Шкртела. Впереди обязательно будут новые. И каждый раз, глядя на знакомые профили в лучших чемпионатах Европы, приятно осознавать, что прокачены эти звезды были именно в РФПЛ.

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