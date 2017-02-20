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    «Татуировки – грешное дело». Показываем, от чего хочет избавиться Благо (ОПРОС)


    4.3
    Голосов: 3
    20.02.2017 00:00
    В свое время полузащитник «Оренбурга» Благо сделал около 30 татуировок, но теперь хотел бы от них избавиться. Впрочем, футболист признает, что это неосуществимо. Действительно ли тату – это так ужасно, как думает болгарин?

    В интервью изданию «Спорт день за днем» Благо рассказал: «В татуировках вообще никакой логики нет. Если бы сейчас я мог вернуться в свое пятнадцатилетие, то я ни за что не сделал бы себе тату. Это грешное дело, и теперь я это понимаю. Тело дано человеку Богом чистым, а рисунки на нем – это грязь». Отметим, что свое первое тату будущая звезда грозненского «Терека» сделал еще до совершеннолетия – рисунок распятого Христа на спине. Именно религиозная тематика подталкивала Благо наносить на свое тело все новые и новые изображения – но теперь эта же религия заставила игрока задуматься об обратном.

    «Я уже давно поинтересовался, возможно ли это (свести татуировки – прим. ред.). Нет, не получится ничего. Шрамы останутся, а рисунков на мне так много, что свести их полностью не выйдет уже».

    Давайте посмотрим, как выглядит тело Благо – это действительно впечатляет.

    Бонусом – татуировка Эсмер, жены полузащитника «Оренбурга». Как нам кажется, смотрится очень красиво.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Hotnews.bg, Спортивный Журнал, Чемпионат, Sports.ru
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 марта 2017, 10:41

      дебил хули сказать еще, думать надо а потом уже

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 февраля 2017, 15:15

      интересно что за дата у него набита 25 06 2019 ?????

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 20 февраля 2017, 15:10

      Настоящий славянин)

      1
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      Рейтинг: +105

      westminster1 20 февраля 2017, 12:51

      Хорошо отношусь к тату-культуре, сам забитый, но на теле Благо большинство тату - портаки (выражаясь языком носителей тату), не имеют никакой художественной ценности.. Впрочем, как и многих футболистов.

      0
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 20 февраля 2017, 11:52

      одни кресты

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 февраля 2017, 10:24

      Это не искусство, это уже пи*дец! С возрастом осознаешь цену глупости...

      0
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      Рейтинг: +60

      gore88 20 февраля 2017, 10:19

      нечего было дурь колоть, типа крестов этих ваших

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 20 февраля 2017, 09:06

      и чего

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 февраля 2017, 08:51

      может крестик не носить

      1
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