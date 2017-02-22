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  • «Монако» проиграл, но Фалькао снова король. Как главный колумбиец современности вернулся в игру

«Монако» проиграл, но Фалькао снова король. Как главный колумбиец современности вернулся в игру

«Пять голов за два года? Иди в свою игрушечную Ла Лигу», – издевались в интернете фанаты соперников «МЮ» и «Челси», видя, как мучается сильный когда-то Радамель Фалькао в английском чемпионате. Возможно, среди них были фанаты «Манчестер Сити». Он же перетерпел, восстановился, вернулся в «Монако» и начал оправдывать доверие Леонарду Жардима. А сегодня вышел и забил англичанам два гола – один комбинационный, другой просто изящный.

В Лиге чемпионов продолжается соревнование – какой из матчей более огненный. Хотите уйму запоротых моментов – желание исполняет «Боруссия». Нужен концерт с крутым темповым футболом – вам в Мадрид. Разгром? «Бавария» справится. Суперсенсация? Добро пожаловать в Париж.

Сегодня в Манчестере был настоящий фейерверк с кучей ошибок, скандальных решений рефери и сумасшедшим атакующим футболом. Ладно, «Монако», все-таки самая забивная команда Европы. Но в такое против своей воли ввязался и «Сити», тем более играет дома. Кайф для нейтральных фанатов. Восемь абсолютно разных голов на любой вкус.

«Ман Сити» открыл счет классной трехходовкой Силва-Сане-Стерлинг, «Монако» ответил сразу двумя мощными ударами – Фалькао здорово откликнулся на навес партнера, а затем Мбаппе великолепно реализовал выход один на один, став самым молодым автором гола в ЛЧ после Кркича. Затем наступил черед споров вокруг пенальти, где ущемленными себя до сих пор чувствуют болельщики «Ман Сити» – Агуэро вроде бы сбивали, а вместо этого – желтая за симуляцию, затем Фалькао, казалось, за мяч и не боролся, но был сбит, и одиннадцатиметровый назначен уже в ворота англичан.

Колумбиец его не забил, затем еще и пережил стресс в виде пропущенного гола после ошибки Субашича (это был 200-й гол «Сити» в евротурнирах), но чуть позже оставил в дураках Стоунза и феерично перебросил мяч через Кабальеро – 2:3!

Что случилось с «Монако» потом – понять сложно, но позиционные огрехи в собственной штрафной «Сити» прощать не стал. Агуэро блестяще использовал свой момент, Стоунз исправился за свою ошибку и положил победный гол после стандарта, а Сане вообще забивал в пустые ворота. 5:3 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Это правда плей-офф?

«Сити» сегодня герои, и в этом нет никаких сомнений. Фалькао же помимо пенальти припомнят еще запоротый стопроцентный момент в самом конце. Забей он – решать задачу по выходу в плей-офф «Монако» стало бы чуть проще. Но видеть такого «Эль Тигре» – настоящее удовольствие. В свое время он удивительным образом избегал попаданий в команды, участвующие в Лиге чемпионов. Теперь он наконец-то на своем месте. Да еще и с совершенно сумасшедшим еврорекордом.

Лига чемпионов Лига чемпионов Манчестер Сити Монако Агуэро Серхио Фалькао Радамель
Комментарии (6)
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Nesterenko
1487714691
МС веселая команда. Великолепные матчи сегодня были сыграны.
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TUMS
1487715127
Красивая игра, зрелищная, но много ошибок. Фалькао - браво.
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x-x-x-x-x
1487720702
сегодня все игры на заглядение!!!
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Otabek bro
1487738862
интелегентный гол от Фалькао!
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Ha3paHb st.
1487747595
Хорошо,что Фалькао почувствовал вкус Лиги Чемпионов))Если они пройдут МС,а это вполне себе возможно,а там и до полуфинала рукой подать)))Но команде Зидана они столько не забьют)))
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AndresLoko
1487766136
Радамель эстет, красавец, Брависимо..
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