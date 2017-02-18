Взятки, подделка документов и еще три истории о том, как владелец «Лидса» нарушает закон

Обманул Минсельхоз Италии на 7,5 миллионов евро

Отец Массимо, которого он считает примером для подражания, был одним из крупнейших бизнесменов Италии в сельскохозяйственном секторе в 70-х годах. Эрколе Челлино отличался завидной находчивостью и невероятной харизмой, всего за десяток лет пройдя путь от обычного водителя до крупного игрока на рынке. Массимо пошел по стопам отца и в 22 укатил в Австралию − перенимать опыт выращивания злаковых культур у местного населения. В 80-х он возглавил семейное дело, а в 1996-м впервые показал миру, что ему плевать на закон.

Наладив экспорт зерна в страны Северной Африки, Массимо подделал бухгалтерскую отчетность и присвоил себе 7,5 миллионов евро. Через много лет итальянская полиция узнала об этом и добилась того, чтобы Челлино получил полтора года тюрьмы. Правда, только условно.

Подделал отчетность в «Кальяри» и дал взятку представителям власти

В 2001 году Массимо, уже будучи видным человеком в итальянском футболе, вспомнил старые методы и подделал финансовую отчетность в «Кальяри», которым владел на тот момент. Естественно, из лучших побуждений. «Готов пойти на все ради достижения своих криминальных целей», − полицейский рапорт по итогам дела был максимально жестким, хотя с тюрьмой Челино пронесло и здесь. Чем-то напоминает макиавеллистское: «человек скорее простит смерть отца, чем потерю имущества».

Впрочем, сам Массимо категорически отрицает схожесть со знаменитым философом Эпохи Возрождения. «Некоторые думают, что я Макиавелли. Посмотрите, это Массимо Челлино, гребаный ублюдок. Нет, я не такой. Иногда я делаю что-то не задумываясь, но когда я совершаю ошибку – не думайте, что я сделал это нарочно». Вполне возможно, что взятка итальянским чиновникам в 2013-м для постройки стадиона «Кальяри» в наиболее благоприятном месте рядом с аэропортом также была произведена Массимо не нарочно. Но итальянская полиция не поверила в такую версию и арестовала «пожирателя тренеров». Челлино три месяца питался тюремной похлебкой в камере, но вскоре вышел на свободу и продолжил гнуть свою линию.

Не заплатил налоги за яхту и Range Rover

Натворив дел на родине, Челлино уехал осваивать новые горизонты в Англию. В 2010-м он сделал предложение о покупке «Вест Хэма», но лондонцы отказались, поступив, как покажет практика, очень дальновидно. Массимо не успокоился и переключился на «Лидс». Тут-то в игру вступила ФФА, с которой итальянца в будущем ждут весьма тесные отношения. Английские чиновники отыскали на Челлино компромат: однажды, покупая яхту, Массимо не заплатил налоги итальянскому государству.

Адвокаты Челлино выиграли дело у ФФА, а Массимо все-таки купил «Лидс», чему тогда очень радовались фанаты клуба. Но в 2015-м ФФА вновь выдвинула итальянцу обвинения – на этот раз агроном уклонился от уплаты налога за перевоз своего нового автомобиля Range Rover через британскую границу. Челлино отстранили от руководства «Лидсом» на 8 месяцев, что совершенно не мешало ему управлять командой, передавая указания своим детям, которых он заранее назначил директорами клуба.

Не пускал телевизионщиков на стадион «Лидса»

В декабре 2015-го года телевизионщики Sky Sports приехали транслировать матч «Лидса» и «Дерби Каунти». Они пошли на знакомые места, чтобы установить там камеры для эфира, но охрана стадиона попросила их убраться с арены и желательно подальше. Это был личный приказ владельца: «Я пытаюсь защищать «Лидс». Если бы Sky пагубно не влиял на наше трансферное положение, они могли бы крутить игры команды по ТВ хоть каждый день».

В дальнейшем «павлины» еще несколько раз бойкотировали показ своих матчей. Челлино был недоволен размером суммы, которую Sky выплачивает клубу по действующему договору с лигой. Кроме того, он считает, что, когда «Лидс» появляется на ТВ слишком часто, это отрицательно влияет на посещаемость «Элланд Роуд». Не исключено, что таким образом Челлино мстил ФФА за свою дисквалификацию, ведь организации пришлось провести экстренное совещание по вопросу павлиньего саботажа, дабы не потерять контракт со Sky.

Рассказал и показал, как нарушается процесс трансферов

Отбыв одну дисквалификацию, Челлино через полгода схлопотал другую. На этот раз за рассказы коллегам о том, как обходить некоторые неудобные пункты в операциях по трансферам. Помимо этого, Челлино, оказывается, применял свои эксклюзивные знания на практике при переходе Росса Маккормака в «Фулхэм» в 2014-м.

«Маккормаку было до фонаря на клуб. Он не приезжал на тренировки, не полетел с нами на сборы. Я не собирался его продавать, но «Фулхэм» предложил ему кучу денег, да и его поведение было очень хреновым», − объяснял Челлино. ФФА дисквалифицировала его на 18 месяцев и выписала штраф размером в 250 тысяч фунтов. Недавно наказание уменьшили, и теперь итальянец отстранен от футбола на год и заплатит всего 100 тысяч.

P. S. В январе Челлино продал 50% акций клуба итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани, который совершил сделку от лица компании Aser Group Holding. «Мне нужно было привести нового партнера. Андреа молод и придаст нам новой энергии», − прокомментировал сделку Челлино.

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