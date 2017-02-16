«Доминирование «Баварии» будет продолжаться». Почему «Арсенал» Венгера снова проваливается в ЛЧ

Каждый сезон с лондонским «Арсеналом» неизменно происходят две вещи. Сначала команду манит четвертое место в Премьер-лиге, успевшее обрасти целым набором мемов. Затем повторяется история с попаданием на «Баварию» в Лиге чемпионов. Если стратегия клуба по покупке игроков за приемлемые деньги еще позволяет неизменно входить в четверку в Премьер-лиге, то выступление в Лиге чемпионов уже давно не несет «Арсеналу» никаких перспектив. Шесть розыгрышей подряд канониры останавливались на барьере 1/8 финала. Дважды на этой стадии их выносила «Бавария».

«Доминирование «Баварии» будет продолжаться. Жду, что все произойдет как обычно. Они постараются завладеть мячом и быстро двигаться у наших ворот. Неудача в первом матче ничего не означает. Впереди предстоит еще и домашняя игра, дающая нам преимущество», – Арсен Венгер уже сейчас настраивает болельщиков на излюбленный сценарий в этом драматическом противостоянии. «Бавария» все-таки способна удивить Венгера какой-нибудь тактической задумкой или даже тем, что просто не совершит ошибок.

В феврале 2013 года в первом матче плей-офф мюнхенцы разделали англичан со счетом 3:1. Вторая игра закончилась победой «Арсенала» со счетом 2:0 на чужом поле, но по количеству голов дальше прошла «Бавария». Через год «Арсенал» снова провалил стартовую встречу, а затем только блестящая игра Нойера вытащила «Баварию» в четвертьфинал. На ошибках в матчах против «Баварии» можно учиться. Это мы уже видели на примере «Ростова», победившего немцев после разгрома в стартовой игре группового этапа. В этом плане «Арсенал» очень похож на российский клуб. Нужный ключ Венгер находит лишь тогда, когда почти невозможно достичь успешного турнирного итога.

Предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов все-таки мог прервать неудачную тенденцию. «Бавария» и «Арсенал» оказались в одной группе, а затем на время поменялись ролями. «Арсеналу» удалось выиграть первую игру (2:0). Зато на чужом стадионе «Бавария» занесла в английские ворота сразу пять мячей. В плей-офф коллектив Венгера попал на «Барселону», где в итоге не имел вообще никаких шансов. По сравнению с топовыми командами Европы возможности «Арсенала» в разы меньше. Только на максимуме команда способна отыграть на равных с клубами уровня «Баварии». Прямо сейчас этот максимум у своих игроков убивает сам Венгер.

В матче против «Халл Сити» «Арсенал» победил натужно и во многом из-за ошибки арбитра. После этой встречи Венгер наехал на Месута Озила, обвинив того в слабой игре. «Озил должен вернуть уверенность в себе и реализовывать моменты. Он упускает такие шансы, которые точно должен превращать в голы. Мы не привыкли видеть его таким», – критикует Венгер лидера своей команды. Нестабильно играет и центр обороны команды, а Петр Чех, призывая коллектив взбодриться, сам допускает ошибки. В чемпионате Англии «Арсенал» уже на десять очков отстает от первой строчки. «Бавария» на этом фоне действительно выглядит настоящей немецкой машиной.

«Если мы покажем свой футбол, у «Арсенала», вероятно, шансов будет мало», – говорит форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Артуро Видаль обещает, что «Бавария» покажет свое настоящее обличье, а вот главный тренер команды Карло Анчелотти больше говорит об Арсене Венгере. «Уважаю Венгера за его работу в «Арсенале». Ему удалось создать особую идентичность. «Арсенал» показывает великолепный футбол», – восхищается соперником Анчелотти. «Арсенал» же опять готовился проиграть первый матч, слепо надеясь, что потом удастся исправить положение. И все повторилось снова!

Сказка Венгера. Зачем «Арсенал» купил бывшего рабочего с завода «Бентли»