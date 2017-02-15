«Китай – не мой случай». Как Ди Мария выбрал футбол и порвал «Барселону»

Анхелю Ди Марии и Эдинсону Кавани повезло родиться 14 февраля. Этот день не только является праздником для влюбленных, но и датой возвращения Лиги чемпионов. От противостояния «ПСЖ» и «Барселоны» ждали борьбы. Перед игрой все игроки «ПСЖ» мечтали остановить Месси. Унаи Эмери говорил, что команде нужно попытаться выиграть все важные единоборства. В итоге «ПСЖ» так настроился на матч, что «Барселона» оказалась смята.

Классный гол Ди Марии со штрафного – решающий момент в развитии всего матча. После этого французы поверили в себя и полетели в разящие контратаки. Дракслер возил на фланге Серхи Роберто, а сам Ди Мария феерил на каждом участке поля. За первый тайм по воротам тер Штегена прилетело семь ударов в створ. Последний раз «ПСЖ» столько лупил в Лиге чемпионов в матче против «Динамо Загреб» в 2012 году. В первом тайме в ворота «Барселоны» влетело два голевых удара. В плей-офф Лиги чемпионов «Барса» не пропускала столько за первую половину уже девять лет.

Окончательно сломал «Барселону» тоже Ди Мария. На 55-й минуте Курзава выдал пас на Анхеля, а тот не стал приближаться к воротам и крутанул в дальнюю девятку. Дубль в день рождения в матче Лиги чемпионов оформляли Сульшер, Баптиста и даже Стерлинг. Через пять минут после своего второго гола Ди Мария покидал поле под овации трибун, где никто уже не задумывается, что аргентинец вообще мог уйти из команды. Китайские клубы зимой интересовались Ди Марией, но футболист признался в любви парижанам. «Китай – не мой случай. Некоторых он привлекает деньгами, но ко мне это не относится. Я хочу доработать свой контракт с «ПСЖ» до конца», – рассказал Ди Мария. Теперь им восхищается вся Европа.

Статистика Ди Марии в Лиге 1 не такая впечатляющая. Эти же самые два гола Анхель Ди Мария пока забил и за весь французский сезон, добавив к ним шесть голевых передач. «Верю, что во второй половине сезона Ди Мария будет играть еще лучше», – говорил Эмери. В чемпионате Франции «ПСЖ» сможет побороться за титул и без Ди Марии. В Лиге чемпионов его вклад уже сейчас оказывается существенным. Без Анхеля «ПСЖ» смог вкатить четвертый мяч, доведя счет до унизительного. Отличился еще один именинник Кавани, а «ПСЖ» стал всего шестой командой, которой удалось забить «Барсе» четыре мяча в Лиге чемпионов. Звездный Лионель Месси при этом впервые в сезоне ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной, а «Барселона» повторила антирекорд 2013 года по количеству ударов в створ ворот соперника.

Игроки молодцы, но отдельного слова заслуживает и специалист, которого в «ПСЖ» позвали специально для успешного выступления в Лиге чемпионов. Унаи Эмери – настоящий кубковый тренер. Трижды подряд он приводил «Севилью» к победе в Лиге Европы. До этой игры Эмери только раз выигрывал у «Барселоны» в октябре 2015 года, когда его «Севилья» победила со счетом 2:1. Игра 1/8 финала Лиги чемпионов стала для Эмери 24-й против «Барселоны». Она точно получилось для тренера самой удачной не только в этом противостоянии, но и за весь сезон. «Барселона» же проиграла в еврокубках с разницей в четыре мяча уже в пятый раз.

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