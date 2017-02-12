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  • Состав «Вест Хэма», который мог покорить Европу, если бы не был распродан

Состав «Вест Хэма», который мог покорить Европу, если бы не был распродан

Вратарь: Стивен Байуотер

Нынешний клуб: «Бертон»

Вратарь – не самая сильная позиция в нашей звездной команде. Харри Реднапп привел Байуотера в «Вест Хэм» в возрасте 16 лет. В итоге с 1998 по 2006 год Стивен отыграл за «молотобойцев» 59 матчей. Такое малое количество игр объясняется тем, что Байуотера все время отдавали в аренду – в «Уикомб», «Халл», «Ковентри». В 2006 году его продали в «Дерби Каунти», где он сумел закрепиться и провел 148 матчей (хотя снова успел поездить по арендам). Сейчас просиживает штаны на лавке в Чемпионшипе.

Левый защитник: Антон Фердинанд

Нынешний клуб: «Саутенд Юнайтед»

Брат Рио Фердинанда Антон сделал менее впечатляющую карьеру, чем его великий родственник, однако достаточно попылил в Премьер-лиге: на его счету «Вест Хэм», «Сандерленд» и «Куинз Парк Рейнджерс». В виду отсутствия другой вменяемой кандидатуры Антона пришлось запихнуть на левый фланг, хотя роднее ему, конечно, центр обороны – но только взгляните, какие у младшего Фердинанда могли быть там конкуренты!

Центральный защитник: Рио Фердинанд

Нынешний клуб: завершил карьеру

В первую очередь, это его брат Рио, который является воспитанником «Вест Хэма», но особо запомнился всем как великолепный защитник «Лидса» и капитан «Манчестер Юнайтед» в московском финале Лиге чемпионов. Рио – скала, за которой не страшно оставить и его менее мастеровитого брата, и Стивена Байуотера, и кого угодно.

Центральный защитник: Джон Терри

Нынешний клуб: «Челси»

Да-да, до 14 лет Терри воспитывался в академии «Вест Хэма», причем играл на позиции полузащитника. Только представьте, какой парой в центре обороны могли обладать «молотобойцы» – такую роскошь позволяла себе разве что сборная Англии. Впрочем, о решении уйти в академию «Челси» Терри наверняка не только не жалеет, но и вообще не помышляет, что могло быть иначе. Джон отдал синим вот уже больше 20 лет своей карьеры, стал настоящим символом «Стэмфорда» и выиграл 4 чемпионских титула. Сейчас Терри сидит на скамейке в ожидании пятого.

Правый защитник: Глен Джонсон

Нынешний клуб: «Сток»

Еще один воспитанник «молотобойцев», который немало времени провел в топ-клубах. И если в «Челси» у Джонсона особо не получилось, то в «Ливерпуле» он отыграл 6 полноценных сезонов и был далеко не последним лицом в обороне, являясь при этом серьезной угрозой воротам соперника при подключениях в атаку. Сегодня еще довольно молодой Глен (32 года) выступает в Премьер-лиге за «Сток».

Центральный полузащитник: Фрэнк Лэмпард

Нынешний клуб: завершил карьеру

К такому центру поля вам нужно приготовиться! Первым идет главный герой публикации – объявивший о завершении карьеры Фрэнк Лэмпард. В нашем сознании он ассоциируется исключительно с «Челси», однако не стоит забывать, что на заре своей карьеры Фрэнки провел целых 148 матчей за «Вест Хэм». Забивал голы, вызывал неодобрение болельщиков – они думали, что Лэмпард проходит в основу только благодаря своему дядюшке Харри Реднаппу, который на тот момент тренировал «молотобойцев». Знали бы фанаты «Вест Хэма», кого они освистывают – может, передумали бы прямо на месте.

Центральный полузащитник: Майкл Кэррик

Нынешний клуб: «Манчестер Юнайтед»

В связке с Лэмпардом действует легендарный полузащитник другого сильнейшего клуба АПЛ – Майкл Кэррик. За «Вест Хэм» Кэррик отыграл 5 сезонов, после чего перешел в «Тоттенхэм», а оттуда – в «Манчестер Юнайтед». В нынешнем составе «красных дьяволов» трудно найти другого футболиста, который пользовался бы столь безграничным уважением как среди собственных фанатов, так и среди чужих. Кэррика обожали и сэр Алекс, и Луи ван Гаал, а Жозе Моуринью очень ценит его прямо сейчас. В этом сезоне Майкл собирается завершить карьеру, и нет сомнений, что «Олд Траффорд» устроит ему пышные проводы.

Левый полузащитник: Джо Коул

Нынешний клуб: «Тампа-Бэй Раудис»

На левом краю полузащиты (разумеется, с креном в атаку) действует Джо Коул – еще один воспитанник «Вест Хэма», ставший легендой в «Челси». Коул зажигал на «Стэмфорд Бридж» времен первого прихода Моуринью; потом начались проблемы с коленями, но был еще яркий всплеск при Анчелотти – и третья чемпионская медаль. В 2013 году Джо вернулся в родной «Вест Хэм» и отыграл на «Аптон Парке» не самые плохие полтора сезона, оживив в болельщиках воспоминания о юном Коуле, который в возрасте 21 года стал их капитаном.

Правый полузащитник: Марк Нобл

Нынешний клуб: «Вест Хэм»

Хоть где-то сохранилась верность! Воспитанник академии «Вест Хэма» Нобл связан с молотками собачьей преданностью: если Марк и покидал родной клуб, то только на правах аренды. Сейчас ему всего 29, но он уже стал настоящей легендой в устах местных болельщиков, которые порвут за своего капитана. После вылета «Вест Хэма» из Премьер-лиги в 2011 году железный Нобл не попросился на выход – напротив, опустился с командой в горнило Чемпионшипа и вытащил ее обратно, пропустив за весь сезон только одну (!) игру регулярного чемпионата.

Нападающий: Джермейн Дефо

Нынешний клуб: «Сандерленд»

Наводить ужас на защитников, которые противостояли бы этому великолепному «Вест Хэму», мог Джермейн Дефо, что в возрасте 16 лет поменял школу «Чарльтона» на школу «молотобойцев» и очень быстро преуспел. Сразу оценив потенциал парня, «Вест Хэм» отдал его в аренду «Борнмуту», где тот забил 18 голов в 29 встречах. Через 2,5 года Дефо за 6 миллионов фунтов был продан в «Тоттенхэм». В составе «шпор» Джермейн пережил ярчайшие моменты своей карьеры, но – что нам любопытнее всего – помимо 6 миллионов «Тоттенхэм» отдал «молотобойцам» нападающего, который станет пробивным в нашей воображаемой сборной.

Нападающий: Бобби Замора

Нынешний клуб: завершил карьеру

Действительно, зимой 2004-го «Тоттенхэм» в качестве части сделки по Дефо пожертвовал молоткам Бобби Замору, который являлся их воспитанником, но, будучи юным футболистом, не сумел пробиться в основной состав. Со второй попытки Замора стал своим на «Болейн Граунд», проведя за «Вест Хэм» в общей сложности 130 матчей и забив 30 голов. Потом были «Фулхэм», «КПР» и возвращение в «Брайтон», где Бобби зажигал по молодости (76 голов в 125 матчах). Сейчас завершил карьеру и иногда появляется в объективах фотокамер – например, ужиная с Рио Фердинандом.

Фанаты «Юнайтед оф Манчестер» и «Аустрии» против современного футбола

Англия. Премьер-лига Англия Вест Хэм Замора Бобби Нобл Марк Фердинанд Антон Фердинанд Рио Кэррик Майкл Лэмпард Фрэнк Коул Джо Терри Джон Дефо Джермейн Джонсон Глен
Комментарии (18)
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murakami777
1486896743
такую же песню может Саутгемптон затянуть с его супер-звездами от Ширара до Бэйла...но если бы у бабушки был *@8 - она былабы дедушкой
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алекс88
1486899870
Команда середняк получилась....в нижней части таблицы ковырялись бы
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Ubuntu
1486909937
COYI
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agil
1486919593
если ни все то у многих команд из низов такая вот история. если ни так то на что жить и сушествовать??!!! португальский футбол на этом живет и расцветает!! какие бы команды были бы ....порту бенфика или спортинг!!!??? может их составы лучше посматреть
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MU-fanatic
1486935791
а тема статьи хорошая!)всегда здорово иногда возвращаться к истокам и поговорить об этом!)
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Константин Сорокин
1486953909
И уж точно должен быть Бобби Мур) Куда без него)
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Raxor
1486976749
не уверен, что этот состав смог бы покорить европу
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ROOSHAN
1487006470
Норм состав хотя бы, смог бы выйти в финал Лиги Европы, наверное.)))
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D'achkov
1487080609
в лч вышли бы)
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Артём Гаврилов
1487495332
Унижали бы топ-команды с таким составом)
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