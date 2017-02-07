Беззубые волки. Что происходит с «Вольфсбургом»?

Достижения прошлых лет

В прошлом году «волки» чудесным образом сражались с мадридским «Реалом». После 2:0 дома проиграли 3:0 на выезде. Эмоционально выступив в 1/4 финала, команда лишилась Шюррле, Доста, Крузе, Налдо, Данте, Калиджури и еще ряда игроков. Со временем ушли Клаус Алоффс (спортивный директор) и Дитер Хекинг. Эти двое, возглавлявшие клуб с 2012-го года, сумели выиграть Кубок и Суперкубок Германии в 2015-м, но неудачные результаты начала сезона вынудили руководство сделать «kickoff». Чемпионы 2009-го года на момент этого увольнения занимали 14 место с 6 очками (после 7 игр). Одни потери, восполнить которые оказалось трудно, а справиться с которыми – тяжело.

Из чемпионского состава в клубе сейчас находятся Диего Бенальо, Дежага и Шефер. За 8 лет, прошедших после триумфа, команда балансировала на грани 8-15 места. Приятным исключением стало серебро в сезоне 2014/15. Тогда солировал Кевин Де Брюйне, удачно сбежавший в Бундеслигу из Англии. После бельгийца основной звездой должен был стать Юлиан Дракслер. Однако амбиции Юлиана не выдержали падения «волков»: уходили Шюррле, Перишич, Де Брюйне. Всем везде было хорошо, только не в «Вольфсбурге».

На заслугах прошлого далеко не уедешь. Меняющийся «Die Wölfe» пока никак не адаптируется к настоящему. Тянут команду «старички» Луис Густаво, Рикардо Родригес, Бенальо и приехавший Гомес. Свежие трансферы Малли, Базура и Нтепа должны добавить вариативности. Перспектива этих переходов очевидна: молодые игроки способны стать центральными исполнителями в нынешнем сезоне. Улавливается и другая тенденция – «волки» перестали тратить большие деньги на звезд. Теперь они работают на перспективу. После ухода из клуба Дракслера и прихода 42 млн клуб мог оформить грандиозный трансфер – но нет, ничего подобного не случилось. В тему еще один незамеченный и скромный переход – контракт с лучшим молодым футболистом Африки-2015 Виктором Осимхеном. Им интересовались «Интер» и «Арсенал», но в итоге он стал «волком».

Бундеслига как волчья яма

Игра команды – это нечто. Результаты хуже не придумаешь. Победы над командами из второй половины таблицы и влет аутсайдеру «Дармштадту», набравшему всего 5 очков на старте чемпионата. Практически во всех матчах «волки» попадают в свою же волчью яму. Страдает реализация – забито всего 17 голов, что является третьим худшим показателем в лиге. С другой стороны, если бы не два крупных влета «Боруссии Д» и «Баварии» и пропущенные в сумме 10 голов, то защита справилась бы на «удовлетворительно». При этом нельзя забывать, что команду покинули основные защитники: в ней остался только Рикардо Родригес плюс появился Джеффри Брума. Похоже, новый тренер Валерьен Исмаэль делает ставку именно на эту пару центрдефов. Вернувшийся в Германию Марио Гомес – объект для критики немецкой прессы – уже забил 6 голов в новой команде.

«Команда не показывает уровня игры, который от нее ожидают. Мы попросту не оправдываем вложенных средств. Игра «Вольфсбурга» – это страшное разочарование для всех в клубе», – говорил бывший спортивный директор Клаус Алоффс в ноябре 2016-го.

Откровения спортдира очень метко охарактеризовали ситуацию. Ему это не помогло и он был уволен, но результаты лучше не стали. На место Алоффса назначили бывшего менеджера по маркетингу из «Вердера» Олафа Ребе. Для Ребе это первый опыт подобной работы, раньше он занимался совсем другими вещами.

Новый тренер избрал тактику 4-2-3-1: по ней «Вольфсбург» выступал в последней игре против «Кельна». Из новичков центральное место в 4-2-3-1 занимает Юнус Малли, что неудивительно, ведь он пришел из «Майнца» и адаптирован к Бундеслиге на 200%. Марио Гомес в данной схеме исполняет роль единственного нападающего. Важную роль играет дуэт центральных защитников Рикардо Родригес – Джеффри Брума. Усилить опорную зону может Базур, конкурентом которому является Джошуа Гилавоги. Нтеп хорошо выступал во Франции и имеет шанс закрепиться в атаке команды.

Проблемой для коллектива стал «дракслергейт». Нежелание Юлиана играть, отсутствие мотивации и блеклый футбол вынудили руководство расстаться с ним. Жаль, ведь для него была отведена ключевая роль в построениях Хекинга и Исмаэля. Однако Дракслер удачно нашел контракт на стороне (по примеру Димитри Пайета) и теперь вполне себе счастлив в Париже. Заменой ему стал Юнус Малли, один из лучших игроков в Бундеслиге по системе «гол + пас».

По следам «дизельгейта»

После «дизельгейта» концерн «Фольксваген» объявил о сокращении финансирования спортивных команд. Так было принято решение о сокращении гоночных программ в ралли и планируемое сокращение финансирования «Вольфсбурга». Речь идет о сокращении инвестиций в 20-30 %, что будет примерно соответствовать 20-30 млн евро в год. Не прекращаются слухи о продаже Рикардо Родригеса и Луиса Густаво – центральных исполнителей команды. Клуб, долгие годы считавшийся денежным мешком, рискует прохудиться.

Ограничение финансовой подпитки отразится на команде. Возможно, именно поэтому руководство (осознавая грядущие перемены) назначило на тренерский мостик молодого Исмаэля. Француз руководил резервом команды, а значит знает возможности молодых игроков. К тому же, новому именитому тренеру всегда подавай средства для построения команды, а денег теперь нет. Подобный подход может объяснить и интерес к тренеру «Хаддерсфилда» Давиду Вагнеру. Потому пришел и спортивный директор с образованием маркетолога. Клуб должен научиться зарабатывать не только на продаже звезд, купленных за бешеные деньги.

«Чрезвычайно неприятно, что мы проиграли эту игру, поскольку моя команда показала очень сильный футбол. Мы были стабильны и почти не позволили сопернику создавать голевые моменты. Такое поражение очень раздражает. И мы понимаем, что «Вольфсбург» уже несколько недель борется за выживание», – прокомментировал обидный проигрыш «Кельну» Валерьен Исмаэль.

Сезон 2016/17 – это вызов, который покажет, будет ли клуб стабилен и сможет ли добиться чего-то без денег автозавода. Разумная трансферная политика – секрет успешности для ограниченных в бюджете клубов. Суждено команде бороться за выживание или стать середняком лиги, пока неясно. Понятно одно – ярко вспыхнув, «Вольфсбург» ворвался в элиту, а как только деньги стали заканчиваться – вышел из нее. Волки остались без зубов, но еще с шерстью. Впереди вторая половина чемпионата, и им предстоит жаркая борьба за выживание.

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