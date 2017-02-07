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  • «Он – дотошный». Кто спасает для «Халла» безнадежный сезон

«Он – дотошный». Кто спасает для «Халла» безнадежный сезон

23 июня 2016-го Марку Силва отказался продолжить работу с «Олимпиакосом», сославшись на личные причины. Одной из них, возможно, было желание развиваться и искать новые вызовы. Греческий гранд не отвечал амбициям португальца: в родном чемпионате у «Олимпиакоса» нет конкурентов, клуб из Пирея штампует титулы один за другим – а Силва не захотел быть штамповальщиком (читай – ремесленником), вознамерившись стать творцом.

Просидев полгода без работы, Марку дождался настоящего вызова: его позвали спасать «Халл Сити», который еще до сезона был похоронен (приговорен к Чемпионшипу) всеми экспертами. Приехав в Англию, Марку Силва тут же начал срамить критиков.

Его тренерская карьера началась в клубе «Эшторил», где Силва провел 6 сезонов в качестве игрока. «Эшторил» никогда не хватал звезд с неба – как, собственно, и сам Силва, – однако тренер из Марку вышел куда более высокого качества, нежели футболист. Уже в первом сезоне под руководством молодого специалиста «канарейки» (прозвище команды) вышли из второй португальской лиги в высшую. Дальше – больше: Силва занимает с «Эшторилом» пятое место и завоевывает путевку в Лигу Европы. А в следующем сезоне (2013/14) доказывает, что предыдущие успехи были неслучайны: «канарейки» запрыгнули на жердочку выше, заняв четвертое место в Лиге Сагриш – повторение лучшего результата в истории клуба.

Подобную прыть не могли не заметить в лучших португальских клубах, и Силву позвали в Лиссабон – тренировать «Спортинг». Марку преуспел и тут: в чемпионате «львы» пропустили вперед «Бенфику» и «Порту», зато выиграли Кубок Португалии – первый трофей для «Спортинга» за долгие 6 лет. Впрочем, по итогам сезона руководство лиссабонского клуба вознамерилось переманить к себе опытного Жорже Жезуша, у которого как раз закончился контракт с «Бенфикой». Нужно было найти причину, чтобы уволить Силву и освободить место для Жезуша, – и в «Спортинге» не придумали ничего лучше, как расстаться с Марку из-за того, что он не надел официальный костюм клуба на один из кубковых матчей.

Как Силва выиграл свой первый трофей – Кубок Португалии в сезоне 2014/15.

Эта юридическая зацепка привела к тому, что Силва отправился за рубеж: по условиям договора со «Спортингом», который выплачивал уволенному тренеру компенсацию, Марку не мог сотрудничать с «Бенфикой» и «Порту» – а команды поменьше на родине его уже не привлекали. Переехав в Грецию, Силва выиграл с «Олимпиакосом» золотые медали местного чемпионата и едва не выбил из Лиги чемпионов «Арсенал», которому пришлось сподобиться на подвиг в Пирее (читай – переодеться тем самым персонажем из греческих мифов и задушить льва).

Жозе Моуринью ласково называет Силву «Малышом» и очень рад тому факту, что еще один его соотечественник становится видным специалистом. Впрочем, вряд ли Особенный испытывал приятные чувства после встречи с Силвой 1-го февраля: скромный «Халл» приехал на «Олд Траффорд» и героически отбился, завоевав архиважное очко. А забей свой гол Лазар Маркович – и «тигры» вовсе разжились бы драгоценными тремя баллами. Майк Фелан с начала осени усердно пытался перевести полосатых хищников на вегетарианское питание. При Силве они вновь почувствовали запах крови, и, оттяпав кусок особенной плоти, довершили неделю кровавым пиршеством – поеданием разобранного на кусочки «Ливерпуля».

По сути, Силва не делает ничего выдающегося – если, конечно, не считать великим достижением умение вдохнуть в своих игроков веру, что даже в безнадежной ситуации не все потеряно. Португальский тренер видит уравнение и пытается найти x, не взирая на разверзшиеся вокруг пропасти, несмотря на уход Снодграсса и явную апатию египетского руководства, которому давно по барабану «Халл» и его болельщики.

Большинство зимних трансферов «Халла» – это арендные соглашения с не самыми выдающимися игроками (Ниасс, Эбдалауи, Раннокиа, Ндиайе), что на фоне ухода Снодграсса и Ливермора выглядит очередной насмешкой над фанатами, уставшими терпеть египетское иго. Силва нашел в себе смелость принять приглашение семейства Алламов и тут же взбодрил всех – игроков, болельщиков, а может, даже африканских толстосумов, желающих поскорее сбагрить «Халл» в чьи-нибудь руки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Если Марку в итоге не сдюжит и «тигры» вернутся в Чемпионшип, то португалец все равно останется при своей маленькой, но очень важной победе. Победе не над Клоппом или Моуринью, а прежде всего над страхами, что могут одолевать того или иного тренера, – ведь кому-то покажется куда более приятным вальяжничать на курорте в Греции, нежели бросаться в английское пекло. Вылет «Халла» не поменяет ни буквы в резюме Марку Силвы: мы уже увидели в деле одного из лучших португальских тренеров новой волны, который – если будет продолжать в том же духе – совсем скоро пойдет на очередное повышение.

«Для нас было здорово получить такого тренера, как Силва – молодого, голодного до побед, разбирающегося в современном футболе, – но самым главным является все-таки то, что он – дотошный менеджер», – делится впечатлениями о работе с новым наставником Кертис Дэйвис, подчеркивая, что Марку требует от игроков тяжелой работы и вообще отменил любые выходные. Впрочем, если под руководством дотошного Силвы «тигры» сумеют выбраться из зоны вылета и остаться в Премьер-лиге, «Халл» наверняка устроит себе не одну фриканутую летнюю вечеринку.

Потратить ва-банк. Как «Кристал Пэлас» обошел топ-клубы в расточительстве

Англия. Премьер-лига Англия Халл Сити Эшторил Дэйвис Кертис Силва Марку
Комментарии (4)
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swot1205
1486481443
Хороший добротный тренер. Трофеев ему
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Make25
1486526618
Мне понравились последние игры Халла под его руководством. Но и первую игру против Лестера смотрел. По игре ничего особенного не изменилось, но характер победителя на лицо. Желаю удачи Марку. Очень добротный специалист.
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Дима97
1486564446
Поможет Халлу
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