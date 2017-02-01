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  • Карлики лютуют. 9 голов в матче Кубка Франции, где чуть не опозорился «Монако» (ВИДЕО)

Карлики лютуют. 9 голов в матче Кубка Франции, где чуть не опозорился «Монако» (ВИДЕО)

Клуб «Шамбли», повстречавшийся на пути «Монако» в сегодняшнем матче на Кубок Франции, базируется в одноименном городе, в котором, согласно переписи 2014 года, проживает 9 926 человек. Команды проводили матч в 40 километрах от Шамбли – на «Стад Пьер Бриссон» из города Бове. Впрочем, это никак не помешало «Шамбли», идущему четвертым в третьей французской лиге, задать жару монегаскам.

А к часу игрового времени, казалось, все решено – «Монако» забил трижды и в целом контролировал ход матча. На 57-й минуте «Шамбли» сократил разрыв – 1:3. Самое интересное случилось в последнюю десятиминутку. Номинальные хозяева забили второй гол на 81-й минуте, а в конце сумели затолкать и третий, когда у монегасков был удален игрок.

Овертайм и на одного игрока меньше у «Монако», а риск опозориться по полной программе очень велик. Но более высокий класс игроков сказался в решающий момент – они забили дважды, однако на 111-й минуте все равно пропустили. И все же 5:4. И это во Франции. Фантастика. Впрочем, удивляет ли все это после того, как в 1/8 финала Кубка Англии попали сразу два клуба из пятой лиги?

Взрыв месяца. Два бывших учителя вывели клубы из пятой лиги Англии в 1/8 финала Кубка

Франция. Кубок. 1/16 финала

Шамбли — Монако — 4:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Фанни, 17; 0:2 – Лема, 34; 0:3 – Мбаппе, 48; 1:3 – Собервье, 58; 2:3 – Гендри, 81; 3:3 – Собервье, 90+3; 3:4 – Н'Дорам, 96; 3:5 – Глик, 103; 4:5 – Падовани, 111.

Календарь Кубка Франции

Франция. Кубок Франция Шамбли Монако
Комментарии (1)
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vasiok74
1516913912
весёлая игра получилась.Монако чудом отскочил.
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